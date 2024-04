Dia Mundial da Criatividade: com apoio da ONU em 80 países, evento movimenta 55 cidades e projetos inspiradores pelo Brasil (Feira Carioquíssima no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação))

O Dia Mundial da Criatividade é celebrado anualmente em 21 de abril, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelas Nações Unidas. Esta data foi escolhida para fomentar a criatividade e a inovação em todo o mundo, com um foco especial na resolução de problemas e no desenvolvimento sustentável.

É um dia em que instituições, organizações e indivíduos são incentivados a pensar de forma criativa e a explorar novas ideias e soluções inovadoras que possam contribuir para o bem-estar social, econômico e ambiental. As celebrações do Dia Mundial da Criatividade incluem atividades como workshops, palestras, exposições e eventos interativos que destacam a importância da criatividade e da inovação em todas as áreas.

Objetivo do Dia Mundial da Criatividade

O objetivo deste dia é destacar o papel da criatividade e da inovação para o desenvolvimento sustentável por meio de uma grande conexão entre empresas, projetos e pessoas. A data é apoiada por mais de 80 países;

Desde 2018, o Dia Mundial da Criatividade abriu inscrições para voluntários, anfitriões, parceiros, inspiradores e participantes do Brasil e do mundo a fazerem parte do ecossistema de criatividade e inovação em suas cidades.

Com a missão de construir uma comunidade global de líderes criativos, educadores, empreendedores, investidores, criadores de conteúdo, pesquisadores e outros agentes de mudança em defesa da Resolução 71/284 da Organização das Nações Unidas, celebrando o dia 21 de abril ao redor do mundo com a realização de milhares de atividades gratuitas que promovem o desenvolvimento humano.

Atividades em várias cidades do Brasil

Além de quase todas as capitais do Brasil, algumas cidades que farão atividades colaborativas são: Altamira-PA, Jaraguá do Sul-SC, Joiville-SC, Olinda-PE, Pelotas-RS, Ponta Grossa-PR, Uberlândia-MG, Paragpominas-PA, Varginha-MG, Vila Velha-ES, Volta Redonda-RJ entre outras.

“Iniciativas como essa permitem que a comunidade se una e explore caminhos mais criativos para avançar e nós esperamos plantar essa semente nos empreendedores que estarão no evento” diz Raphaella Caçapava, sócia do Collab.Hub que vai participar do WCD em Curitiba com uma oficina sobre como criar marcas com propósito.

Algumas das atividades tem como tema: “criatividade e cultura” palestra ministrada por Milton Cunha, apresentador, artista das belas-artes e das produções artísticas carnavalescas, em Nova Friburgo-RJ; rodada de conversa sobre “Teko Porã – Bem Viver do Povo Guarani Mbya” com Marilene Escobar e Wilson Moreira, que acontecerá em Joinville -SC; palestra sobre “Potencialidades e riscos da IA para o desenvolvimento humano” com o advogado Thiago Allisson de Jesus, em São Luis-MA; ou ainda uma “Oficina de produção de Podcast” com o produtor de conteúdo digital e audiovisual Renan Cirilo, em Vitória-ES, entre muitas outras.

“Minha expectativa é exercitar a própria criatividade para palestrar, já que não é a minha principal expertise. É um movimento importante para todos olharem para os seus potenciais criativos” analisa Viviane Matioli, gestora ambiental especialista em sustentabilidade, que fará palestra no WDC Curitiba sobre “sustentabilidade na prática, por onde começar”.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, além de exposição de arte, moda, gastronomia, muita música na Feira Carioquíssima no Parque Glória Maria, em Santa Teresa.

Segundo o líder do evento no Rio de Janeiro, Adriano Ribeiro, “O que estamos fazendo por aqui é Criatividade em sua essência. É um festival que um dia foi sonhado, imaginado, co-criado e todo ele colaborado. É sobre muitas pessoas que se uniram por um propósito em comum, cada um com sua arte, entusiasmo e importa?ncia. Esperamos entregar muita felicidade, energia e criatividade nesses 3 dias de evento. Todos estão convidados!” afirma Adriano.

“Esta é minha primeira participação como CRIATIVA no WCD e a expectativa é de ver e viver uma diversidade incrível de ideias inovadoras, apresentações inspiradoras e uma atmosfera vibrante de colaboração e troca de conhecimentos. E o mais legal é que ao mesmo tempo que poderei compartilhar do tema “Felicidade”, poderei participar de uma palestra sobre tecnologia para pequenos negócios, o que mostra que Criatividade é unir Inteligência Emocional com Inteligência Artificial em um mesmo espaço, aumentando nosso repertório para ações individuais e coletivas” completa Lênia Luz, mentora em autoliderança para a Liderança Feminina.

O evento acontece entre os dias 19 e 21 de abril. Mais informações sobre as cidades participantes, atividades e ingressos gratuitos, acesse aqui.

