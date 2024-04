WTM Latin America 2024 finaliza com excelentes resultados e liderança feminina (Bianca Pizzolito liderou a WTM Latin America em 2024 e se destaca como gestora estratégica no setor do turismo (Foto: Uai Turismo))

Terminou nesta quarta-feira (17/04) a WTM Latin America 2024. Foram 3 dias de feira com destinos e empresas de todo o mundo se conectando e negociando para levar ao público final consumidor o melhor do turismo. Além disso a WTM chegou em 2024 com um posicionamento mais alinhado com as práticas mais contemporâneas. Neste sentido, além da feira e diversas palestras, o evento proporcionou o Prêmio Afroturismo, o Prêmio Turismo Responsável e a Rota da Diversidade, que sinalizou os estandes de empresas e destinos que investem em afroturismo, turismo LGBTQIA+ e turismo 60+.

Para Bianca Pizzolito, Head da WTM Latin America, o evento superou todas as expectativas com número de expositores, de espaços ocupados, agendas confirmadas e também de visitantes. Ela destaca a Rota da Diversidade, que trouxe visibilidade para alguns expositores que trabalham com alguns eixos da diversidade: “nós mapeamos no evento quem investia nessas iniciativas e era prerrogativa que elas fossem trazidas para o evento, reforçando o tema deste ano que é a construção do futuro”.

Os números e resultados mostram que a WTM Latin America está no caminho certo

Pizzolito ainda destacou o número de compradores internacionais que subiu de 50 no ano passado para 75 este ano, afinal é o espaço que conecta os expositores nacionais e latinos com o mercado internacional. O formato também acontece para os compradores nacionais, que subiu de 50 no ano passado, para 96 este ano e consolida o evento como uma plataforma de conexão e negócios.

A WTM também se destacou este ano por aproximar grandes players do mercado a pequenos projetos e destinos, que antes não tinham espaços em feiras destas proporções. Para Bianca Pizzolito: “Será que antes apenas não tínhamos a visão desses negócios que já estão acontecendo? Porque quando nós abrimos essa provocação percebemos que muitos projetos vieram prontos, eles já estão de fato acontecendo. Por isso estamos aliando a boa prática ao bom nicho”.

O Sebrae Nacional também tem sido um grande parceiro de projetos no país e conseguiram capacitar em suas unidades federativas os empreendimentos para uma melhor participação da WTM Latin America 2024 e melhor conexão com o mercado nacional e internacional.

Além disso, a organização da feira se propôs não apenas a abordar a diversidade, mas colocá-la na programação das palestras. Por isso, foi uma diretriz que em todos os auditórios houvesse pelo menos 50% de mulheres, e também 50% dos palestrantes falando sobre seus temas específicos pertencentes a alguma minoria, falando não só sobre o tema diversidade mas também sobre tecnologia, inovação e outros temas.

Confira os números da WTM Latin America 2024 que aconteceu essa semana em São Paulo

