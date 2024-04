Mato Grosso do Sul e as diversas formas de conhecer o Pantanal - (crédito: Uai Turismo)

Mato Grosso do Sul e as diversas formas de conhecer o Pantanal (Vista da Serra Amolar, no Pantanal em Corumbá, Mato Grosso do Sul (Foto: divulgação))

Quando se pensa em Mato Grosso do Sul os primeiros destinos que vêm à cabeça são Bonito, por suas maravilhas naturais e Pantanal, especialmente para os segmentos de pesca esportiva e observação da fauna. Mas é possível conhecer o Pantanal sul-mato-grossense sob outras perspectivas e se encantar de inúmeras formas, dependendo do seu estilo de viajante.

Para além dos conhecidos safáris e pesca esportiva no Pantanal, é possível conhecer a cultura pantaneira, através da vivência do homem pantaneiro, a rota gastronômica com culinária típica, o birdwatching (observação de aves), os roteiros histórico-culturais em Corumbá e ainda, os cruzeiros de ecoturismo. Para esse novo portfólio de produtos turísticos a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul identificou a potencialidade e capacitou um grupo de 5 operadores para que esses novos roteiros fossem ofertados ao mercado.

LEIA TAMBÉM: WTM Latin America 2024 finaliza com excelentes resultados e liderança feminina

A Rota Pantanal – Bonito une o que há de mais desejado no estado, onde é possível navegar pela maior região inundável do planeta, se hospedar em fazendas e desfrutar da gastronomia pantaneira. Já a caminho de Bonito, na Serra da Bodoquena, trilhas, cavernas, banhos de cachoeiras e flutuações em águas cristalinas são o cenário para os mais aventureiros, mas também para os que preferem a contemplação, completando a rota.

Sobre a participação na WTM Latin América 2024

Bruno Wendling é Diretor Presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e está à frente da instituição há 8 anos, o que fez com que diversos projetos tivessem continuidade e hoje as comunidades já colhem resultados de sucesso no turismo do estado.

O estado esteve presente com estande e comitiva de 40 empresários, das diversas regiões do estado na WTM Latin America, que aconteceu de 15 a 17 de abril, em São Paulo. Para Wendling: “a feira este ano surpreendeu bastante pela movimentação, com agendas muito positivas entre operadores, poder público e fornecedores. Lançamos aqui o Festival de Inverno de Bonito, que já acontece há 23 anos mas o público brasileiro não conhecia. Além disso, as diversas participações em painéis importantes do evento e também a discussão com a Embratur e Organização Mundial do Turismo sobre as pautas ambientais e sermos signatários do acordo de Glasgow, nos coloca em uma liderança no cenário ambiental”.

Afroturismo no Mato Grosso do Sul

Ainda no estande do Mato Grosso do Sul na WTM, foi lançado o Circuito Kaô Corumbá de Xangô, o mais novo circuito de afroturismo do Pantanal. O roteiro é operado pela Bela Oyá Pantanal, uma start up social e pioneira como agência receptiva de afroturismo em Mato Grosso do Sul.

LEIA TAMBÉM: O reencontro do Brasil, Chile e Argentina por meio do turismo na América Latina

Para Thayná Cambará, que é Diretora da Bela Oyá: “trabalhamos várias bases e a transversalidade entre o turismo, a cultura e o social, como modelo de negócio social para as comunidades nas quais atuamos, sempre valorizando a cultura afrobrasileira”. Neste sentido, foi lançado na WTM Latin America o Circuito Kaô Corumbá de Xangô que está totalmente formatado para o consumo do mercado, já com tarifário e pronto para entregar também para o público internacional.

Thayná Cambará (Bela Oyá Pantanal), Bruno Wendling (Fundtur MS) e Ana Clévia Guerreiro (Sebrae Nacional) lançam o Circuito Kaô Corumbá de Xangô durante a WTM Latin America

O Circuito Kaô Corumbá de Xangô acontece durante 5 dias e 4 noites, onde é possível vivenciar na maior região alagada do planeta, reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, as cores vermelho e branco, as fogueiras, bandeirolas e mastros que se misturam aos toques de atabaque e rezas em uma profusão de louvação de alegria e fé a Xangô, São João Batista. O banho de São João em Corumbá é uma festa junina única no Brasil, que mistura elementos da cultura católica e afro-brasileira. Mais informações sobre o roteiro podem ser solicitadas por e-mail viajecom@belaoya.com.br e também pelo Instagram da Bela Oyá Pantanal.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo