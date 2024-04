Outono mais quente: 6 destinos pelo Brasil em que a viagem de ônibus é uma boa opção (Foto: Freepik)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o outono de 2024 no Brasil será mais quente, com temperaturas 1 ou 2 graus acima da média em comparação aos últimos anos. Diante desse calor fora de época, vale aproveitar para viajar para praias, cachoeiras, interior e demais pontos turísticos com mais tranquilidade, já que este é um período de baixa temporada, ou seja, as cidades recebem menos turistas e os preços ficam mais em conta. Para economizar ainda mais e viajar com segurança, conforto e acessibilidade, a dica é apostar em viagens de ônibus rodoviários para chegar aos destinos.

É possível adquirir as passagens com praticidade e descontos exclusivos por meio de plataformas digitais, como o Outlet de Passagens, que comercializa viagens por preços até 50% mais baixos. Confira no roteiro abaixo:

Ilha do Mel (PR)

A Ilha do Mel está localizada na Baia de Paranaguá, que fica a 1h30 de Curitiba, capital paranaense. Ela recebe um máximo de 5 mil pessoas por dia, mantendo o ar “roots” e a preservação da natureza, ideal para quem quer botar o pé na trilha e fugir um pouco da correria da cidade grande. Como a quantidade de pessoas na ilha é reduzida, as praias estão quase sempre vazias, especialmente as que ficam mais afastadas dos povoados. São várias praias: a da Fortaleza (mais deserta), Do Farol, Encantados (agitada), de Fora das Encantadas, Grande (para surfistas), e Do Miguel. Para ajudar nos deslocamentos na Ilha do Mel, a dica é pegar o táxi náutico entre as vilas, para conhecer lugares mais distantes em menos tempo.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para Curitiba por preços a partir de R$ 19,95.

Cabo Frio (RJ)

Cabo Frio é a maior cidade da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e é conhecida por suas praias de águas cristalinas, geladas e areias claras. No outono, a frequência de turistas é menor e a temperatura é mais agradável, com sol quase todos os dias e pouca precipitação de chuva quando comparado com o verão. O mês de maio é considerado o ideal para viajar para a região, por ser um período mais seco com poucas nuvens, deixando o mar ainda mais cristalino. A principal praia de Cabo Frio é a Praia do Forte, que divide a mesma faixa de areia com a Praia das Dunas, Praia do Foguete e, na sequência, a Praia do Pontal (já em Arraial do Cabo). A infraestrutura da cidade também é ótima, com bons hotéis e pousadas, e restaurantes bem variados.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para Cabo Frio por preços a partir de R$ 59,81.

Balneário Camboriú (SC)

Balneário Camboriú é sinônimo de badalação o ano inteiro. Conhecida como Ibiza brasileira, a cidade litorânea catarinense atrai turistas do Brasil e de países que fazem fronteira com o nosso, em especial argentinos e uruguaios. Muito disputada no verão por suas belas praias, mantém a tradição boêmia em todas as estações do ano, pois está repleta de bares, baladas e pubs. Contudo, dá para encontrar tranquilidade por lá também. Há opções como o Parque Ecológico, que oferece uma conexão direta com a natureza, por meio de seus jardins, trilhas, horto e viveiros de alguns animais. Destaque também para o Parque Unipraias, onde os visitantes têm à disposição um bondinho para ver de cima algumas das mais lindas praias do município, entre outras atrações.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para Balneário Camboriú por preços a partir de R$ 26,15.

Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu, situadas no município paranaense de Foz do Iguaçu, estão entre os mais famosos pontos turísticos do Brasil. A atração atrai milhares de turistas brasileiros e estrangeiros durante o ano inteiro, contudo, é no outono que o número de visitantes diminui, tornando a experiência mais agradável. Um dos pontos turísticos mais indicados é o Parque Nacional, tombado como patrimônio da humanidade, que dispõe de mirantes e passarelas, e opções de passeios de barco ou helicóptero entre paisagens de tirar o fôlego. O Parque das Aves também é uma boa pedida, um espaço natural com centenas de espécies de aves que podem ser observados bem de perto.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para Foz do Iguaçu por preços a partir de R$ 95,56.

Caxambu (MG)

Destino ideal para os viajantes que buscam por sossego e tranquilidade, Caxambu fica no planalto da Serra da Mantiqueira e é considerada como a mais tradicional estância hidromineral do país. Possui fontes de água com propriedades terapêuticas, que podem ser encontradas no Parque das Águas, principal ponto turístico da cidade mineira. Além de todas as fontes, possui uma extensa área verde, com bosques, jardins e alamedas em estilo inglês, que ficam ainda mais lindas no outono. Outra atração é o Balneário Hidroterápico, que fica no próprio Parque das Águas. Do alto do Morro Caxambu é possível ter uma vista panorâmica do município, além de visualizar os belos contornos das serras da Mantiqueira e do Papagaio. O acesso ao mirante é feito via teleférico ou por uma trilha chamada Caminho das Águas.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para esse destino por preços a partir de R$ 76,57.

São Roque (SP)

Invista em uma viagem para São Roque se a sua preferência for por uma cidade do interior, com comidas aconchegantes, um bom vinho e paisagens bucólicas. As estradas do município possuem inúmeras vinícolas para visitar, mais popularmente conhecida como a Rota do Vinho. Há também ótimas opções gastronômicas e trilhas. Quem for viajar em maio, conseguirá aproveitar ainda o Festival de Jazz de São Roque, que acontece em diversos pontos da cidade. E em junho, terá o festival sertanejo São Roque Fest, além das tradicionais festas juninas.

O Outlet de Passagens tem viagens de ônibus para São Roque por preços a partir de R$ 12,95

Como funciona o Outlet de Passagens

O Outlet de Passagens é um marketplace de turismo, que oferece passagens de ônibus rodoviários de marcas reconhecidas, como as Viações Cometa, 1001 e Catarinense, bem como passeios turísticos – tudo com preços até 50% mais baixos o ano inteiro. Para comprar as passagens, basta entrar no site e escolher a rota e a data que deseja viajar, além do turno de preferência – manhã, tarde ou noite. Após a finalização da compra, os dados da viagem são enviados imediatamente. As saídas são garantidas e as companhias de ônibus parceiras seguem todas as regulamentações dos órgãos responsáveis.

Aproveite e feche a hospedagem

A partir do Outlet de Passagens, surgiu o Outlet de Hotéis, que garante hospedagens a preços acessíveis e com qualidade, segurança e conforto. São mais de 200 mil tipos de hospedagem ao redor do mundo, que vão desde acomodações econômicas em pousadas e hostels até suítes de luxo em resorts all-inclusive. A plataforma está conectada com as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, como a Accor, Iberostar, Intercity, Mercure e Transamerica, que são referência de qualidade e confiabilidade.

