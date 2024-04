Chegou a melhor temporada para mergulhar no litoral norte de São Paulo (Foto: Padi Davi/Sectur Ilhabela)

Com o outono trazendo as melhores condições para o mergulho, o Litoral Norte de São Paulo se consagra como um destino imperdível para os amantes do mar e da aventura subaquática, combinando a exploração de rica vida marinha com a beleza estonteante das suas águas. Durante a estação, a transparência das águas atinge seu ápice, acompanhada de um clima ameno, proporcionando uma experiência única aos mergulhadores.

A Região Turística do Litoral Norte de São Paulo, integrada pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é um destino que acolhe tanto mergulhadores iniciantes quanto os mais experientes, dispondo de infraestrutura e profissionais especializados para garantir uma aventura segura e memorável sob as águas.

Além disso, os cinco municípios que compõem o Circuito Litoral Norte abrigam alguns dos pontos de mergulho mais procurados e deslumbrantes do Brasil.

Bertioga

Bertioga se destaca pela flutuação nas águas do Rio Jaguareguava. A atividade é uma experiência imperdível que começa com um passeio de canoagem. Esta é a única atração náutica da região projetada para ser totalmente acessível, facilitando a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. À medida que se avança pelo curso do rio, a água torna-se mais clara, culminando em uma visibilidade perfeita ao se chegar ao “poção”, onde ocorre a flutuação para observar de perto a vida aquática.

Rio Jaguareguava em Bertioga (Foto: Cristiane Marino Guazzelli)

“Durante a vazante, a transparência do rio atinge seu ápice, proporcionando uma vista espetacular que não só encanta os visitantes. Além disso, essa é uma atração que desempenha um papel crucial no fomento ao turismo inclusivo. Isso é possível graças ao investimento em equipamentos especialmente adaptados, que asseguram a acessibilidade e segurança de todos os participantes”, afirma o diretor de Turismo de Bertioga, Filipe Sofiati.

Caraguatuba

Já Caraguatatuba oferece as Ilhas do Tamanduá e da Cocanha como destinos imperdíveis, onde mergulhadores encontram vasta fauna marinha e condições ideais para o mergulho livre.

“Nós temos em Caraguá uma estrutura muito boa na Praia da Tabatinga com várias marinas e náuticas. Ali há embarcações que levam para mergulho; e também temos diversos passeios, tanto na praia de Tabatinga, quanto na Praia da Cocanha, que também vão para o ilhote da Cocanha, e para a Ilha do Tamanduá, por exemplo, para fazer o mergulho”, acrescenta o secretário de Turismo de Caraguatatuba, Rodrigo Tavano.

Ilhabela

Ilhabela é reconhecida nacionalmente pelos seus pontos de mergulho, são 14 no total, incluindo naufrágios e a Ilha das Cabras, um parque municipal marinho com rica fauna marinha.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Harry Finger, destaca os diferenciais do arquipélago como destino para mergulho: “Ilhabela é um paraíso para mergulhadores. Além da biodiversidade, temos ilhotes, parcéis, grutas e lajes, tudo isso com visibilidade que pode chegar a 20 metros e, é claro, operadoras especializadas prontas para oferecer a melhor experiência durante todo o ano”.

São Sebastião

Já São Sebastião se destaca pelo Arquipélago de Alcatrazes, considerado um dos melhores pontos de mergulho do país devido à sua biodiversidade e visibilidade excepcional.

Arquipélago de Alcatrazes (Foto: Prefeitura Municipal de São Sebastião)

“Em São Sebastião temos operadoras de turismo cadastradas e autorizadas pelo ICMBio com condutores treinados, que orientam os visitantes sobre a importância do local e as regras de segurança, promovendo a conservação ambiental e o turismo sustentável. Quem visita o Arquipélago de Alcatrazes passa por uma experiência única de conexão com a natureza, sendo um local perfeito para mergulhar em águas cristalinas que abrigam uma grande variedade de espécies marinhas, além disso, é uma ótima opção para a prática do birdwatching (avistamento de pássaros). Vamos proteger e preservar este tesouro natural para as gerações futuras!”, comenta a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo.

Ubatuba

Ubatuba encanta com a Ilha Anchieta e a Ilha das Couves, locais com profunda beleza natural, vida marinha diversa e várias piscinas naturais ideais para snorkel.

“Ubatuba é realmente um lugar encantador especialmente por suas ilhas, como a Ilha Anchieta, a Ilha das Couves e a Ilha do Prumirim. A diversidade da vida marinha e as piscinas naturais tornaram a cidade uma referência internacional na prática do mergulho. Temos duas modalidades de mergulho que acontece na cidade: a prática do mergulho livre flutuação ou snorkeling, como também o mergulho autônomo. E, para atender a essa demanda, temos excelentes operadoras de mergulho na cidade credenciadas, que formam mergulhadores profissionais e também realizam saídas para aqueles que querem fazer a atividade pela primeira vez”, explica o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Nunes Miguel de Oliveira.

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, além de promover as belezas naturais e a prática de mergulho, reforça o compromisso com o turismo sustentável. A região demonstra como a prática pode contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento local, sugerindo sempre a realização de passeios acompanhados por guias credenciados e capacitados.

