Castelo Park Aquático participa do Abril Azul

(Foto: Divulgação)

No interior de São Paulo, o Castelo Park Aquático tem destaque como um espaço de inclusão social, que investe cada vez mais em acessibilidade. O assunto ganha ainda mais relevância dentro do Abril Azul, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Mês de Conscientização sobre o Autismo, para trazer mais visibilidade para a causa e criar uma sociedade mais inclusiva.

No Castelo Park Aquático, visitantes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm à disposição a sala do silêncio, ou “quiet room”, um espaço acolhedor onde eles podem relaxar ao se sentirem estressados com o excesso de estímulos. Também foi criada a pulseira Girassol, um acessório diferenciado para identificar pessoas com deficiências não visíveis, incluindo o TEA. O visitante pode pegar a pulseira na bilheteria do parque, e, assim, ela e seu acompanhante têm prioridade em todos os brinquedos e pontos de alimentação.

Quiet Room (Foto: Divulgação Castelo Park Aquático)

As placas das atrações têm um guia sensorial que ajuda crianças com problemas de sensibilidade – assim, é possível conferir como elas podem ser afetadas em cada atração. O Castelo Park Aquático também faz empréstimo de abafadores para pessoas autistas com hipersensibilidade auditiva.

Em 2022, cerca de 30 funcionários do Castelo Park Aquático que lidam diretamente com o público foram capacitados pela empresa Incluir Treinamentos no atendimento de autistas e suas famílias. Com isso, o parque foi certificado como “Empresa Amiga do Autista”.

Castelo Park Aquático

O Castelo Park Aquático está localizado a apenas 150 km da cidade de São Paulo e próximo a Campinas e Sorocaba. Há atrações para todos os perfis e idades, de toboáguas radicais a piscinas tranquilas e brinquedos infantis. O parque também oferece áreas de descanso, restaurante com pratos à la carte, pastelaria, lanchonetes, sorveterias, vestiários com chuveiros, fraldário equipado, guarda volumes e estacionamento gratuito.

