Passport DC Festival – uma viagem ao redor do mundo em 30 dias (Foto: Divulgação)

Visitar Washington durante o Passport DC Festival é mergulhar em uma jornada de celebrações e experiências vibrantes que personificam o aspecto multicultural da cidade. É quando algumas das mais de 175 embaixadas espalhadas pela capital política mais importante do mundo abrem portas e jardins para mostrar suas raízes mais genuínas.

O evento acontece anualmente, sempre em maio, mês da Conscientização Cultural Internacional, com uma programação intensa organizada pelas embaixadas e algumas das melhores instituições culturais de DC. Os roteiros incluem visitas às embaixadas, festivais de rua, performances, exposições, workshops e muitas outras oportunidades para quem quer explorar a influência global que torna a cidade um destino único.

Início da programação

As celebrações começam com o Festival Internacional de Gastronomia, quando as embaixadas reproduzem a mescla de sabores que tão bem distingue a cozinha da capital com seus pratos típicos e petiscos. O tema deste ano é Diplomacia Musical, por isso a caminhada pelas ruas de Washington, DC em maio será permeada de sons, aromas e cores que representam grandes nações.

Foto: Divulgação

Desde a elegância da arquitetura até a autenticidade das apresentações temáticas, cada embaixada oferece uma janela com vista para o que tem de mais rico e autêntico na sua cultura. Oportunidade também de interagir com representantes de diferentes países durante as palestras em que compartilharam suas tradições, costumes e visões de mundo, e que são organizadas em colaboração com algumas das melhores instituições de DC.

Mais sobre a programação

Tour das Embaixadas ao Redor do Mundo (4 de maio)

Viaje através da gastronomia, arte, dança, moda, música, inovações e produtos manufaturados neste evento único. As embaixadas fora da União Europeia abrem suas portas e os convidados podem experimentar uma variedade de atividades culturais, como acariciar alpacas, brincar com robôs e aprender danças indígenas.

Flower Mart na Catedral Nacional de Washington (3 e 4 de maio)

Dois dias repletos de flores e diversão em meio aos jardins da Catedral

Open House da União Europeia (11 de maio, das 10h às 16h)

A União Europeia e suas embaixadas abrem as portas ao público para um dia de cultura, gastronomia, música e muito mais – sem necessidade de registro, ingressos ou passaporte.

Fiesta Asia (18 de maio)

Desde 2006, a Fiesta Asia engloba uma variedade de programas e atividades, incluindo feiras de rua, festival de cinema, mostra de artes cênicas, exposições de arte, programa de moda, degustações, concertos musicais e muito mais.

Foto: Divulgação

Paralelamente, algumas das principais instituições culturais de Washington, DC, como museus e galerias de arte, se juntam ao Passport DC para apresentar exposições especiais que celebram a herança cultural de diferentes regiões do mundo. Essas exposições oferecem aos visitantes a oportunidade de explorar obras de arte, artefatos históricos e outras expressões culturais significativas.

Vale lembrar que em maio ainda é possível ver o florescer das cerejeiras, o que transforma a viagem em uma experiência única e inesquecível para quem quer aumentar o repertório cultural visitando um único destino.

Para saber mais acesse aqui.

Sobre Destination DC

Destination DC, entidade oficial de marketing de destino para a capital da nação, é uma organização privada, sem fins lucrativos, com 1.000 empresas comprometidas em promover a área como um destino global premier para convenções, turismo e eventos especiais, com ênfase especial nas comunidades artísticas, culturais e históricas.

