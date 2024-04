Coffees: Semana Nacional do Café vai conectar produtores, especialistas e apreciadores em Vitória (ES) (O Coffees trará profissionais renomados do mercado que irão apresentar detalhes de como preparar e provar os cafés especiais (Foto: Divulgação))

Na próxima sexta-feira (26), Vitória vai se tornar o centro do setor do café no Brasil, começa a Semana Nacional do Café, mais conhecido como Coffees. O evento vai reunir no mesmo lugar produtores de café de todo Estado e várias partes do País, mestres de torra, baristas, especialistas, e claro, os apreciadores de um bom café. O objetivo é criar oportunidades de negócios, gerar conhecimento e conectar o setor cafeeiro com o público. A entrada é gratuita.

O Coffees valoriza a produção de Café no Estado, e mostra as tendências no Brasil e no mundo, destacando a diversidade de tipos, as técnicas utilizadas e o terroir de cada região, que resulta em cafés diferenciados e reconhecidos internacionalmente.

LEIA TAMBÉM: Governo de Minas apresenta rotas turísticas de café durante a Specialty Coffee Expo, em Chicago

De 26 a 28 de abril, das 13h às 21h, no térreo, do Shopping Vitória, os apreciadores de um bom café vão se aproximar dos produtores capixabas e especialistas de várias partes do País e aprender sobre todo processo produtivo com baristas, mestres de torra, agrônomos, provadores, representantes de segmentos complementares, entre outros profissionais.

Além disso, o evento vai contribuir para desmistificar e simplificar ainda mais o entendimento sobre o café especial. O propósito é aproximar o consumidor desse universo tão vasto que se chama café especial, democratizando verdadeiramente os conhecimentos sobre o tema. Outro destaque fica por conta da força da mulher no campo, elas estão no evento participando tanto da programação técnica do evento, quanto expondo seus produtos.

O diretor executivo do Instituto Panela de Barro e organizador do evento, Eduardo Destefani, ressaltou que a segunda edição do Coffees chega para conectar o produtor rural, mestre de torra, barista, provador, especialistas e o cliente final.

Eduardo Destefani disse ainda que o Coffees – Semana Nacional do Café – será um marco para o Café Capixaba, pois vai desmistificar o conhecimento adquirido pelo público. Para isso, vai reunir renomados profissionais do mercado, que vão interagir com o público durante palestras, aulas-show e workshops. Os temas abordados vão desde os tipos e degustações de cafés capixabas, métodos de preparo, drinques, sustentabilidade, além da torra de café.

A especialista em café e curadora de eventos, Mariana Proença, disse que o grande objetivo de promover ações como o Coffees é valorizar toda a jornada que o café passa até chegar à xícara do consumidor, com informações que são relevantes para o dia a dia dele.

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo: do mar ao mar de morros

Especialistas reconhecidos internacionalmente

Levar conhecimento com palestrantes, também é papel do Coffees. Entre os seus convidados está a campeã brasileira de preparo de café, Júlia Fortini. O campeão brasileiro de latte art (desenho no café com o leite), Tiago Rocha e o provador certificado internacional com habilidade canéfora e arábica, Kj Yeung. O evento conta, ainda, com nomes como: Keiko Sato, Ivan Heyden, Vitor Haubert, Leticia Paiva e muito mais. As palestras e workshops são gratuitas.

Copa Coffees

Durante o evento, também será realizada uma competição que vai escolher o melhor café preparado. Serão mais de 10 baristas competindo com um tempo determinado para preparar o café.

Todos vão utilizar a mesma espécie de café e os mesmos utensílios. Quem conseguir preparar o melhor café vai levar um troféu, acompanhado de kits com acessórios e métodos de preparo.

Empreendedorismo

O Coffees vai reunir no mesmo lugar mais de 100 negócios. Sendo 18 produtores de café da agricultura familiar e seis cooperativas, que juntas integram mais de 500 produtores, além disso, outros empreendimentos estarão no local, como os do artesanato e da agroindústria que vão levar produtos entre cachaça, chocolate, biscoitos e pães, doces e bolos, queijos premiados, massas, geleias, compotas, plantas e flores, entre outros.

O espaço Cafeteria contará com palestras e aulas-show. Na imagem Rafael Marques e Raul Guizeli explicaram, em 2023, sobre a degustação dos cafés especiais. (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Cafés, vinhos, cervejas e queijos são protagonistas do turismo brasileiro

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (26 de abril)

Espaço Cafeteria – Aula-show

13h – Início do Coffees

15h – 15h40 – Pães de fermentação natural e os cafés especiais do Espírito Santo – Palestrantes: Chef Junior Jodima e Alessandro Eller

16h – 16h40 – Conheça a nova Linha de Café Especiais Número Um – Sentidos – Palestrante: Jovelino Cipriano

17h – 18h – O que é a profissão barista? Como inovar no seu café em casa – Palestrante Keiko Sato (Punga Cafés)

18h – 18h40 – 10 Passos para Abrir a sua Cafeteria

Palestrante: Raul Guizelini (Terrafé)

19h – 19h40 – ESG: a sustentabilidade e o mercado de café

Palestrantes: Palestrantes: Rhiani Riani e Natália Amoedo (Faculdade de Direito de Vitória- FDV)

20h – TNT Latte Art – Terrafé

Espaço Workshop

15h30 – 16h – Do tradicional ao especial – conheça as diferenças do café que você bebe. (Degustação)

Palestrante: Tássio da Silva de Souza (Incaper)

16h30 – 17h30 – Análise Padrão Ouro de Agrotóxicos e Micotoxinas Contaminantes do Café

Palestrante: Dyego Carlétti (Quimiplan)

18h – 19h30 – Quais os cuidados na hora de extrair o seu café?

Palestrante: Julia Fortini – barista, instrutora SCA e campeã Brasileira de Preparo de Café (Academia do Café)

LEIA TAMBÉM: Da praia à serra: conheça o melhor do Espírito Santo

Sábado (27 de abril)

Espaço Cafeteria – Aula-show

13h – Abertura do Coffees ao público e Café Oficial com realizadores, apoiadores e patrocinadores

14h – 15h – Quem é a Empresa Capixaba de Análises de Contaminantes em Café?

Palestrante: Quimiplan

15h – 16h – O Papel das Mulheres na evolução dos cafés especiais do Espírito Santo. Palestrantes: Patrícia Morais da Matta Campbell (Incaper) e Patrícia Ferraz (Seag)

16h – 17h – Indicação Geográfica dos cafés especiais do Espírito Santo.

Moderação: Mariana Proença

Palestrantes: IG Café Montanhas do Espírito Santo – Guilhermino Netto – Acemes

IG Caparaó – Ana Carolina Correa Malta – Apec

Indicação de Procedência (IP) “Espírito Santo” para o café conilon- Alexandre Ferreira – Fecafés”

17h – 17h30 – Os Cafés do Espírito Santo

Palestrante: Secretário de Estado da Agricultura – Enio Bergoli.

Apresentação Mariana Proença

17h30 – 18h30 – A história do Latte Art e como é feito

Palestrante Tiago Rocha (Naveia)

18h30 – 19h30 – Sustentabilidade e agricultura regenerativa na produção de café – Palestrante: Verônica Bitti (Nescafé)

19h30 – 20h30 – Drinques com Café

Palestrantes: Raul Guizelini (Terrafé) e Rodrigo Perdigão (Bartender)

Espaço Workshop

13h30 – 14h30 – Treinamento Sensorial

Palestrante: Letícia Paiva

14h30 – 15h – Do tradicional ao especial – conheça as diferenças do café que você bebe. (Degustação)

Palestrante: Douglas Gonzaga de Sousa (Incaper/Cecafes)

15h30 – 16h30 – Quais as diferenças das torras do café

Palestrante: Ivan Heyden (Academia do Café)

17h – 18h – Como preparar um cardápio de bebidas com café

Palestrante: Vitor Haubert (Manana)

18h30 – 19h30 – Como é realizada a prova de cafés canéforas

Palestrante: KJ Yeung

LEIA TAMBÉM: 10 cafés da manhã em hotel no Brasil que encantam a hospedagem

Domingo (28 de abril)

Espaço Cafeteria – Aula-show

14h – 15h – Como é o cultivo do café especial? Quais os cuidados?

Bate-papo com: Deneval Miranda (Campeão do COY 2023), Afonso Lacerda e Altilina Lacerda (Café Forquilha do Rio, Campeões do COY 2016/2018) e Lucas Venturim (Fazenda Venturim, finalista do COY)

15h – 16h – O que são os campeonatos de barismo?

Palestrantes: Tiago Rocha, Vitor Coelho.

Mediação Naty Camoleze e Mariana Proença

16h – 20h30 – Copa Coffees 2024

Espaço Workshop

13h30 – 14h30 – Harmonização Queijo e Café

Palestrante: Letícia Paiva

14h30 – 15h – Do tradicional ao especial – conheça as diferenças do café que você bebe. (Degustação)

Palestrante: Marina Castro (Seag)

16h – 17h – Análise de Micotoxinas contaminantes do Café por Kit Alternativo – Palestrante: Dyego Carlétti (Quimiplan)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo