Pedro Leopoldo Rodeio Show: conheça os detalhes do novo local

As obras para o tão aguardado Parque da Música seguem em ritmo intenso para que, de 07 a 15 de junho, o Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024 ocupe a sua nova casa. Foram escalados os maiores nomes da música brasileira para inaugurar o espaço: Ana Castela, Luan Santana, Jorge & Mateus, Lauana Prado, Bruno & Marrone, Kvsh e Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Edson & Hudson e Eduardo Costa no palco principal do festival. Mas ainda há outros três setores com atrações exclusivas, como, Greg & Gont, Ricardo & Daniel, João Vitor & Gustavo, Vinícius e Rufini e outros nomes que agitarão o público. Na tarde desta quarta-feira (24), a organização do evento recebeu a imprensa e autoridades para apresentar o novo espaço. Os presentes fizeram um tour pelas obras que foi conduzido pelo CEO do Pedro Leopoldo Rodeio Show, Tiago de Brito.

“O nosso objetivo é proporcionar ainda mais conforto e comodidade ao público. Por isso, a festa será realizada em um espaço maior, com uma saída direta para a rodovia MG 424, a principal via de acesso para quem vai prestigiar o evento, seja saindo de Belo Horizonte ou de Sete Lagoas. O Parque da Música tem 17 hectares de área e vai comportar a ampliação de todos os setores do evento. Estamos investindo muito em paisagismo e mais de 240 palmeiras seria plantadas no perímetro do Parque. O estacionamento poderá receber até quatro mil veículos e o fluxo de trânsito, tanto para entrar, quanto para sair, será rigorosamente organizado”, diz Tiago de Brito.

Para o responsável por fazer o Pedro Leopoldo Rodeio Show ser uma realidade, a mudança de local representa um grande passo para aprimorar a experiência do público. “Além da chegada e da saída do espaço ser mais cômoda, estamos tornando mais fácil e conveniente a participação do público no evento que será histórico. Para efeito de comparação, o Parque de Exposições tem 4 hectares e o Parque da Música 17 hectares, ou seja, quadruplica a área do festival, o que gera uma melhor distribuição de espaço entre os setores e melhorar ainda mais a experiência de quem vem participar do evento”, diz Tiago de Brito.

Sustentabilidade

A responsabilidade ambiental sempre foi prioridade para a equipe do Pedro Leopoldo Rodeio Show e agora, no novo local, mais medidas serão implementadas. Todo o projeto foi elaborado levando em consideração o maior volume de reaproveitamento da água que, aliado ao paisagismo inovador, vai proporcionar experiências únicas ao público sem agredir o meio ambiente. Além disso, toda a movimentação de terra necessária para a construção do Parque da Música ocorrerá internamente, ou seja, sem a necessidade de transportar sedimentos para outros terrenos. E para a população do entorno, uma pista de caminhada será construída e disponibilizada até o mês de junho.

Confira as atrações do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024

Palco Principal

07/06: Ana Castela + Luan Santana + Edson & Hudson

08/06: Jorge & Mateus + Bruno & Marrone + Lauana Prado + KVSH

14/06: Zé Neto & Cristiano + Victor & Léo + Gustavo Mioto

15/06: Gusttavo Lima + Simone Mendes + Eduardo Costa

Infinity

07/06: The Fish House

08/06: Greg & Gont

14/06: Rafinha

15/06: Enrico

AlaVip

07/06: Vitor & Luan

08/06: Pedro Libe

14/06: João Vitor & Gustavo

15/06: Bruno & Dener

Talentos da Terra

07/06: Ricardo & Daniel

08/06: Vinicius & Rufini

14/06: Éverton Canhoto

15/06: Victor Fonseca

Sobre o Pedro Leopoldo Rodeio Show

Em sua 19ª edição, o Pedro Leopoldo Rodeio Show é uma das maiores e mais tradicionais festas do peão de Minas Gerais, celebrando a cultura sertaneja e o espírito do rodeio. Com uma programação repleta de shows emocionantes com os artistas mais cotados do momento e entretenimento de alta qualidade, o evento atrai fãs de todo o país em busca de diversão e adrenalina.

Adquira seu ingresso aqui ou nos pontos de vendas físicos:

Belo Horizonte:

– Loja Ypslon – Barro Preto (Rua dos Guajajaras, 1677)

Loja Ypslon – Shopping Estação BH

Pedro Leopoldo:

– Loja do Rodeio (Rua Dr. Herbster, 298 – piso 2)

Classificação: 16 anos

*Menores de 16 anos terão acesso ao evento somente acompanhados dos pais ou tutor. Na ausência, o menor deverá ir acompanhado de um maior e munido de uma autorização assinada pelos pais.

