Não deixe de viajar pela escassez de feriados prolongados: confira sugestões de viagens bate-volta (A dica aqui, no caso do bate-volta, é optar por destinos próximos da origem, cerca de 3 ou 4 horas de viagem, no máximo, e levar pouca ou quase nenhuma bagagem. (Foto: Divulgação))

Quando o assunto é feriados prolongados, o ano de 2024 tem frustrado a vida das pessoas que amam essa sequência de dias de folga para, entre outras coisas, fazer uma viagem. Daqui para o fim do ano, os únicos feriados nacionais que caem em dias úteis são o do Dia do Trabalho, em 1° de maio, o da Proclamação da República, dia 15 de novembro (sexta-feira), o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, 25 de dezembro (quarta-feira). Ou seja, quatro datas que não contribuem para uma possível emenda – há, ainda, Corpus Christi, em 30 de maio (quinta-feira), que é considerado apenas ponto facultativo.

LEIA TAMBÉM: Show da Rainha do Pop: plataforma oferece até 50% de desconto em viagens de ônibus para o Rio

Mas não é necessário se render a isso e se preparar apenas para ficar em casa. Uma alternativa que afaga os corações dos viajantes é a de optar por roteiros em que seja possível fazer um bate-volta, o que significa escolher destinos que estejam mais próximos de onde moram, podendo, literalmente, ir e voltar no mesmo dia. Há, também, o pit-stop, onde o viajante escolhe por incluir uma parada no meio do roteiro em outra cidade antes de chegar ao destino.

Seja qual for a escolha, é possível fazer tudo em um fim de semana, por exemplo. A dica aqui, no caso do bate-volta, é optar por destinos próximos da origem, cerca de 3 ou 4 horas de viagem, no máximo, e levar pouca ou quase nenhuma bagagem. Já no pit-stop é fundamental que a escolha do destino intermediário esteja no caminho da cidade fim, pois aqui a estratégia é não perder tempo. A ideia da bagagem também é muito válida. E, para ambas, a escolha por um meio de locomoção onde seja possível relaxar, é fundamental para chegar ao destino cheio de gás – o ônibus cai como uma luva.

Ficou interessado em aplicar as dicas para ir a algum lugar perto e que deseja conhecer? A wemobi, plataforma de viagens rodoviárias, separou alguns exemplos de bate-voltas e pit-stops que são possíveis e acessíveis de fazer. Confira:

Brasília (DF) x Alto Paraíso (GO)

Alto Paraíso está a apenas 240km da Capital Federal. A cidade também é conhecida por ser uma das portas de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que engloba oito municípios do interior de Goiás e é de visita obrigatória para os amantes do ecoturismo. Cânions, cachoeiras e quedas d’água fazem parte das atrações espalhadas ao longo dos mais de 240 mil hectares.

LEIA TAMBÉM: Ofertas durante a baixa temporada em hotéis de luxo no Nordeste

Apesar da distância entre a origem e o destino serem curtas, a recomendação é ir com um pouco mais de tempo, pelo menos um fim de semana inteiro com direito a hospedagem, só assim será possível conhecer as principais atrações. Isso porque a quantidade é tão grande que sempre fica faltando algo a ser explorado. Mas a dica é passar pelo Poço Encantado, além das cachoeiras São Bento, Almécegas I e II, do Segredo e a Anjos e Arcanjos. Optar pelo ônibus para se deslocar entre as duas cidades é a melhor escolha. Ao chegar lá, o visitante pode escolher por outros meios de transporte para ir de uma atração a outra.

Há passagens de ônibus disponíveis para ir de Brasília a Alto Paraíso de Goiás a partir de R? 47,88

Curitiba (PR) x Joinville (SC)

A dica aqui cruza fronteira de estados, mas a viagem não é tão longa quanto aparenta. Apenas 130 km separam a capital do Paraná da maior cidade de Santa Catarina. Joinville une a aparência de cidade grande com um ar de interior.

A programação turística é mais concentrada na região central, que é inclusive onde fica o principal refúgio natural do município, repleto de verde, ar puro, lagos e animais, em uma área preservada de 17 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Ao lado dele fica o Mirante de Joinville, no alto do Morro da Boa Vista. O percurso de dois quilômetros pode ser feito a pé ou de ônibus público. Do alto, é possível observar grande parte da cidade, em especial a região central. As cervejarias também são um belo atrativo da maior cidade catarinense, muitas delas oferecem um tour no interior de suas fábricas, mostrando como são produzidas. Alguns exemplos são a Bierval, Gutbrau, Opa Bier, Monte Crista e a Rhein Bier. As visitas guiadas duram, em média, 1 hora e 30 minutos, e o visitante ainda pode degustar direto dos tanques gigantes.

LEIA TAMBÉM: Outono mais quente: 6 destinos pelo Brasil em que a viagem de ônibus é uma boa opção

Há passagens de ônibus disponíveis entre Curitiba e Joinville a partir de R?39,99.

São Paulo (SP) x Guarujá (SP) – com possibilidade de pit-stop em Santos (SP)

Guarujá é um dos locais preferidos para se visitar quando o assunto é um belo banho de mar. Apesar de estarmos no outono, as temperaturas estão longe dos índices mais baixos, especialmente na cidade conhecida como a “Pérola do Atlântico”. O apelido vem graças às suas belíssimas praias e exuberantes belezas naturais. Dos mirantes da Campina e das Galhetas, é possível ter uma visão privilegiada de toda orla, além de entrar em contato com muito verde e lindas paisagens para as melhores fotos.

A dica de pit-stop é Santos, que apesar de contar com suas praias como um atrativo, vai muito além disso. Seu centro histórico é a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Brasil, destaque para os museus do Café e o do que leva o nome do Rei do Futebol, Pelé. Uma passada no Orquidário Municipal é uma bela pedida para quem busca estar em contato com a natureza e animais da fauna e da flora. A parada em Santos é perfeita pois se a opção for fazer a viagem de ônibus, os desembarques vindos de São Paulo acontecem prioritariamente na Rodoviária, que fica a apenas alguns passos do centro histórico. A chegada ao Guarujá é feita com facilidade, por meio de barcas que saem tanto da região do centro histórico quanto da Ponta da Praia.

Há passagens de ônibus disponíveis para ir de São Paulo a Santos a partir de R? 38,15

Rio de Janeiro (RJ) x Cabo Frio (RJ) – com possibilidade de pit-stop em Arraial do Cabo (RJ)

Ainda seguindo a linha de praias, diferentemente de São Paulo, no Rio de Janeiro é o que não falta. Mas o que leva muitos fluminenses a saírem de sua cidade com direção aos municípios da Região dos Lagos é exatamente a fuga da agitação que a Cidade Maravilhosa possui. É claro que no verão, por exemplo, os municípios dos Lagos são muito visitados e eles ficam lotados, mas nesse período de outono a demanda diminui um pouco. Dica para quem não gosta muito da badalação, mas ainda assim quer aproveitar dias de sol. Uma ida a Cabo Frio, com um pit-stop em Arraial do Cabo é um roteiro perfeito para ficar diante de algumas das mais belas praias do Brasil.

A ideia de ter como fim Cabo Frio é em razão da estrutura. É a maior cidade da Região dos Lagos e a mais desenvolvida. Caso a escolha seja por pegar ao menos um dia de hospedagem, lá é o lugar. Além disso, Cabo Frio fica bem no centro dos municípios da região, tornando uma tarefa mais fácil visitar também Búzios, que fica cerca de 30km ao norte, enquanto Arraial a apenas 20km ao sul. Passeios de barco e mergulhos são uma boa, mas vá preparado para enfrentar a água sempre gelada das cidades da região.

LEIA TAMBÉM: Butequeiros: o maior festival de comida de buteco a céu aberto do país acontece em BH

Há passagens de ônibus disponíveis para ir do Rio de Janeiro a Cabo Frio a partir de R? 64,92

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo