3 destinos na América do Sul para conhecer no inverno (Aproveite a temporada mais fria do ano em lugares paradisíacos na América do Sul (Foto: Divulgação/Thermas Chillan))

Hotéis extremamente aconchegantes, com um dos melhores spas do mundo, vinícolas lindíssimas ao redor, aventuras e muita neve, é o que você encontrará em Santiago e Chillán, no Chile, e Mendoza, na Argentina. Estes destinos reservam hotéis que oferecem tudo isso e muito mais, como Las Majadas, Termas Chillan e Casa de Uco, que também trazem diversas novidades para o inverno e ainda revelam muitas surpresas.

Deslumbrante pôr do sol invernal, no Casa de Uco

Casa de Uco (Foto: Divulgação)

Localizado no coração de uma vinícola em um terreno de 320 hectares, o hotel Casa de Uco possui arquitetura moderna, decoração minimalista e é inspirado nos recursos naturais do Vale de Uco, em Mendoza. Através disso, a propriedade valoriza e respeita a paisagem local. De fato, planejar a ida para este lugar sofisticado e deslumbrante, precisa estar em seus planos neste inverno. Ao se hospedar ali aproveite um dos melhores vinhos Malbec feitos lá mesmo, harmonizados com uma gastronomia de ponta.

Além disso, entre as novidades para este ano, desfrute de um passeio que irá encher seus olhos de admiração: assistir o pôr do sol em um cenário único, pois é possível ver este espetáculo do topo da montanha. Esta atividade começa com a saída do hotel em um automóvel 4×4 e ao chegar ao pé da cordilheira e ter essa incrível experiência, você poderá voltar caminhando ou a cavalo, como preferir, mas sempre acompanhado pelos guias locais com segurança.

Novidades para os mais aventureiros e para quem ama história, no Las Majadas

O Las Majadas localizado no Vale de Maipo, próximo a Santiago, é um convite para a desconexão e ótimo para quem deseja fazer caminhadas e piqueniques. Para o inverno que se aproxima nada melhor do que passar alguns dias neste belo hotel que fica em meio a um parque de 8 hectares e repleto de árvores nativas como palmeiras, cedros e magnólias e com uma linda lagoa que reflete todo verde ao redor, trazendo um cenário encantador. Por lá, você poderá visitar vinícolas, praticar trekking e se aventurar nas montanhas nevadas.

Trekking Las Majadas (Foto: Divulgação)

Entre as atrações para este ano, a trilha para a geleira suspensa El Morado é uma aventura que merece destaque. Sempre acompanhado pelos guias, é uma montanha que está a mais de 4.600 metros acima do nível do mar, portanto, são aproximadamente 3 horas de caminhada para chegar a este lugar escondido e que revela uma vista incrível. Já para os mais iniciantes há outras novas possibilidades como conhecer parte do património geológico do Cajón del Maipo, percorrer os seus vales e seus afluentes, vulcões e glaciares. Sem contar que é uma ótima maneira de saber muito da história regional do lugar, obtendo mais cultura e conhecimento. Durante os meses de maio até setembro, ao reservar 3 noites, o hóspede ganha a quarta no programa full experience.

Ski-in-out e muita diversão na neve, no Termas Chillan

Em 22 de junho, no comecinho do inverno, o Termas Chillan reabre suas portas para ansiosamente receber seus hóspedes. E aos amantes dos esportes desta estação é importante destacar que o hotel é ski-in-out, o que faz toda a diferença na hora de esquiar. Inclusive, as aulas de esqui também podem ser feitas por crianças a partir de três anos de idade em uma área exclusiva com quatro pistas, um lift e um elevador aberto. E ainda, os pequenos podem se divertir em um passeio de trenó, caminhadas com raquetes e excursões em motos de neve. A diversão por lá é garantida para a família toda.

Thermas Chillan (Foto: Divulgação)

No hotel existe ainda o Alunco Spa & Wellness que faz um convite para uma imersão de autocuidado com uma variedade imensa de massagens: a relaxante com aromaterapia, a energizante, a com pedras quentes, regenerativa, terapia de Reiki, Shiatsu, entre tantas outras opções. O spa oferece também rituais de renovação corporal, com drenagem linfática, esfoliação facial e corporal. Além disso, os banhos de vapor na jacuzzi, a sauna seca e úmida, as piscinas aquecidas de diferentes tamanhos, completam as experiências que você terá na época mais fria do ano e com extremo conforto. Os pacotes para este período oferecem 15% de desconto para até 7 diárias.

