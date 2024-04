BRT Lounges inaugura a primeira sala VIP no Aeroporto de Porto Seguro (Foto: Divulgação)

A BRT Lounges, empresa do grupo BRT, consolidado no mercado de turismo, inaugura, oficialmente, dia 7 de maio, a primeira sala VIP da marca no Aeroporto de Porto Seguro (BA). O empreendimento é também a primeira sala VIP de aeroporto do Brasil com ambiente localizado ao ar livre.

Com uma arquitetura moderna em formato de tenda, o novo espaço, com capacidade para 74 pessoas sentadas, tem 250 m² e está localizado na área externa do aeroporto, a apenas 50 metros da porta de entrada do terminal.

O sócio e CEO da BRT Lounges, André Luiz Macias, afirma que a primeira Sala VIP oferece uma estrutura completa e aconchegante para o bem-estar de turistas e visitantes, individuais ou em família, a lazer ou a trabalho. “Cada detalhe foi pensado para enriquecer a experiência dos clientes”.

O executivo ressalta que a sala BRT Lounges de Porto Seguro é a primeira sala VIP de aeroporto do país localizada ao ar livre. “Ela foi elaborada de modo harmonioso com as características da natureza do entorno, despertando os sentidos. A experiência envolve o ambiente, o atendimento de excelência, a qualidade dos mobiliários, a gastronomia, internet rápida e novidades constantes para encantar os clientes”.

Sala VIP no Aeroporto de Porto Seguro, um espaço diferenciado

No aeroporto de Porto Seguro (BA), a sala VIP da BRT Lounges apresenta um projeto refinado e a proposta foge do lugar comum e revoluciona o modo de receber os visitantes. É um ambiente democrático, confortável, casual e diferente. O espaço conta com ampla sala de estar, seis banheiros, chuveiros, painéis de voos e criações que valorizam a integração dos ambientes e a experimentação contemplativa.

As soluções criativas dão o tom da sala, que chama a atenção pela beleza. O salão é em formato de tenda com lona tensionada por cabos de aço presos a pilares metálicos; o forro de madeira revela-se em três níveis; as divisórias dos ambientes do salão são de gabião; o piso é de cimento queimado; e os mobiliários são da marca Artefacto. A luz alaranjada focalizada e a iluminação natural deixam tudo instagramável.

Marco Aurélio Di Ruzze, vice-presidente do Grupo BRT, diz que a BRT Lounges ressignificou o conceito de sala VIP de aeroporto. “Elevamos a experiência a um novo patamar”. Além dos diferenciais no ambiente, o serviço também ganha destaque: a parte gastronômica inclui desde refeições leves e rápidas até vivências mais imersivas pelos sabores do destino; o menu contém pratos que são obras-primas da cozinha baiana, como a Moqueca de Peixe e a Moqueca de Banana. “A gastronomia regional é protagonista das salas VIPs da BRT Lounges tanto quanto a parte de bebidas. Também temos uma adega de vinhos que conta com a curadoria do restaurateur Raphael Zanette, do restaurante Vino!, nosso parceiro BRT Lounges. Os clientes podem degustar e comprar seus rótulos de preferência”, completa Di Ruzze.

A sala VIP BRT Lounges é acessada por diferentes maneiras, explica André Luiz. “Temos parcerias com o programa Dragon Pass e os passageiros que quiserem desfrutar do lounge, sem ser participantes dos benefícios de cartões, o valor é de USD$32 (convertidos para a moeda brasileira no momento do acesso, no câmbio comercial do dia), por passageiro, crianças até 3 anos não pagam. A sala VIP também pode ser experienciada por meio de pacotes premium especiais do Grupo BRT e suas agências e parcerias com companhias aéreas, hotéis e demais players do mercado.

Padrão BRT Lounges em todo o país

Eraldo Palmerini, fundador e presidente do Grupo BRT, se diz muito otimista com a expansão das salas VIPs no Brasil. “O padrão BRT Lounges estará presente em todo o país. Estamos investindo para abrir salas VIPs em todos os aeroportos que proporcionam condições adequadas. Estamos trabalhando muito para o crescimento dessa nova empresa, que tem total sinergia com o principal negócio do Grupo BRT – o atendimento com qualidade às agências de viagens e o diferencial para os passageiros”, afirma ele, lembrando que o país conta com 130 salas VIPs de aeroportos, sendo 50 delas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. “Temos muito a crescer”, complementa Palmerini.

As próximas inaugurações da BRT Lounges, acontecem em maio nas cidades de Cuiabá e Sinop (MT), além de duas novas unidades em Belo Horizonte (MG), em julho deste ano.

Sala VIP BRT Lounges Porto Seguro

O horário de funcionamento da Sala VIP BRT Lounges Porto Seguro é de domingo a sexta-feira, das 7h às 19h; e sábado, das 7h às 20h – conforme malha aérea. Permanência de até 3 horas por check-in. O valor é USD$32 (convertidos para a moeda brasileira no momento do acesso, no câmbio comercial do dia) por passageiro. Participantes do programa Dragon Pass têm acesso ao lounge conforme política comercial entre o portador do cartão e emissor; crianças até 3 anos não pagam. Para mais informações acesse o site ou entre em contato no telefone (73) 3291.2788.

