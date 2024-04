“O Connection Terroirs do Brasil é uma vitrine importante para a promoção dos produtos de origem do país”, diz Marta Rossi, CEO do evento - (crédito: Uai Turismo)

Em menos de um mês, Gramado será palco de um encontro de ideias e negócios: o Connection Experience Terroirs do Brasil 2024, de 15 a 18 de maio. Com foco em produtos de origem do Brasil, o evento irá proporcionar painéis com convidados nacionais e internacionais, a Alameda Terroir – feira de expositores com produtos de origem e Cozinhas Show – aulas de culinária abertas ao público. Para Marta Rossi, CEO do evento: “O Connection Terroirs do Brasil é uma vitrine importante para a promoção dos produtos de origem do país”.

Diversos destinos ao redor do mundo conseguiram se posicionar a partir da gastronomia e seus produtos de origem. É o caso das massas e vinhos na Itália, dos queijos e vinhos na França, dos cafés e queijos em Minas Gerais e tantos outros destinos ao redor do mundo que conseguem se destacar a partir da gastronomia que gera interesse, em quem ainda não foi ou memórias, em quem já foi. Destacam-se ainda Japão, México, Tailândia e claro, a Serra Gaúcha com seus vinhos, massas e chocolates.

Circuito Gastronômico e de Experiências, durante o Connection Terroirs do Brasil, em Gramado

Por isso, além da programação formal do evento que conta com palestras e feira, os participantes poderão experienciar diversos restaurantes de Gramado através do Circuito Gastronômico e de Experiências. Ao todo são 14 restaurantes participantes, cada um deles com um prato especial preparado com pelo menos um ingrediente que possua Indicação Geográfica (IG), ou seja, produtos reconhecidos por serem característicos de seu local de origem, agregando valor e imprimindo identidade única.

Hard Rock Cafe? Gramado e Catherine Gramado fazem parte do Circuito Gastronômico e de Experiências que acontece durante o período de realização do evento

Entre os ingredientes escolhidos pelos chefs estão linguiça Blumenau, queijo Serrano e chocolate de Gramado. Inclusive, o chocolate é o anfitrião do Connection Terroirs do Brasil este ano. Em 2020, o Senado Federal aprovou e o presidente da República sancionou a lei que concedeu a Gramado o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal. E em junho de 2021 o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu o certificado de Indicação Geográfica (IG), da espécie Indicação de Procedência (IP), para o chocolate artesanal produzido nas limitações geopolíticas do município de Gramado. O pedido da IG foi feito pela Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros – Achoco.

Na concessão do IG, o INPI considerou que o processo produtivo está diretamente influenciado pelo conhecimento tradicional dos produtores e pelas características climáticas da cidade. Além disso, o produto é uma das representações de Gramado e está consolidado na memória das pessoas, o que se reflete na sua associação ao turismo da região.

Para desfrutar do Circuito Gastronômico e de Experiências, é só visitar um dos 14 restaurantes participantes e aproveitar a experiência. Os pratos variam entre R$69 e R$139, de acordo com o restaurante. As experiências aliadas à programação são muito mais do que um momento de lazer e relaxamento, são a oportunidade de vivenciar na prática tudo o que foi falado e exposto na programação técnica, aliando a teoria à prática.

