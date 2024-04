Veneza passa a cobrar taxa para evitar turismo de massa (Foto: Manuel Ribeiro/ Flickr))

Na última quinta-feira (25) Veneza iniciou a cobrança de taxa para turistas que visitam a cidade por apenas um dia. O intuito da medida é evitar os problemas causados pelo turismo de massa.

O bilhete individual tem um custo de 5 euros (R$27,35 na cotação atual) e pode ser adquirido on-line ou em quiosques espalhados por Veneza, sobretudo na estação ferroviária de Santa Lúcia, principal ponto de entrada de Veneza. O QR code gerado após o pagamento da taxa deverá ser apresentado aos fiscais presentes nos pontos de acesso da cidade. O turista que não tiver seu QR code poderá pagar uma multa entre 50 e 300 euros (entre R$273,50 e R$1641 na cotação atual.

Não há limites de códigos gerados por dia mas as autoridades municipais acreditam que a medida afastará alguns dos visitantes que lotam suas vielas e pontes sobre os canais nos dias de maior afluência.

Turismo de massa

O problema do turismo de massa já gerou movimentos de rejeição em outros lugares, como a Espanha, fazendo com que as autoridades tentassem conciliar um setor importante para a economia com as necessidades de seus cidadãos.

“É um experimento e é a primeira vez que será feito no mundo”, explicou o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, em coletiva de imprensa realizada no início do mês em Roma para apresentar este sistema aos meios de comunicação internacionais.

“Nosso objetivo é tornar Veneza mais habitável”, acrescentou Brugnaro, cujo conselho municipal já proibiu que os grandes navios de cruzeiro atracassem na cidade.

Dessa forma, a medida ainda está em fase de teste e será aplicada em apenas 29 dias ao longo de 2024, afetando somente os dias considerados mais movimentados, como feriados e finais de semana.

“O calendário começa em 25 de abril (feriado na Itália), seguido de quase todos os finais de semana de maio a julho”, destacou o prefeito, que prometeu que tudo será realizado com “controles muito suaves”, “ao acaso” e “sem filas”.

Contudo, os turistas que passarem ao menos uma noite na cidade não serão afetados e receberão um QR code gratuito. Também estão previstas isenções para menores de 14 anos e estudantes.

