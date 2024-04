Baía das Caraúbas Glamping: sofisticação em praia quase deserta do litoral cearense (Foto: Divulgação/ Instagram)

O Baía das Caraúbas Glamping, localizado em uma praia semideserta de Camocim, no litoral cearense, propõe privacidade e infraestrutura para quem busca conhecer novos destinos, relaxar e praticar esportes à vela em um trecho praticamente intocado da Rota das Emoções onde os ventos sopram perfeitos para as manobras de kitesurf e windsurf. Uma das três propriedades da MVC Hotéis, este hotel-boutique com apenas 7 bangalôs está localizado em uma área de 80.000 m2, caracterizando-se um refúgio para quem busca cenários que inspiram o romantismo e a aventura.

Situado no caminho para a Barra dos Remédios, onde a natureza se fez generosa num braço de mar que avança sobre o mangue, fonte de vida para dezenas de espécies de aves que ali se alimentam. O hotel é alinhado às características do glamping, uma tendência que surgiu em 2020 e rapidamente caiu no gosto dos turistas que buscam se hospedar perto à natureza sem abrir mão de sofisticação. Dos sete bangalôs, três têm vista para o mar e as metragens variam de 30m2 a 120 m2. Alguns dispõem de piscina individual e banheira, pátio privativo e um deles foi construído em dois planos, com pé direito de 6 metros.

“Somos uma alternativa para aqueles que buscam escapar do convencional e desejam explorar novos destinos no Nordeste. Em contraste com os lugares mais badalados, onde o desenvolvimento desenfreado muitas vezes descaracteriza a paisagem e sobrecarrega a infraestrutura local, aqui proporcionamos a oportunidade de se reconectar com a autenticidade e a simplicidade na natureza intocada, que, muitas vezes, se perde nos locais mais conhecidos”, diz o CEO da MVC Hotéis, Mario Vieira de Carvalho. Complementarmente, ele afirma: “Em um cenário onde a saturação turística muitas vezes obscurece a identidade e a beleza locais, nosso hotel se destaca como uma joia rara, pois estamos em uma praia isolada e nos orgulhamos de oferecer uma atmosfera intimista”.

Palafitas sobre a areia

Formado por sete palafitas em madeira, o Baía das Caraúbas Glamping é um hotel pé na areia com o mar à porta. Com capacidade para apenas 16 hóspedes, os bangalôs são em madeira com tetos em palha de carnaúba. Essa palmeira é abundante na região e também conhecida como Árvore da Vida, porque dela tudo se aproveita, podendo-se extrair madeira, palha, extratos curativos, óleo e cera. Os bangalôs são decorados de forma individual e o hotel ainda conta com sala de jantar, bar, lounge e áreas de estar praticamente sobre as águas da Baía das Caraúbas.

Em relação à proposta gastronômica, o hotel prioriza a identidade regional com utilização de produtos frescos que valorizam os sabores da culinária nordestina. Entre os destaques do menu, frutos do mar e peixes grelhados na brasa e na crosta de sal, além de produtos orgânicos vindos diretamente da horta local. Nesse clima familiar e intimista, e visando apresentar o verdadeiro astral da região, os hóspedes são convidados a ir ao mercado escolher os ingredientes e a aprender a preparar deliciosas receitas.

Atividades e aventura na Rota das Emoções

Localizados na Rota das Emoções, o Baía das Caraúbas Glamping e o Hotel Boutique Casa de Santo Antônio permitem, em uma mesma viagem, vivências complementares e distintas que tornam a experiência ainda mais diversa e enriquecedora.

“Estamos localizados a cerca de 105 km de nossa segunda propriedade, a Casa de Santo Antônio, de onde os nossos hóspedes conhecem o maior Delta em mar aberto das Américas, com seus igarapés, canais, manguezais, lagoas e exuberante vida selvagem, assim como os Pequenos Lençóis Piauienses, que podem ser visitados de quadriciclo. Tendo como base o Baía das Caraúbas, que fica a uma hora de distância de Parnaíba, é possível relaxar e admirar praias desertas, aprender kitesurf e fazer passeios de buggy ou quadriciclo até Jericoacoara, Tatajuba e Guriu”, afirma Mário. Para os praticantes de kitesurf o hotel mantém parceria com instrutores e conta com uma baía com as condições ideais para os mais avançados em manobras aéreas.

Como o Baía das Caraúbas Glamping fica no meio da Rota das Emoções, que liga Maranhão, Piauí e Ceará pela costa, o percurso costuma ser feito da forma mais rústica possível, em veículos 4×4, cruzando longos trechos de praias e dunas. Desde o idílico Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com suas lagoas de águas verdes em meio a dunas, passando pelo famoso Delta do Parnaíba e até Jericoacoara, há transporte nos dois sentidos da Rota das Emoções. Mas é preciso coordenar as chegadas, partidas e pernoites.

Práticas sustentáveis

Assim como ocorre em outras propriedades da MVC Hotéis, o Baía das Caraúbas Glamping mantém um programa contínuo de práticas sustentáveis. Entre elas, e em prol da redução de plástico, todas as garrafas de bebidas comercializadas no hotel são de vidro e também são disponibilizadas garrafas nos bangalôs para que os hóspedes possam se abastecer com água sempre que precisarem. Além de ter em seu staff apenas moradores locais, a propriedade contribui para a economia circular adquirindo de fornecedores da região peixes, frutos do mar, frutas, legumes e tapetes de palha usados na decoração. Em relação à conservação das espécies marinhas, em especial as tartarugas, apoia as constantes ações desenvolvidas pelo Projeto Fauna Mar.

Como chegar

De avião, voo até o Aeroporto Regional de Jericoacoara, que fica a apenas 1h15 de carro de Camocim. Para quem desembarca em Fortaleza, são 5 horas de viagem. O acesso é feito apenas por veículo 4×4 e buggy, que saem do Hotel Casa de São José, em Camocim, e seguem pela praia até o hotel.

Diárias

A partir de R$ 990 por bangalô com café da manhã incluído. Mínimo de 2 diárias. Para mais informações acesse o site.

