Lisboa moderna e contemporânea (MAAT em Lisboa (Foto: Divulgação/ ATL))

A segunda capital mais antiga da Europa, Lisboa, é uma cidade de contrastes, o que a torna ainda mais especial. De tradicional à cosmopolita, a região vem inaugurando inúmeras atrações nos últimos anos, especialmente no setor cultural. Com base nisso, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) elencou, a seguir, as mais recentes — e imperdíveis — experiências a serem exploradas pelos viajantes:

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)

Situado na frente ribeirinha da zona histórica de Belém, o MAAT é um projeto inovador, englobando uma central termoelétrica construída em 1908 (MAAT Central) e um edifício contemporâneo (MAAT Gallery), ligados por um jardim que se estende ao longo do Rio Tejo (MAAT Garden). O local conta com exposições e atividades temporárias, além de esculturas e mostras permanentes, refletindo temas e tendências atuais.

Galeria Immersivus

E por falar em imersão, essa Galeria não poderia ficar fora da lista. Idealizado pela junção de tecnologia e arte, o espaço abriga diversas experiências imersivas, com diferentes temas e artistas, nacionais e internacionais, proporcionando uma vivência da arte e da cultura de forma inovadora. O destaque vai para a Barragem Mãe D’Água das Amoreiras que, transformada numa tela monumental com conteúdo projetado 360º, permite ao público se sentir parte da história, seja em pé na plateia ao redor do espaço, ou sentado nos assentos da plataforma sobre a água.

Centro Interpretativo da História do Bacalhau

Centro Interpretativo da História do Bacalhau (foto: Divulgação/ ATL)

Outra parada não menos obrigatória a quem vai a Lisboa é esse local que homenageia o peixe símbolo da gastronomia, da cultura e da história de Portugal. Ao longo de diversas salas expositivas, é possível acompanhar o início da odisseia de quem se lançou nos ‘mares do fim do mundo’, descobrir como nasceu o mito do ‘amigo fiel’ à mesa, prever o futuro do bacalhau, do consumo e de sua pesca, além de aprender novas formas de cozinhá-lo.

LEIA TAMBÉM: Especial Porto e Gaia

Museu do Tesouro Real

Imperdível aos amantes de História, esse imponente museu foi inaugurado em 2022 e apresenta uma das mais raras e completas coleções mundiais de antigos bens da Família Real Portuguesa, compostas por joias, distintivos e condecorações, moedas e peças de ourivesaria civil e religiosa, entre outras, totalizando mais de mil itens. Dividida em 11 áreas, a visita já começa com uma exposição de ouro e diamantes vindos do Brasil, com peças brutas de metais raros e gemas, seguidas de um conjunto de moedas e medalhas da Coroa.

Museu do Tesouro Real (Foto: Divulgação/ ATL)

Situado na ala poente do Palácio Nacional da Ajuda (a casa dos últimos reis de Portugal), todo esse patrimônio está instalado numa das maiores caixas-fortes do mundo. O local conta, ainda, com cafeteria, lounge e loja com itens relacionados ao acervo do museu.

Sintra

A 30 quilômetros de Lisboa, chega-se a Sintra, uma das regiões mais convidativas e românticas do país. Dentre suas inúmeras ofertas turísticas, a vila abriga modernas atrações, como a seguir:

NewsMuseum

NewsMuseum em Sintra (Foto: Divulgação/ ATL)

Abusando de uma abordagem altamente interativa e inteligente, recorrendo às mais recentes tecnologias, o espaço relembra episódios da História de Portugal e do mundo, por meio de sua cobertura jornalística e projeta o futuro dos veículos de comunicação. São apresentadas mais de 16 horas de conteúdo multimídia nas 25 áreas temáticas, nas quais os visitantes são incentivados a colocar os óculos de realidade virtual e explorar um gigante tablet interativo.

Centro Interativo Mitos e Lendas

Centro Interativo Mitos e Lendas em Sintra (Foto: Divulgação/ ATL)

Já, para aqueles que pretendem explorar o lado misterioso de Sintra, a sugestão é visitar esse Centro Interativo e embarcar numa viagem ao misticismo, aos segredos e ao romantismo da região, passando por sua história, música e literatura. Em cada um dos 17 pontos do percurso, a realidade cruza com a ficção, por meio de cenários, hologramas, técnicas multimídias, filmes 3D e diversas outras experiências sensoriais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo