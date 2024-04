CVC tem pacotes incríveis para Argentina e Chile na alta temporada (Destinos de neve na Argentina e no Chile fazem sucesso entre os turistas brasileiros e têm condições especiais e produtos exclusivos na CVC (Foto: Divulgação))

Quem está se preparando para a temporada de inverno no Hemisfério Sul e não abre mão de ver neve, a CVC destaca as opções de pacotes para os países vizinhos, que incluem voos exclusivos para a Argentina, em parceria com as companhias aéreas Latam e Aerolíneas, e para o Chile, em parceira com a Sky, saindo de diversas origens do Brasil, além de espaço exclusivo em um dos principais centros de neve de Bariloche e dólar reduzido para destinos na América do Sul.

Bariloche

Para Bariloche, a CVC tem voos exclusivos com a Latam saindo de São Paulo e indo direto ao destino, com saída todos os sábados de julho e na primeira semana de agosto. Já com a companhia Aerolíneas Argentinas, a empresa conta com bloqueios disponíveis também nos meses de altíssima temporada – julho e agosto -, contando não só com saídas de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro (aos sábados), de Salvador (às quartas), de Porto Alegre e Curitiba (às segundas) e de Brasília (às sextas).

Bariloche é um dos destinos mais concorridos nas férias escolares de julho. Visitado principalmente por famílias e por casais em lua de mel, a cidade oferece belas paisagens, amplo leque de atividades e rica gastronomia. Os turistas, que têm à disposição guias falando português e assistência completa da CVC no local, poderão escolher entre o pacote essencial e a opção que inclui também visita ao complexo invernal Piedras Blancas. Na visita ao complexo a CVC oferece, nesta temporada, um espaço exclusivo para seus clientes, em que poderão usufruir de um chocolate quente e se aquecer enquanto aguardam o transporte ou quando quiserem dar uma pausa nas atividades.

O pacote Bariloche Essencial inclui passagem aérea de ida e volta, 7 diárias de hospedagem com café da manhã, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário. Quem quiser, pode acrescentar visita ao complexo Piedras Blancas, que conta com 5 pistas de skibunda e é indicado especialmente para famílias e para quem quer ter contato com a neve pela primeira vez. Confira ao final do texto alguns exemplos de preços.

Chile

Para quem deseja visitar o Chile nesse inverno, a capital Santiago também é uma ótima opção para aqueles que querem combinar a agitação de uma cidade cosmopolita com passeios nas montanhas, já que a cidade está a poucos quilômetros de distância de algumas das melhores estações de esqui da América do Sul. Aos pés da Cordilheira dos Andes, Santiago impressiona por sua arquitetura neoclássica, parques, igrejas e museus.

Para essa temporada de inverno, a CVC conta com voos da Sky para Santiago, com origens de diversos pontos do Brasil, a maioria em voos diretos e disponíveis nos meses de maior demanda, entre julho e setembro. Os pacotes têm saída desde São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza e incluem bagagem despachada e opções para ficar entre 4 e 7 noites no destino, além de várias opções que o cliente pode escolher.

Dentre as possibilidades para curtir o destino, há desde o pacote essencial, incluindo passagem aérea de ida e volta, hospedagem com café da manhã, transporte ida e volta em Santiago e passeio panorâmico pela cidade, até o pacote imperdível, que, além dos serviços citados, também inclui passeio a um vinhedo, Ski Day em Valle Nevado, passeio a Viña del Mar e Valparaíso com jantar, e visita ao Parque Zoológico Safari Rancagua, que é uma novidade dessa temporada e oferece uma experiência única no destino. Abaixo você encontra exemplos de preços de pacotes a Santiago.

Outras facilidade com a CVC

Para completar as facilidades para os destinos, a CVC ainda oferece dólar reduzido para América do Sul e Caribe, nas compras de pacotes com aéreo e hotel. Além de oferecer um amplo portfólio para a temporada de inverno no Hemisfério Sul, a CVC coloca à disposição de seus clientes completa assistência e condições diferenciadas de pagamento, como parcelamento em até 12 vezes sem juros e alternativas ao cartão de crédito, como boleto e pix. Para mais informações, entre em contato com uma das mais de 1.000 lojas CVC de todo o país, além de agências autorizadas. Confira também o site.

Pacotes CVC – Bariloche

Pacote essencial – São Paulo

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo exclusivo e direto da CVC com a Latam (GRU-BRC-GRU), com bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Huella Andina, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário.

Valor: a partir de 12x de R$ 645 por pessoa em apartamento duplo

Data de saída: 13/07

Pacote essencial com Piedras Blancas – São Paulo

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo exclusivo e direto da CVC com a Latam (GRU-BRC-GRU), com bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Huella Andina, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto), passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário e passeio ao complexo invernal Piedras Blancas.

Valor: a partir de 12x de R$ 898 por pessoa em apartamento duplo

Data de saída: 13/07

Pacote essencial – Rio de Janeiro

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo Aerolíneas Argentinas (com parada em Buenos Aires), bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Panamericano Bariloche, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário.

Valor: a partir de 12 x de R$ 978 por pessoa em apartamento duplo

Data de saída: 06/07

Pacote essencial – Curitiba

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo Aerolíneas Argentinas (com parada em Buenos Aires), bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Huinid Pioneros, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário.

Valor: a partir de 12 x de R$ 948 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 15/07

Pacote essencial – Brasília

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo Aerolíneas Argentinas (com parada em Buenos Aires), bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Huinid Pioneros, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário.

Valor: a partir de 12 x de R$ 968 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 12/07

Pacote essencial – Porto Alegre

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo Aerolíneas Argentinas (com parada em Buenos Aires), bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Panamericano Bariloche, transporte de ida e volta em Bariloche (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio Circuito Chico com subida panorâmica ao Cerro Campanário.

Valor: a partir de 12 x de R$ 818 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 08/07

Pacotes CVC – Santiago

Pacote essencial – São Paulo

Inclui: Passagem aérea de ida e volta em voo direto com a Sky, com bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Almacruz, transporte de ida e volta em Santiago (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio panorâmico pela cidade.

Valor: a partir de 12x de R$ 468 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 14/08

Pacote essencial – Porto Alegre

Inclui: Passagem aérea de ida e volta direto com a Sky, bagagem despachada, 4 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Almacruz, transporte de ida e volta em Santiago (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio panorâmico pela cidade.

Valor: a partir de 12 x de R$ 279 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 29/08

Pacote essencial – Brasília

Inclui: Passagem aérea de ida e volta direto com a Sky, bagagem despachada, 7 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Mr Express Santiago, transporte de ida e volta em Santiago (aeroporto-hotel-aeroporto) e passeio panorâmico pela cidade.

Valor: a partir de 12 x de R$ 382 por pessoa + taxas em apartamento duplo

Data de saída: 15/09

