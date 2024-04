3º congresso da AMIHLA discutirá oportunidades e desafios da hotelaria (Foto: Divulgação)

Reconhecido mundialmente como grande gerador de riquezas, o turismo representa cerca de 17% do Produto Interno Bruto (PIB) global, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). No entanto, no Brasil, ele reponde por somente 8%, apesar de todo o potencial natural, cultural e histórico que possui, o que mostra o quanto a indústria hoteleira no país ainda pode crescer. Existem, no entanto, entraves que impactam diretamente o setor, exigindo a adoção de estratégias inovadoras e ações concretas para impulsionar a cadeia produtiva do turismo. É nesse contexto desafiador que a Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) promove o 3º Congresso AMIHLA, na próxima terça-feira, dia 7 de maio, no Tauá Resort em Caeté (a 50 km. de Belo Horizonte).

Grandes nomes da hotelaria de Minas Gerais

O evento reunirá os principais empreendedores hoteleiros de Minas Gerais para uma jornada de discussões, insights e networking, com palestras e “cases” de proeminentes nomes do mercado, como Lizete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis; Pedro Cypriano, CEO da Noctua Advisory; Diogo Gonçalves, presidente da Rádio Itatiaia; André Bekerman, diretor geral da Trul Hotéis e a consultora de Revenue Management (Gestão de Receitas), Waleria Fenato.O presidente da AMIHLA, Alexandre Santos, destaca a importância do congresso para o desenvolvimento de estratégias visando a expansão do turismo em todo Estado. “Para romper com os desafios que afetam diretamente o desenvolvimento de toda cadeia produtiva do turismo, é preciso um esforço conjunto para encontrar soluções que impulsionem sua expansão e competitividade no mercado nacional.”

Para atingir o amplo potencial do turismo nacional, a indústria hoteleira precisa superar questões cruciais para crescer como: escassez de profissionais qualificados; infraestrutura logística interna com péssimas rodovias; alta tributação entre outros. O 3º Congresso AMIHLA será uma oportunidade para os principais “players” do mercado se atualizarem e contribuírem na busca por soluções concretas para o “trade”. Alexandre Santos ressalta, que o evento surgiu há três anos com a ideia de fortalecer o segmento diante da série de desafios complexos que afetavam diretamente a hotelaria na pandemia.

Programação intensa

Alguns dos mais renomados especialistas do setor compartilharão suas visões e experiências em uma ampla programação que se estenderá das 8h30 às 20 horas.

A primeira palestrante será a anfitriã do evento, Lizete Ribeiro, às 10h, com a palestra “A Força da Cultura no Grupo Tauá”. Pedro Cypriano, especialista em investimentos e gestão estratégica, às 11h, interagirá com o público no painel “Os Desafios da Hotelaria”, fornecendo “insights” sobre como superá-los. Às 14h, Diogo Gonçalves, trará sua expertise em gestão financeira com o tema “Gestão Financeira para o Sucesso na Hotelaria”, oferecendo orientações valiosas para garantir a saúde financeira dos empreendimentos hoteleiros. Já André Bekerman, às 15h30, falará sobre “Como Inovar e Se Reinventar na Indústria Hoteleira”, abordando estratégias práticas para os hoteleiros se manterem competitivos em um mercado em constante evolução. Finalizando, às 17h, Waleria Fenato, trazendo o tema “Os Desafios da Precificação Dinâmica na Estratégia Hoteleira”, trazendo aspectos sobre como ajustar a precificação para atender às demandas do mercado em constante mudança.

Além das palestras, o congresso também promoverá networking e oportunidades de negócios. São esperados mais de 400 hoteleiros, empresários, investidores e estudantes da cadeia produtiva da hotelaria e do turismo. Com a presença já confirmada de 380 marcas expositoras de produtos e serviços, o 3º Congresso AMIHLA é um evento imperdível para todos os interessados no crescimento sustentável do turismo em Minas Gerais e no Brasil.

Inscrições

O congresso é direcionado a associados e todos os demais interessados em geral. Ingressos avulsos estão disponíveis no site do Sympla com condições especiais para leitores desta coluna. Para se inscrever e obter mais informações, acesse aqui.

Sobre a AMIHLA

Um grupo visionário de empresários da hotelaria de lazer de Minas Gerais uniu forças e fundou a Associação Mineira de Hotéis de Lazer, em abril de 2020, em meio aos desafios e incertezas provocados pela pandemia. Movidos pela paixão pelo turismo e a determinação em enfrentar os obstáculos impostos naquele momento, esses empreendedores decidiram criar uma entidade que não apenas fortalecesse o setor, mas também abrisse novas oportunidades de negócios para o mercado de turismo de lazer em Minas Gerais.

Com o compromisso de representar e promover os melhores empreendimentos de lazer do Estado, a AMIHLA conta hoje com 30 associados tornando-se uma voz influente no cenário hoteleiro. Ao longo de sua trajetória, tem trabalhado incansavelmente para defender os interesses dos empresários hoteleiros, promover a excelência na prestação de serviços e contribuir para o crescimento sustentável do turismo.

