Caribe com até 35% de desconto: Club Med promove Caribbean Sale 2024 (Club Med Punta Cana (Foto: Reprodução Site))

Para aqueles que desejam desfrutar das férias em família em um cenário paradisíaco, banhado pelo sol e com serviços premium all inclusive, o Club Med apresenta uma oportunidade única: a campanha Caribbean Sale! Durante os dias 08 a 10 de maio, será possível adquirir pacotes de verão nos resorts da rede no Caribe e no México com até 35% de desconto, com consumo mínimo de três diárias* para viajar entre 25 de maio de 2024 e 28 de junho de 2025.

LEIA TAMBÉM: Conheça o resort no Caribe onde é sempre 17 horas

Campanha Caribbean Sale 2024 (Foto: Divulgação)

Os destaques da campanha são os pacotes para as unidades dominicanas de Punta Cana e Michès Playa Esmeralda, este 100% Exclusive Collection, e para o Club Med Cancún, no México, localizado na extremidade da famosa Riviera Maya e com acesso a três praias de areia branca.

Também entram na lista de resorts com ofertas especiais o Club Med Ixtapa Pacific (México), Club Med Turkoise (Ilhas Turcas e Caicos), Club Med Columbus Isle (Bahamas), Club Med La Caravelle e (Guadalupe) e Club Med Les Boucaniers (Martinica).

LEIA TAMBÉM: Caribe: 4 experiências para vivenciar em Anguilla

Em todos os pacotes, para cada dois adultos 100% pagantes, uma criança de até 11 anos é isenta das tarifas. O Club Med oferece hospedagem gratuita para crianças com idade de 0 a 3 anos e 11 meses, exceto para o resort Club Med Turkoise, que é exclusivo para adultos.

*Exceto a unidade Club Med Columbus Isle, nas Bahamas, que tem consumo mínimo de sete diárias

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo