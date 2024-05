9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos da América Latina é aberto ao público (EBAA 2023 (Foto: Fabrício Junqueira))

O 9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA), maior encontro de automóveis clássicos da América Latina, deve reunir um público superior a 550 mil visitantes, a exemplo da edição anterior. Gratuito para visitação, o EBAA vai acontecer na semana do feriado de Corpus Christi (30 de maio a 2 de junho) em Águas de Lindoia (SP).

Para exposição de veículos, veículos à venda ou para quem quer participar da programação social sem veículo, as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site. Só poderão ser inscritos os veículos que tenham 30 anos ou mais. Vale ressaltar que os veículos fabricados entre os anos 1980 e 1994 só poderão ser inscritos se forem originais.

Já o público poderá circular gratuitamente, sem inscrição ou cadastro em um espaço de quase 70 mil m² (tamanho equivalente ao de um estádio de futebol) que reúne praça de alimentação completa com mais de 1.500 m², 450 estandes com peças para restauração, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos e antiguidades em geral, entre outras atrações.

Na edição de 2023, o encontro reuniu mais de 500 mil visitantes nos 4 dias do evento e 1,7 mil proprietários de carros antigos (1 mil expositores e 700 vendedores). Realizado desde 2014 por Mingo Abonante e Junior Abonante, proprietários da Relicário Autos Antigos, em parceria com a BJ Eventos , o EBAA se tornou um evento tradicional da cidade. Além da exposição e venda de autos antigos, as atrações do encontro incluem feira de peças, shows musicais e feira gastronômica.

9ª Edição do Encontro de Autos Antigos

Além de toda infraestrutura já conhecida, a 9ª edição do EBAA também terá a tradicional premiação dos modelos que mais se destacarem no evento. “Teremos a tão esperada batalha dos construtores, além da premiação do brilho perfeito, leilões, sem contar a presença de lendas do automobilismo nacional, shows e apresentações variadas, além da maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina”, diz Junior Abonante, um dos organizadores do evento.

Também faz parte da programação da 9ª edição do EBAA, a realização em parceria com a Circuito de Leilões e o 4º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia.

“Águas de Lindóia já é sinônimo de carros antigos e há anos recebe colecionadores e entusiastas do gênero que vêm de diversas partes do país conferir o evento. Será mais uma vez uma linda festa e já estamos preparando com todo cuidado e carinho para que a edição de 2024 tenha o mesmo brilho ou que seja ainda melhor que nossa última edição”, disse Mingo Abonante, presidente do EBAA.

“A cidade de Águas de Lindóia já está se preparando para receber o evento e a maioria dos hotéis da cidade já estão lotados”, reforça Junior.

O encontro acontecerá na praça Adhemar de Barros, Águas de Lindóia (SP), entre os dias 30 de maio e 2 de junho, das 8h às 19h. O público visitante não precisa realizar cadastro e possui entrada gratuita.

