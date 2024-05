Dia do silêncio: 4 destinos para apreciar a tranquilidade (Oceana Atlântico Hotel em João Pessoa, Paraíba (Foto: Divulgação))

Cada vez mais as pessoas vivem em um ritmo acelerado e precisam dar conta de muitas tarefas que competem a atenção o tempo todo. O barulho e a agitação do dia a dia já não são algo mais externo, mas que permeiam também o interior de cada um, forçando todo mundo a desacelerar e deixar as preocupações se dissiparem e se permitirem a um momento de relaxamento. Para isso, é importante se desconectar do cotidiano e tirar um tempo para si, para contemplar uma nova paisagem e refletir no silêncio em meio à tranquilidade.

Em 2024, os viajantes brasileiros parecem estar mais dispostos a procurar tempo para relaxar. É o que revela um levantamento realizado pela Booking.com*, que mostra que mais da metade (59%) dos turistas do país desejam viajar este ano para dar uma pausa e, ainda, 53% devem reservar um tempo para a mente. Para completar, um quinto (21%) quer usufruir desse tempo para se redescobrir. Pensando nisso, a Booking.com reuniu os quatro destinos no Brasil mais recomendados por clientes da plataforma* para se hospedar em lugares de tranquilidade, para que os hóspedes possam relaxar e aproveitar o silêncio.

1) Campos do Jordão, São Paulo

Situada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é uma cidade que oferece agito e tranquilidade ao mesmo tempo para os turistas. O destino, que possui clima ameno e bastante convidativo, tem uma variada rede hoteleira com arquitetura charmosa. Para quem procura momentos de tranquilidade, uma de suas atrações turísticas é o Bosque do Silêncio, uma área privativa repleta de araucárias, aves de várias espécies e insetos, como borboletas. O Bosque é um ambiente para meditar, refletir e se reconectar consigo mesmo. Já para quem procura agito, a cidade também oferece atrações no centro da cidade, em Capivari, com restaurantes e bares famosos.

A pousada é um chalé suíço, que fica situado em meio às colinas verdes e oferece aos sábados e feriados, um chá da tarde com vinho espumante. Os quartos têm decoração em estilo rústico, com tons pastel, são bastante espaçosos e contam com varanda. Durante a estadia, o hóspede pode usufruir de massagens relaxantes e piscina ao ar livre aquecida. A acomodação fica a 3 km da estação de trem Emílio Ribas.

O hotel está localizado a 300 metros da Praça Capivari, região central da cidade e a 9 km do Parque Horto Florestal. A acomodação oferece piscina ao livre, sauna e piscina de borda infinita aquecida, além de spa com diversos tratamentos para relaxar. Os quartos dispõem de uma banheira de hidromassagem e algumas acomodações oferecem terraço. A 600 metros do hotel há uma trilha que passa por dentro da propriedade em que os hóspedes podem fazer caminhadas.

2) Gramado, Rio Grande do Sul

Situado na Serra Gaúcha, Gramado é um destino que atrai turistas do Brasil e do mundo. A cidade é conhecida pela sua arquitetura própria da colonização europeia, pela gastronomia e as variedades de passeios. Além disso, é conhecida pelo seu clima ameno, propício para tomar um chocolate quente e por sediar o Natal Luz, período em que a cidade fica toda iluminada e enfeitada para o Natal. Entre os principais pontos turísticos está o Parque Estadual do Caracol, onde fica a cascata do Caracol, lugar em que o viajante pode encontrar muita tranquilidade ao observar a queda d’água. O Lago Negro é outro ponto ideal para um passeio ao ar livre e para quem busca um pouco de silêncio.

O hotel está situado a 2,7 km do Palácio dos Festivais e a 2,9 km da Igreja de São Pedro. A propriedade tem decoração clássica e as acomodações oferecem aquecimento e alguns quartos com banheira de hidromassagem e lareira. Além disso, o hotel oferece piscina climatizada, tanto para os dias quentes quanto para os frios e chuvosos, onde é possível relaxar com jatos de hidromassagem. A sauna úmida é equipada com uma ducha para quem desejar tomar um banho de contraste. O hotel possui o jardim das Buganvílias, perfeito para descansar e estar em contato com a natureza.

A pousada conta com vista para o jardim e oferece quartos em tons de cores claras e piso de madeira, proporcionando um ambiente aconchegante e com móveis contemporâneos. Além disso, as acomodações são equipadas com sistema de aquecimento e cobertores térmicos. A propriedade fica a 700 m do Lago Negro e 800 m do centro da cidade.

3) João Pessoa, Paraíba

João Pessoa é conhecida como “Porta do Sol”, pois a cidade se situa no ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro, além de ser um dos lugares mais verdes, com uma natureza que pode ser apreciada de diferentes formas. E por falar em sol, a Praia do Jacaré é uma das atrações turísticas em que muitos se reúnem para apreciar o pôr do sol. Em João Pessoa, as praias são as principais atrações, uma vez que o calor está presente durante o ano inteiro, e os viajantes aproveitam as águas mornas com areias claras. A gastronomia também é outro atrativo local: na cidade está uma das principais produções de rapadura de cachaça do país, e o viajante também encontra outras iguarias da região, como carne de sol e buchada de bode.

O flat está localizado a 13 minutos a pé da Praia de Manaíra e oferece acomodações com ar-condicionado, banheira de hidromassagem, academia e uma piscina exterior aberta o ano todo. Cada acomodação inclui uma pequena cozinha equipada com micro-ondas, frigobar, cafeteira e utensílios para preparar a comida, além de terraço com vista para a cidade. A propriedade está a 1,3 km da Praia do Bessa e a 17 km do Aeroporto Internacional da cidade.

Hotel pé na areia de João Pessoa, a propriedade está localizada a 8,8 km do Parque Arruda Câmara – Bica e a 28 km do Aeroporto Internacional da cidade. O hotel é 5 estrelas e oferece acomodações com terraço com vista para o mar. Além disso, o spa está localizado na cobertura com vista panorâmica para o mar, que dispõe dos melhores tratamentos de massagem para proporcionar relaxamento total aos hóspedes, além de sauna com jacuzzi.

4) Monte Verde, Minas Gerais

Situada na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, Monte Verde proporciona tranquilidade, baixas temperaturas, pousadas e hotéis aconchegantes, além de um centrinho charmoso e famoso por oferecer restaurantes com boa gastronomia. O destino também proporciona atrações em meio à natureza e lindas paisagens da Serra da Mantiqueira. Uma de suas principais atrações é a trilha da Pedra Redonda, com uma das vistas mais bonitas da região, feita em torno de 1h30 para apreciar a paisagem. Outro lugar de tranquilidade é o Parque Oschin, onde os visitantes podem caminhar em meio à floresta de araucária, além de desfrutar de um redário para quem deseja ficar mais tempo em meio à natureza.

A pousada Vila Suíça oferece acomodações aconchegantes equipadas com chaleiras e com cozinha compacta, micro-ondas e frigobar, além de banheira de hidromassagem para relaxar. O hóspede pode desfrutar de uma linda vista para o jardim enquanto o café da manhã é servido diariamente. A propriedade está localizada a 500 metros da Praça da Árvores e a 2 km do Estádio Municipal Verner Grimberg Monte Verde.

O hotel fica localizado na Serra da Mantiqueira e é composto por 17 acomodações, distribuídas no parque da propriedade com muita privacidade e vista privilegiada para a Serra. O hotel oferece spa com piscina e academia, além de restaurante com culinária tradicional suíça em que serve fondue de queijo tradicional e uma ampla carta de vinhos refinados. Algumas suítes comportam banheira de hidromassagem, terraço privativo e espaço com lareira. No espaço comum, o hotel oferece spa aquecido e sauna seca com tanque gelado. A propriedade está a 5 km do Aeroporto de Monte Verde a 33 km da Cachoeira dos Pretos.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2024. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line, em janeiro e fevereiro de 2024.

**Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros por serem tranquilos.

