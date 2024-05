Julho é logo ali: 10 dicas para se preparar para as férias de inverno (Os turistas precisam se organizar desde já para garantir uma experiência tranquila e sem contratempos (Foto: karandaev/Getty Images))

Maio acabou de começar, o que quer dizer que julho já está se aproximando e com ele as tão aguardadas férias de inverno. Os turistas precisam se organizar desde já para garantir uma experiência tranquila e sem contratempos. Além de escolher o destino e planejar o roteiro, é fundamental dedicar tempo para realizar tarefas mais burocráticas — como compra de passagens e reservas de hospedagem.

Planejar com antecedência contribui para evitar imprevistos e aproveitar ao máximo a experiência. Pensando nisso, a Wise preparou um checklist para ajudar quem viajará em breve e não quer esquecer nada:

Comece por aqui:

Os documentos estão em dia?

Se seu destino pertence ao Mercosul, confira se seu RG está em bom estado e tem menos de 10 anos da data de expedição. Caso vá viajar para mais longe, você precisa ter um passaporte válido por um determinado período dependendo do destino (geralmente 6 meses). As informações estão detalhadas no site da Polícia Federal. Se for com crianças, verifique a documentação e autorizações necessárias segundo a idade e do seu grau de parentesco.

Precisa de visto para a entrada de turistas brasileiros?

Cada país tem o seu próprio sistema e etapas a serem cumpridas. No site do Ministério das Relações Exteriores, você encontra mais informações sobre o assunto e os dados de contato das Embaixadas e Consulados estrangeiros no Brasil. Ninguém quer chegar no destino e ter que voltar por conta de falta de visto!

Além do seguro viagem, precisa de alguma vacina específica?

A caderneta de vacinação brasileira não é válida no exterior, sendo necessário o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) para entrada em países que exigem vacinas específicas. É importante observar o tempo de ação necessário para cada vacina, como a febre-amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque, e a vacinação contra a pólio, que requer que a dose seja tomada pelo menos 4 semanas antes da viagem de férias, segundo o Ministério da Saúde.

O planejamento financeiro está em dia?

O conselho aqui é abrir uma conta global, caso ainda não tenha, para economizar e simplificar a troca de moedas. Por exemplo, a conta multimoedas da Wise permite manter saldo em mais de 40 moedas, usando o câmbio comercial e evitando taxas ocultas, que podem chegar a 6% do valor médio do câmbio de mercado em outras plataformas. Assim, é possível gastar como um local e ter transparência nas transações.

Para um mês antes da viagem:

Já fez uma cópia segura dos documentos, tíquetes e comprovantes?

Caso você precise de acesso fácil a algum documento ou para se prevenir de possíveis perdas ou roubos, é importante ter uma versão extra de todos os documentos e comprovantes que irá precisar. Avalie ter todas as cópias digitais em um drive também.

Você já tem a entrada para todos os passeios?

Aproveite para checar o roteiro e comprar o tíquete de passeios e museus que estão no seu roteiro. Alguns lugares têm entrada concorrida e, por isso, é necessário se programar. Além disso, com o cartão da Wise, você pode comprar os tíquetes na moeda local, sem ter que pagar IOF de 4.38% cobrado pelos cartões de crédito em compras em moeda estrangeira.

Antes de fechar as malas:

Qual é o seu contato de emergência?

Informe familiares ou amigos sobre seu roteiro de férias e deixe um contato de emergência, caso precisem entrar em contato com você. Liste o telefone dos hotéis que você estará hospedado e também os números e horários dos voos.

Como estará o tempo no seu destino?

Chuvas, sol forte ou neve? A mala pode estar pronta, mas é sempre importante saber a previsão do tempo para o seu destino e não se deparar com desagradáveis surpresas que acabem com as suas férias. Para isso, a dica é olhar no próprio Google jogando a palavra “clima” acompanhada com o destino ou acessar sites mais especializados, como The Weather Channel.

O que não pode faltar na sua mala?

Cheque se você não esqueceu nenhum item essencial, como remédios, carregadores de celular e adaptadores de tomada. Alguns itens precisam ser despachados e não podem ir na mala de mão — aproveite essa checagem para conferir.

Você já converteu o seu dinheiro?

O mais prevenido já vai ter convertido o dinheiro aos poucos para aproveitar a média do câmbio, mas há quem deixe para a última hora. E aí a Wise ajuda a converter o seu dinheiro 24/7 e a carregar o saldo em outras moedas instantaneamente com o Pix.

Com um bom planejamento e acesso a informações relevantes, o turista pode desfrutar das férias de inverno sem preocupações ou gastos extras, sabendo que está preparado para qualquer eventualidade.

