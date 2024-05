Sugestões para conhecer Istambul além do óbvio ( Istambul, a deslumbrante metrópole turca, mantém-se como um destino turístico imperdível, atraindo visitantes de todo o mundo. (Foto: RudyBalasko/Getty Images Pro))

Considerada a ponte entre o Oriente e o Ocidente, Istambul, a deslumbrante metrópole turca, mantém-se como um destino turístico imperdível, atraindo visitantes de todo o mundo. Com sua rica história, cultura vibrante e uma paisagem que mescla modernidade e tradição, a cidade oferece uma experiência única aos viajantes.

De acordo com dados recentes do Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, o número de visitantes internacionais em Istambul atingiu a marca de 15 milhões no último ano, demonstrando um crescimento constante no setor turístico da cidade. Esse aumento é atribuído não apenas à beleza natural e arquitetônica de Istambul, mas também ao esforço contínuo para promover a cidade como um destino acolhedor e acessível.

LEIA TAMBÉM: Julho é logo ali: 10 dicas para se preparar para as férias de inverno

Carol Caro, diretora da agência especializada em destinos exóticos e Oriente Médio Excursy, compartilhou sua visão sobre o crescente interesse por Istambul: “A cidade oferece uma combinação única de cultura, história e hospitalidade. Muitos de nossos clientes têm expressado o desejo de explorar esse destino que proporciona uma experiência enriquecedora.”

Dicas e Passeios Recomendados:

Istambul é uma cidade repleta de atrações, desde os icônicos pontos turísticos até os encantadores bairros locais. Anna Carolina Caro destaca alguns dos destaques que não podem ficar de fora do roteiro, além de sugestões para uma experiência mais autêntica:

Santa Sofia (Hagia Sophia): O magnífico museu e antiga basílica, construído no século VI, é um testemunho da rica história de Istambul.

Mesquita Azul (Sultanahmet Camii): Conhecida por seus impressionantes azulejos azuis, esta mesquita é um exemplo extraordinário da arquitetura otomana.

Palácio Topkapi: Antiga residência dos sultões otomanos, o palácio é um mergulho fascinante na história do Império Otomano.

Bazar das Especiarias: Um paraíso para os amantes da culinária, este mercado oferece uma variedade de especiarias, chás, doces e outros produtos locais.

Basílica Cisterna: Uma maravilha subterrânea, esta antiga cisterna oferece um vislumbre surreal da engenharia bizantina.

Bairro de Balat: Explore as casas coloridas e a atmosfera boêmia deste antigo bairro, repleto de cafés charmosos e lojas de antiguidades.

Ilha de Büyükada: Faça uma viagem de balsa até esta tranquila ilha, onde você pode passear de bicicleta ou charrete e admirar as belas mansões antigas.

Espetáculo de Dervixes Rodopiantes: Assista a uma cerimônia sufi tradicional para uma experiência cultural única.

LEIA TAMBÉM: O que você precisa saber antes de conhecer o Egito

Rua Francesa (Frans?z Soka??): Desfrute da vida noturna nesta rua charmosa em Beyo?lu, repleta de bares, restaurantes e música ao vivo.

Museu de Arte Moderna de Istambul: Admire a impressionante coleção de arte contemporânea turca e internacional.

Bairro de Kad?köy: Descubra o lado asiático de Istambul, com seu mercado de alimentos frescos, bares descolados e cena artística vibrante.

Parque Emirgan: Relaxe neste belo parque, especialmente durante o Festival de Tulipas em abril, para apreciar a natureza e as vistas do Bósforo.

Carol Caro ressalta: “Recomendo explorar não apenas os pontos turísticos famosos, mas também se perder pelas ruas estreitas de bairros como Beyoglu e Balat, onde a autenticidade de Istambul se revela.”

Istambul (Foto: Divulgação)

Outras dicas interessantes de Carol:

Melhores Lugares para Desfrutar da Vista

Torre Gálata: Proporcionando uma vista panorâmica da cidade, esta torre histórica é um local perfeito para apreciar o pôr do sol sobre o Bósforo.

Café Pierre Loti: Localizado no topo de uma colina, oferece uma vista deslumbrante da cidade e do Bósforo.

Imperdíveis

Gastronomia Local: Experimentar pratos tradicionais turcos é essencial. Não deixe de provar o famoso kebab, baklava e o café turco.

Cruzeiro pelo Bósforo: Um passeio de barco pelo estreito que separa a Europa e a Ásia oferece uma perspectiva única da cidade.

Ao planejar uma viagem a Istambul, a escolha de uma agência de turismo confiável pode fazer toda a diferença na qualidade da sua experiência. A Excursy, sob a liderança de Anna Carolina Caro, destaca-se ao oferecer serviços que garantem tranquilidade, liberdade e conforto aos seus clientes, desde guias especializados até transfers em carros seguros e confortáveis.

LEIA TAMBÉM: Safári na Tanzânia e Quênia: um guia para os melhores parques nacionais e reservas

Guia Especializado para Explorar a Cidade:

Contratar uma agência de turismo como a Excursy proporciona aos visitantes acesso a guias especializados que não apenas compartilham informações históricas e culturais, mas também garantem uma experiência personalizada. Os guias da Excursy são profissionais qualificados que conhecem a cidade intimamente, proporcionando insights valiosos e sugerindo roteiros adaptados aos interesses individuais dos viajantes.

Anna Carolina Caro enfatiza a importância de um guia experiente: “Nossos guias são apaixonados por Istambul e estão comprometidos em tornar a estadia dos nossos clientes memorável. Eles não apenas conduzem, mas também contam histórias que transformam cada visita em uma jornada enriquecedora.”

Em meio a essas dicas e números promissores, Istambul permanece como uma joia turística, cativando visitantes com sua riqueza cultural e sua atmosfera única. Como destaca Anna Carolina Caro, “Istambul é mais do que uma viagem; é uma jornada pela história e pela hospitalidade turca, uma experiência que ficará gravada na memória de quem a visita.”

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo