Belize é destaque em premiação ‘Melhores dos Melhores’ (Foto: Divulgação/ Belize Tourism Board)

O TripAdvisor revelou os vencedores do prestigioso prêmio Travellers’ Choice Best of the Best 2024, que reconhece a excelência na indústria global de viagens. Entre os premiados estão vários hotéis de Belize, reafirmando a posição do país como um destino de destaque para viajantes que buscam experiências incomparáveis.

A honraria “Best of the Best do Travellers’ Choice Awards” é uma prova do mais alto nível de excelência em viagens, celebrando estabelecimentos que recebem consistentemente avaliações e classificações excepcionais da comunidade TripAdvisor durante um período de 12 meses.

Os hotéis de Belize se destacaram no ranking da categoria “Melhores dos Melhores Hotéis da América Central” da seguinte forma:

Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins) – 3º lugar

Naia Resort & Spa (Placencia) – 9º lugar

Alaia Belize, Autograph Collection (Ambergris Caye) – 12º lugar

Coco Beach Resort (Ambergris Caye) – 15º lugar

Sleeping Giant Rainforest Lodge (Belmopan) – 16º lugar

Além disso, Ambergris Caye, conhecida pelas suas praias imaculadas e cultura vibrante, garantiu a 18ª posição na categoria “Melhores dos Melhores Destinos Naturais”, consolidando ainda mais o seu status de local de visita obrigatória. Também foi reconhecido como um dos principais destinos para lua de mel em todo o mundo, ocupando o 14º lugar, oferecendo aos casais cenários idílicos para escapadelas românticas e um mundo de aventuras marítimas.

Belize continua sendo uma excelente escolha para viajantes que buscam experiências inesquecíveis, oferecendo uma grande variedade de atrações, incluindo praias imaculadas e exuberantes florestas tropicais, além de cultura vibrante e hospitalidade calorosa. O Conselho de Turismo de Belize (BTB, na sigla em Inglês) parabeniza todos os vencedores por obterem uma conquista tão importante e por oferecerem consistentemente hospitalidade excepcional e experiências inesquecíveis aos visitantes de diferentes partes do mundo.

Para se preparar para uma experiência incrível, rumo a sua "Belicidade", você encontra mais detalhes sobre os encantos de Belize

