Tradicional cachaça de Viçosa do Ceará recebe o reconhecimento de indicação geográfica do INPI (Foto: Divulgação/ Instagram)

Viçosa do Ceará, o município cearense que é conhecido por ser a capital cearense da cachaça, recebeu no dia 24 de abril de 2024 a aprovação de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na espécie de Indicação de Procedência (IP), esta é a 123º IG registrada pelo instituto. O selo que atesta o impacto histórico, a qualidade e confiabilidade do produto, trará mais visibilidade e um reconhecimento ainda maior ao município, e consequentemente maximizará a sua produção e o turismo gerado em torno da atividade.

O reconhecimento da Indicação Geográfica serve também para validar o município de Viçosa do Ceará como um produtor de excelência que entrega um produto de qualidades únicas e que proporcionam ao consumidor uma rica experiência. São usados vários critérios técnicos para avaliar o processo produtivo para que se receba a certificação, confirmando que a localidade territorial é referência a nível nacional e internacional, agregando valor ao produto.

A história por trás do selo do INPI

Até chegar ao tão sonhado reconhecimento os produtores passaram por diversas etapas assessoradas pelo Sebrae, iniciando com a formalização de uma associação, desenvolvimento de cadernos técnicos com delimitação geográfica, descrição do produto e da matéria-prima, controles de produção, garantindo assim a procedência do produto, dentre outros.

De acordo as informações de materiais históricos o processo de produção da cachaça no Ceará em Viçosa começou por volta século XVII, e com o passar dos anos o município cearense se tornou referência na produção de alta qualidade. Por volta dos anos 1800 já se produzia a cachaça de alambique, envelhecida em tonéis de madeiras nobres.

O contato direto da cachaça com a madeira proporcionaria um aroma e sabor particular ao produto, além de que o processo de envelhecimento da cachaça nos tonéis reduz de forma lenta e continuada o teor alcoólico da bebida. As técnicas e tradições que foram passadas de pai para filho sobre a produção da cachaça são a riqueza cultural do município e a fonte de renda para muitas famílias até os dias atuais. Não é à toa que Viçosa do Ceará é a terra da cachaça boa.

Festival Viçosa, Mel e Cachaça

Falando em cachaça boa, acontece de 30 de maio de 2024 até 01 de junho de 2024 o Festival Viçosa, Mel e Cachaça, o evento que tem por motivações principais celebrar e enaltecer a cultura local, destacar a tradição no preparo das cachaças de alambique, a valorização do mel e de todos os produtos derivados da cana-de-açúcar.

O festival, realizado pela Prefeitura de Viçosa do Ceará juntamente com o Sebrae e a Artfully, contará com atrações musicais de grandes nomes nacionais, dentre os já confirmados, Jorge Aragão e Diogo Nogueira. O município, que é a capital da cachaça no estado cearense está preparando uma programação completa com Feiras de Mel e Cachaça, Feiras de Maquinários e Implementos, Espaços Gastronômicos, entres outras atrações.

