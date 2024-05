Meliá Hotels International lança Programa Pet Friendly (Programa Pet Friendly da Meliá (Foto: Divulgação))

A partir do dia 15 de maio, uma seleção de hotéis Meliá pelo mundo aceitará cães, garantindo aos hóspedes que possam viver aventuras memoráveis com toda a família, sabendo que seu amigo de quatro patas também é bem-vindo.

A Meliá está implantando globalmente um programa especial para atender esse segmento Pet. O compromisso da rede é garantir que todos os hóspedes, peludos e não peludos, tenham uma estada agradável e confortável.

No Brasil, os hotéis que fazem parte deste programa são o INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim e São Paulo Higienópolis Affiliated by Meliá, que já eram petfriendly, mas estão incrementando este serviço com amenidades, welcome gifts e muito mais.

LEIA TAMBÉM: Caso Joca e o transporte aéreo de animais de estimação

Neste novo projeto, cães de todos os tamanhos e idades serão recebidos nos hotéis; os quartos estão prontos para acomodar o pet com caminha, comedouro, bebedouro e muito mais, que podem transitar livremente pelo hotel, exceto nas áreas do spa, piscinas internas, academia e áreas de buffet e restaurante. Nas áreas comuns designadas e em espaços externos do hotel, os cães devem estar sempre na coleira.

Diferenciais do Programa global Pet Friendly da Meliá

Ao fazer check in no hotel, os pets serão recebidos com uma tigela de água fresca e um presente surpresa de boas-vindas, entregues já na recepção. Durante a estada, comida natural e especial para cães estará disponível mediante pedido usando o serviço de quarto. E mais: os hotéis terão um guia digital local, acessado por um QRCode, que destaca os serviços e atrações pet friendly nas proximidades.

LEIA TAMBÉM: Hotelaria cada vez mais adota o “pet friendly” como sua aliada

O Programa global Pet Friendly é um diferencial que a Meliá Hotels International entende como de fundamental importância para prestar aos seus clientes, já que dados do segmento apontam que 26% dos cães acompanham seus tutores durante a viagem. Ter a infraestrutura adequada e serviços especializados é uma forma de inclusão.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo