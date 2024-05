Tour do Peixe MTB: evento de cicloturismo está com inscrições abertas para etapa em Atibaia - (crédito: Uai Turismo)

Estão abertas as inscrições para o evento esportivo Tour do Peixe MTB, que acontecerá no dia 16 de junho, com muita adrenalina e diversão. Em Atibaia, o encontro de cicloturismo será na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, 564 – Vila Junqueira), com concentração a partir das 6h.

Inscrições

Para se inscrever, basta acessar este link e escolher a modalidade que deseja realizar. Após efetuar a inscrição, o atleta receberá um e-mail de confirmação com os detalhes do evento e outras informações importantes. O regulamento também está disponível no mesmo link.

Modalidades

O participante pode escolher entre duas modalidades:

Sport: percurso de 30km, com 498 metros de ganho de elevação, para aqueles que buscam uma dose saudável de desafio e diversão;

Desafio: com 45km e 734 metros de ganho de elevação, esta modalidade é ideal para os ciclistas que desejam testar seus limites.

Parceria com a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

O Tour do Peixe MTB terá parceria com a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, pois além do percurso, os participantes poderão contar com as delícias gastronômicas e artesanais dos expositores locais. O evento, sediado na cidade de Piracaia (SP), passa por Atibaia e região, prometendo desafiar os ciclistas em um percurso recreativo, sem competições de premiação em dinheiro, colocação ou tempo de chegada, pois o foco está na experiência e na superação pessoal de cada participante.

