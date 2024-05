Cidade Junina afirma BH como destino turístico nas festas de São João (Cidade Junina (Foto: BS Fotografias))

O Carnaval projetou Belo Horizonte para todo o país e até outras partes do mundo graças ao jeito mineiro de receber os visitantes e a animação contagiante. E se depender da organização da Cidade Junina, os meses de junho e julho também serão de intensa movimentação no município, com turistas em busca de experiências em festas típicas. O evento privado, que neste ano acontece de 08 de junho a 13 de julho, no Mirante Beagá, cresce a cada ano tanto em número quanto em quantidade de atrações.

Logo após a Cidade Junina, começa o Arraial de Belo Horizonte, iniciativa tradicional que também tem atraído muitos visitantes em busca dos típicos festejos juninos. Para Kiko Gravatá, gestor da naSala, empresa que realiza a festa no Mirante Beagá, a força do evento privado ajuda a firmar a capital mineira como referência em turismo no período junino. “A nossa Cidade Junina começa no início de junho e quando termina, em julho, na semana seguinte já é iniciada a programação do evento da prefeitura. Com isso, garantimos o fluxo de pessoas no município entre o junho e agosto e a movimentação da cadeia econômica”, diz.

“Estamos numa construção intensa desde 2021, quando iniciamos o projeto naCidade, com a temporada natalina, a partir da necessidade de proporcionar para BH um evento que fosse além do tradicional Natal contemplativo: que proporcionasse uma experiência imersiva ao público. Em 2022, o projeto se expandiu e lançou sua temporada Junina, com o intuito de celebrar esta festa cultural tão adorada pelo povo mineiro, mantendo a experiência imersiva associada a música boa, gastronomia típica e, ainda, colocar de volta à agenda de eventos de BH e Minas as festas juninas que vinham perdendo sua força e expressão na capital”, relata Kiko Gravatá.

Objetivo e atrair ainda mais visitantes para a Cidade Junina de 2024

Cidade Junina (Foto: Divulgação/ BS Fotografias)

Nas duas edições realizadas, mais de 150 mil visitantes passaram pela Cidade Junina e a projeção é que mais de 1,5 milhão de pessoas foram impactadas com a comunicação do evento. “Conseguimos mensurar de onde o nosso público sai por meio das vendas de ingressos. Para se ter uma ideia, já recebemos mais de oito mil pessoas de localidades mineiras diferentes de Belo Horizonte e quase 600 de outros estados. A nossa intenção é atrair, além dos moradores da capital mineira, mais turistas de fora e estamos direcionando esforços para isso”, revela o gestor da naSala.

A Cidade Junina, que hoje é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Belo Horizonte, anunciou recentemente suas atrações para a edição de 2024. A iniciativa apresenta dois formatos para o público: à noite, a “Festança” vai agitar os adultos no clima de São João, com cenografias instagramáveis e experiências gastronômicas, além dos grandes shows. Já durante o dia, a “Cidadezinha” será o ponto de encontro para os pequenos, as famílias e aqueles que buscam celebrar a cultura junina com tranquilidade, desfrutando o melhor das comidas típicas e espetáculos musicais.

Confira a programação da Cidade Junina:

Festança

08/06 (sábado) – 18h às 02h

Cidade Junina recebe Junina da naSala com Guilherme e Benuto + Banda Eva

22/06 (sábado) – 18h às 02h

Matheus Fernandes

Kevin O Chris

29/06 (sábado) – 15h às 02h

Cidade do Rock com Barão Vermelho

06/07 (sábado) – 18h às 02h

Zé Ramalho

João Gomes

07/07 (domingo) – 15h às 00h

Falamansa e Convidados

13/07 (sábado) – 18h às 02h

Leonardo + Atrações a confirmar

Cidadezinha – 10h às 16h

22/06 (sábado) – Cidadezinha com Atração Surpresa + Gincana Junina

06/07 (sábado) – Cidadezinha com Pé de Sonho + Gincana Junina

13/07 (sábado) – Cidadezinha com Teatro Cyntilante com os espetáculos “Moana” e “Lampiãozinho e Maria Bonitinha”

