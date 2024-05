Cinco opções de hotéis para aproveitar o feriado de Corpus Christi (Aproveite o feriado de Corpus Christi para viajar com a família (Foto: Reprodução Instagram @vogalhotel))

O feriado de Corpus Christi está chegando, trazendo com ele a possibilidade de realizar mais uma gostosa viagem em família. Para receber os hóspedes durante o período, os empreendimentos hoteleiros oferecem atrações mais do que especiais, que vão de um delicioso barbecue com música ao vivo dentro de um parque de diversões ao tradicional “arraiá” com comidas típicas, quadrilha e muito mais! Em alguns hotéis, o pacote vai de 29 de maio a 2 de junho. Em outros, o período é de 30 de maio a 2 de junho. Seja como for, o que não falta é diversão, conforto e lazer. Confira a nossa seleção de hospedagens:

Le Canton (Teresópolis – Rio de Janeiro)

BBQ Le Canton (Foto: Divulgação)

Em Teresópolis, o Le Canton promete muita diversão para adultos e crianças. No feriado de Corpus Christi – o pacote de 29 de maio a 2 de junho custa a partir de 10x de R$ 479 –, o hotel vai oferecer nova edição do BBQ Le Canton. Essa é, sem dúvida, uma das atrações mais aguardadas do ano e que já virou tradição na programação do hotel devido ao sucesso que faz. Durante o evento, que será realizado dentro do Parc Magique, serão servidos vários tipos de pratos feitos na hora, além de um churrasco defumado, cujo preparo é bem diferente e pode levar até 10 horas. A atração também contará com música ao vivo para animar o ambiente.

Já as crianças terão à disposição todos os brinquedos do Parc Magique – o único parque de diversões coberto funcionando dentro de um resort. O local conta mais de 15 brinquedos e cerca de 90 jogos eletrônicos. O BBQ Le Canton está incluído no valor da diária, mas as bebidas são pagas à parte. A agenda de atividades do hotel inclui ainda acesso ao Castelo Medieval e às quadras poliesportivas, prática de esportes radicais, como tirolesa, arvorismo e paint ball, Pet Park e bike park com aluguel de bicicleta, entre outros.

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal – Rio Grande do Norte)

Descanso na piscina do Vogal Luxury Beach (Foto: Fernando Chiriboga)

Com instalações amplas, o empreendimento pé na areia disponibiliza 84 apartamentos e 21 suítes (uma delas é presidencial) com vista para o mar, varandas e banheira dupla de hidromassagem. Os hóspedes também têm à disposição cinco piscinas, pool bar, spa, dois restaurantes, beach service, fitness center, serviços com alto foco em wellness. É possível desfrutar, ainda, de variados tratamentos de beleza e bem-estar no Vogal SPA by L’Occitane. Tanto o restaurante, quanto o SPA estão disponíveis ao público mediante reserva prévia.

A ambientação intimista e o atendimento único convidam a uma estada sem pressa. Os hóspedes podem usufruir do serviço de mordomo, guest relations, concierges, enxoval Trussardi em algodão egípcio 600 fios, amenities L’Occitane en Provence, piscina e serviço de praia, welcome drink com champagne Veuve Clicquot, água Perrier ou água de coco e tratamento acústico nas instalações.

O Vogal Luxury Beach Hotel & Spa conta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível conhecer as belezas de Natal e arreadores. Aproveite o feriado de Corpus Christi para vivenciar experiências únicas, como passeios de buggy para conhecer a Praia de Genipabu, o Santuário Ecológico da Pipa, a Praia do Sagi e a Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa.

Resort Arcobaleno (Porto Seguro – Bahia)

Atividade de lazer no Arcobaleno (Foto: Divulgação)

O Resort Arcobaleno, em Porto Seguro, no Sul da Bahia, se prepara para receber os hóspedes durante o feriado de Corpus Christi (30 de maio a 2 de junho) com uma super oferta: desconto de até 30% na diária (a partir de R$ 1.125 para um casal com duas crianças até 11 anos). Além disso, contará com uma estrutura ainda mais ampla e moderna. Após a finalização das obras em curso, o hotel terá uma miniusina para geração de 100% de energia solar, espaço para eventos (com capacidade para 150 pessoas) renovado, terraço no estilo roof top lounge com vista para a piscina principal e uma cobertura de quadra poliesportiva. Com isso, o empreendimento, já reconhecido pelos visitantes por sua ampla infraestrutura de serviços e lazer, torna-se uma opção ainda melhor para os que desejam curtir a região durante esse período.

Hotel Fazenda Vilarejo (Conservatória – Rio de Janeiro)

Hotel Fazenda Vilarejo (Foto: Divulgação)

Na serra da região do café, no distrito musical de Conservatória, está o Hotel Fazenda Vilarejo. O empreendimento, com 1 milhão de m², tem espaço suficiente para aventuras radicais, como paredão de escalada, arvorismo e descida de tirolesa, além de interação com os animais da Fazendinha (com direito a passeio a cavalo), trilhas, toboágua e outras tantas atividades. Neste feriado a programação prevê também o Arraiá Vilarejo, com comida, músicas e decoração típicas. Aproveite o Corpus Christi e viva uma experiência para ser registrada e exposta no porta-retratos.

All inclusive, o Hotel Fazenda Vilarejo tem sete áreas de alimentação – restaurante principal, Espaço Bebê, Bar do João, Bar da Piscina, Lanchonete Teens, Vila Café e Petisqueiro –, garantindo que os hóspedes tenham sempre à disposição bebidas, lanches e quitutes produzidos com temperos recém-colhidos na horta orgânica do hotel. No restaurante principal, a comida elaborada por profissionais da região, segue as tradições da região do café, representando a história e os sabores de Conservatória.

O Hotel Fazenda Vilarejo também dispõe de áreas para visitação, como a loja de balas Fini, ao lado do restaurante, a fábrica de laticínios e o Alambique. Longe da sede, a visita às duas estruturas é organizada pela equipe do hotel, que oferece transporte. No alambique é possível acompanhar todo o processo de fabricação das cachaças, cuja matéria-prima, a cana-de-açúcar, é cultivada no terreno da fazenda.

Com 114 acomodações, algumas com capacidade para até nove hóspedes com conforto. O Hotel Fazenda Vilarejo mantém a tradição de um atendimento personalizado e afetuoso.

Vilarejo Praia Hotel (Rio das Ostras – Rio de Janeiro)

Vilarejo Praia Hotel (Foto: Divulgação)

Na beira da praia de Abricó, em Rio das Ostras, no litoral fluminense, o charmoso Hotel Vilarejo Praia, oferece um atendimento personalizado, garantindo uma experiência única para cada hóspede. Líder no atendimento ao segmento corporativo, o empreendimento tem três salões com capacidade de abrigar até 450 pessoas, além de diversas atrações quando o assunto é lazer. São três bares para petiscar – um deles é o recém-inaugurado Bar da Corona –, além do restaurante principal, piscina com vista panorâmica, academia, quadra de esportes, cinema privativo, área kids, atividades recreativas para todas as idades com a Turma da Alegria e festas temáticas.

Durante o ano todo há programação de festas no Vilarejo Praia Hotel. O Arraiá Vilarejo, que acontece no Salão Alegria, só está começando com suas brincadeiras, danças e decorações típicas. Os quitutes típicos de um arraiá estão de “lamber o beiço”.

Com 109 acomodações segmentadas em quatro categorias – Standard, Superior, Deluxe e Deluxe Premium – o hotel oferece o aconchego típico de um hotel Vilarejo. Com o mar à vista, todo o empreendimento usufrui da brisa da praia.

