Uaimií: cervejaria na Estrada Real volta com sua visita à fábrica na fazenda (Foto: Divulgação/ André Luppi)

Está marcada para o próximo dia 18 de maio, sábado, a partir das 11 horas, a visita feita pela Uaimií em sua fábrica na fazenda, localizada em Itabirito. Trata-se de uma viagem deliciosa, regada a boas cervejas, boas comidas e, ao mesmo tempo, as pessoas podem conhecer de perto a fábrica e o processo de fabricação e produção das cervejas.

A 4ª edição será Porco e Cerveja, com música ao vivo por conta da banda Velaios, apresentando os clássicos do rock. O evento é open food e open chopp, e tem duração de 6 horas de festa. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo Sympla. Há opções de ingressos com transporte de ida e volta e ingressos sem transporte, para aqueles que quiserem ir de carro. A fazenda fica localizada na região da Estrada Real, próxima a Itabirito. Pertinho de BH! A festa é imperdível.

Visita à fábrica da Uaimií

Foto: André Luppi

Para os interessados em ir de carro, a fábrica da Uamií Cervejaria de Fazenda fica localizada na Estrada de Capanema, Km 9 s/n – Sítio Ventura, Distrito de Acuruí. O evento será realizado no dia 18 de maio de 11h às 17h. Os ingressos custam R$300 com transporte e R$250 sem transporte e podem ser adquiridos pelo Sympla. Para outras informações os interessados podem entrar em contato no (31) 99830-7466.

Sobre a Uaimií

Fundada em 2014 pelo proprietário e cervejeiro Normando Campos, a Uaimií tem construído sua história como uma marca mineira bem-sucedida. Uaimií significa “nascente do Rio das Velhas”, em tupi-guarani. A fazenda onde está localizada a cervejaria fica na Estrada Real, entre Itabirito e Ouro Preto, e suas cervejas são uma homenagem à bacia do Rio das Velhas. “Antes de abrir a fábrica, estudei e viajei muito com meus pais para podermos ter certeza do que queríamos e como queríamos. Ter uma fábrica de fazenda, com raízes fortes, foi o que nos motivou”, fala Normando.

Assim, Uaimii é o nome da primeira cerveja de fazenda produzida. Depois vieram as outras, todas com uma história por trás. Por exemplo: a primeira linha é baseada em personagens históricos, já a segunda remete à fauna e à flora da bacia do Rio das Velhas. “Todo rótulo tem uma alusão ao lugar onde estamos inseridos”, comenta Normando.

Foto: André Luppi

Atualmente, são produzidos e envasados sete tipos de cervejas e chopes nobres, integralmente preparados com ingredientes nacionais e importados, finos e selecionados: Dortmunder Export, American Pale Ale, Dry Stout, Witbier, Bière de Garde, IPA e Helles Bock. A Saint Hilaire, que é a Bière de Garde (uma cerveja estilo Ale de fazendas do norte da França, com alta fermentação) e a Chico Rei (Dry Stout) já foram premiadas no Festival Brasileiro da Cerveja.

A fábrica tem também uma questão socioambiental muito forte. A energia é produzida lá mesmo, através do reaproveitamento da água e do reaproveitamento do bagaço para adubo, minimizando os impactos no meio ambiente. Com capacidade para até 22 mil litros, a cervejaria prevê um aumento da fábrica.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo