Projeto Experimente inicia sequência de eventos para comemorar 10 anos (Foto: Divulgação)

Experimente 10 anos – “Sempre acreditei que em Minas Gerais havia um mercado enorme para a cerveja artesanal, muito além das garrafas de 600 ml servidas nos inúmeros botecos de Belo Horizonte e região. Foi aí que nasceu o Projeto Experimente, com o objetivo de fomentar esse mercado potencial que estava nascendo e procurar pessoas ou marcas que estivessem dispostas a empreender numa área que já existia, mas que não era tão popular quanto é hoje.”

O relato é do produtor de eventos Bruno Lins, que, em 2014, somou sua experiência em trabalhar grandes produções ao amor pelos sabores e cultura mineira para idealizar e lançar o Projeto Experimente. Hoje, o que era sonho do especialista se tornou a maior feira de cervejas artesanais do Estado. Muito mais maduro do que quando nasceu, hoje, além de apenas cerveja, o Experimente é um encontro que acolhe diferentes tipos de paladares num ambiente democrático.

Próxima edição do Experimente inicia celebração de 10 anos de sucesso

Confirmado para 18 de maio com início ao meio dia, a próxima edição do Projeto Experimente inicia um ciclo comemorativo de 10 anos de sucesso. Ao longo de 2024, toda organização será dirigida a celebrar essa primeira década de música, alta gastronomia, diversão e muita breja.

Logo de cara, a estreia deste calendário acontece na Praça dos Quatro Elementos, espaço do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, que serviu de berço para o evento. “A praça é meio que um centro dentro de um dos polos cervejeiros mais importantes do país. Tanto que essa região é chamada de Bélgica Mineira, em menção a um dos países mais cervejeiros do mundo. A praça é favorável para se produzir eventos. É um espaço amplo, expansivo, bonito, com uma vista legal e bem localizado. Quando eu pisei lá pela primeira vez pensei: nossa isso vai dar certo’. E deu”, conta Bruno.

A relação entre a Praça dos Quatro Elementos e o Projeto Experimente é muito forte. Se em 2014 o espaço acolheu o nascimento do evento, em 2024 acolhe o renascimento. Isso porque a feira entra numa nova fase mais moderna e mais próxima do que o público demanda. Para isso, Bruno e sua equipe repensaram toda a marca e se prepara para um reposicionamento do produto como um todo.

Nova etapa

Nesta nova etapa, os publicitários Rafa Andrade e Andréa Brandão unem-se pela curadoria gastronômica do evento. “Nossa missão atual foi de elencar estabelecimentos reconhecidos de Belo Horizonte que representam as principais paixões gastronômicas do mineiro. Não é fácil porque a gastronomia local é muito diversa e precisamos afunilar tudo numa lista de 15 restaurantes. Embora gostaríamos de abrir mais portas, chegamos a uma seleção bastante eclética que vai, certamente, agradar todos os públicos. Ninguém sai de estômago vazio do Experimente”, brinca Andréa.

Entre os selecionados estão o Cogumelado, Bença Bençoi, Nada Contra, Classe A, Pizza Sur, Django, Tizé, Bolotas, Salumeria, Per Lui, 68 Pizzaria, Porks, Rei da Estufa, Rock Dog e o Outback – que entra acompanhado do Aussie. No cardápio, itens que vão desde as mais suculentas carnes, passando por opções de massa, sanduíches, condimentos e, uma novidade, produtos veganos. Também integra a lista do evento cerca de 20 cervejarias mineiras, com diferentes tipos de rótulos para atender a qualquer gosto.

Completando a tríade tradicional, a boa música também está confirmada. No entanto, o palco desta vez também vive uma virada para a nova década. “O bom e velho rock’n roll nunca morreu e não vai ser aqui no Projeto Experimente que ele vai morrer. Porém, queremos sair um pouco do óbvio e apostar em novos artistas locais e também na música autoral. Sem deixar de lado nossa paixão pelas guitarras afiadas. Participam da próxima edição a cantora Nega Kelly, Tropical Monkeys, Gritta e a tradicional Putzgrila”, antecipa Bruno.

Experimente é para toda a família

Além disso, o evento ainda procura condensar oportunidades de lazer para toda a família. A começar pelo espaço kids, com um parquinho de diversões a parte para todas as crianças aproveitarem bastante. O evento também é pet friendly e terá um ambiente para os melhores amigos se encontrarem. Outras novidades devem ser confirmadas até a data do evento.

Os ingressos para a edição do dia 18 de maio já estão à venda e custam a partir de R$ 25,00. As vendas acontecem pelo Sympla. Crianças de até 14 anos não pagam entrada.

Há dias do evento, Bruno está otimista e lembra dos anos que se passaram e projeta os próximos que estão vindo. “Na primeira edição, a gente achava que fazendo tudo certinho e conseguindo a organização que esperávamos, iríamos conseguir atrair um público de duas mil, três mil pessoas quando o evento tivesse estabelecido. A meta ficou muito acima disso com o passar do tempo. Ocorreram edições com mais de 15 mil participantes. Cumprimos nossa missão de dez anos atrás, que era de fomentar o mercado cervejeiro mineiro. Agora, temos novas perspectivas e novas experiências para alegrar o público. Experimente o X, é o que o digo”, convida o idealizador.

