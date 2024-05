Novo parque de Olímpia quer democratizar a realidade virtual (Foto: Divulgação)

Por décadas, usar óculos de realidade virtual para se transportar para universos fictícios era algo restrito ao mundo da ficção científica. Hoje, esta experiência torna-se cada dia mais tangível. O Orionverso, novo parque de realidade virtual inédito na América Latina, em Olímpia (SP), é a prova desse avanço. O parque transporta seus visitantes para dentro de novos mundos, oferecendo uma imersão completa em ambientes virtuais, a um preço acessível a toda a família.

Inaugurado no início do ano, o Orionverso entrou no mercado para revolucionar. Inspirado pela Apple, que tem popularizado o uso de óculos de realidade virtual; pelo mercado audiovisual, que tem investido na tecnologia para uma maior sensação de imersão no cinema; e pelas várias produtoras de games, que todos anos apresentam conteúdos próprios de realidade estendida, o Orionverso quer quebrar barreiras e provar que o segmento antes restrito a nichos e afastado do grande público está disponível para todos os públicos.

Paulo Henrique Borges, idealizador e gestor do Orionverso, afirma que a realidade virtual já não é mais uma tecnologia exclusiva dos filmes de ficção científica. “Com o uso dos óculos disponíveis no nosso parque, o visitante é colocado em cenários que antes seriam impossíveis. Abrimos uma nova fronteira entre o mundo real e o digital. E o mais bacana desta experiência é ver a reação das pessoas dentro do nosso empreendimento. Muitos adultos voltam a ser crianças”, diz.

Experiências intensas

No novo parque de realidade virtual de Olímpia, o visitante vivencia experiências intensas, como um jogo que simula as sensações físicas de uma montanha-russa, com curvas fechadas, quedas íngremes, loopings e movimentos típicos de uma montanha-russa de verdade. Fãs de games de sucesso, como Walking Dead e Call of Duty, contam com um jogo de tiro com sistema de mira precisa, movimentação fluida, áudio sincronizado, para aumentar a imersão e proporcionar uma experiência sensorial completa.

Além de garantir esse mergulho sensorial na realidade virtual, o parque tem o objetivo de levar a diversão para filhos, pais e até avós. “O visitante coloca os óculos e está dentro do jogo. Temos opções para os fãs dos jogos mais radicais. Um deles é o 360º, que deixa o visitante literalmente de cabeça pra baixo, levando a imersão a um nível totalmente novo. Os jogadores podem flutuar e girar, vivendo uma experiência única e emocionante. Mas temos brinquedos mais tranquilos também”, afirma Borges.

Expansão

Recentemente, o Orionverso expandiu sua operação com a abertura de uma unidade na cidade mineira de Uberaba. A inauguração aconteceu no início de abril, no Romma Mall, no Parque das Américas. Inicialmente, a unidade de Uberaba funcionará em curta temporada. A empresa tem a expectativa de inaugurar novas unidades em outros Estados.

