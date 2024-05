CVC lança campanha inédita com até 52% de desconto nos pacotes de viagem (No mês de aniversário, a CVC oferece descontos de 52% em pacotes para destinos nacionais e internacionais, com parcelamento estendido em até 15x sem juros (Foto: Divulgação))

No mês de aniversário da CVC Viagens, para comemorar os 52 anos de atividades, completados oficialmente no dia 28 de maio, a operadora acaba de lançar uma série de promoções que garantem reduções de tarifas em pacotes nacionais e internacionais, passagens aéreas, diárias de hospedagem e cruzeiros marítimos para compras realizadas até o dia 31 de maio e embarques na alta e na baixa temporada, incluindo as férias de julho.

Durante o mês de aniversário, o cliente pode encontrar promoções como descontos de até 52% na compra de aéreo e hospedagem para diversos destinos nacionais. A promoção contempla pacotes de viagens para destinos turísticos como, Porto Seguro, Natal, Maceió, Recife, Jericoacoara, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Caldas Novas, Foz do Iguaçu, entre outros, com saídas de diversas capitais do país. Para quem procura somente hospedagem, há opções de acomodação em resorts em todo o Brasil com gratuidade na hospedagem para crianças de até 12 anos.

Já no internacional, além da gratuidade no aéreo e na hospedagem para crianças acompanhadas de 2 adultos pagantes para os destinos no Caribe, a operadora está ofertando, ainda a promoção 2° passageiro grátis em viagens no formato Circuito para Europa e destinos Exóticos, como a África do Sul.

Além dos preços baixos, outra vantagem é que o consumidor também pode customizar a viagem de acordo com o orçamento disponível – definindo quantidade de dias, tipo de transporte, regime de alimentação e categoria de hospedagem preferida, como forma de baratear o roteiro.

Mais novidades do Aniversário CVC

A marca que é Top of Mind quando o assunto é viagem se mantém, desde o início da sua história, atenta às necessidades e oportunidades de cada momento e aproveita a comemoração dos seus 52 anos para lançar mais novidades.

A primeira delas é a parceria com a Vale Bônus, empresa líder em programa de recompensas e benefícios onde os usuários podem receber bônus e transformá-los em créditos para utilizar como forma de pagamento de suas compras. Até o dia 31 de maio, o cliente que comprar uma viagem com a CVC ganhará um crédito de 25% do valor total da compra, convertido em bônus que pode ser utilizado na troca por produtos e serviços em cerca de mais de 2 mil parceiros da plataforma.

“Além de oferecer mais benefícios aos clientes, a vantagem do cashback é um incentivo a mais para os nossos clientes neste mês de comemoração. Estamos com inúmeras ofertas no ar e temos preços e condições imbatíveis neste mês de maio e uma ampla campanha publicitária que já está no ar nas redes sociais, nos canais de televisão, eletromídia, cinemas, pontos de ônibus, jornais e na web reforça Emerson Belan, diretor geral da CVC. Outra novidade é a estreia da operadora no TikTok. Com o mote “Qual é a sua Viagem? ”, a companhia vai convidar criadores de conteúdo da própria plataforma e consumidores a pensarem qual é o tipo de viagem que mais tem a ver com o seu perfil.

Durante este mês, a CVC oferece condições de pagamento em até 15x sem juros nos cartões dos principais bancos. Também é possível pagar no boleto e via pix. Todas as ofertas estão disponíveis na rede de 1.100 lojas da CVC em todo o Brasil. Confira também o site e o aplicativo.

