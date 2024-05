1ª edição do Festival do Vinho em Belo Horizonte acontece no próximo sábado (18) - (crédito: TULIO BARROS)

A Praça José Mendes Junior, ao lado do famoso Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, irá sediar o Festival do Vinho, no próximo sábado, dia 18 de maio, das 13h até as 22h, com entrada gratuita. A proposta é reunir mais de 40 rótulos diferentesdos principais países produtores do mundo, entre eles Argentina, Chile, Brasil, Espanha, Portugal e Itália. O evento contará com as melhores opções de vinhos, seja rosé, branco ou tinto, para curtir uma tarde com uvas como Chardonnay, Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon e Carménère.

Na área gastronômica, massas especiais serão oferecidas, com todas as opções perfeitas para harmonizar com os vinhos. Haverá ainda risotos, diversos antepastos que casam bem com os rótulos, queijos clássicos e muito mais. Os vinhos serão vendidos em taças ou garrafas.

A estrela é o vinho, mas os amantes de cerveja também poderão participar da festa. A Krug irá instalar um tapping com mais de 10 rótulos premiados da marca. Haverá ainda drinks, água, sucos e refrigerantes. Além da estrutura de mesas e cadeiras para os clientes, o local contará com espaço kids completo. O evento é pet friendly, então pode levar seu bichinho para passear.

Para harmonizar com vinho, tem a volta do Manitu, banda mineira de Reggae que retorna aos palcos com a formação original depois de uma pausa na carreira, interpretando suas músicas autorais que caíram no gosto da turma, como Menina do Mar, Dez Segundos e Estória. Uma super chance dos fãs conferirem um show do grupo depois de tanto tempo, e de graça! Tem ainda Jazzô, com apresentações do jazz ao pop e do groove ao samba, U2 Tribute, com sua homenagem para a banda Irlandesa, além da Harley Queen com os clássicos do pop e do rock. Nos intervalos, Dj Pablo Catão agita a festa.

