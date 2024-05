Festas de Lisboa: evento semelhante ao nosso São João encanta turistas brasileiros (Ruas durante Festas de Lisboa (Foto: Divulgação/ Festas de Lisboa) )

A celebração mais importante da cidade de Lisboa está chegando, proporcionando um mês inteiro de muita alegria, cor, música, dança, comidas e bebidas típicas e, claro, manjericos (considerada a erva dos apaixonados) espalhando amor por todo o lado. São as tradicionais “Festas de Lisboa”, que ocorrem em junho, em homenagem a Santo Antônio, o padroeiro popular dos lisboetas. A festividade ocorre todos os anos reunindo multidões animadas que se divertem nos arraiais, nas marchas da noite de 12 de junho, na procissão e em tantas outras atrações em tributo ao Santo nascido na capital portuguesa.

As Festas de Lisboa

Tão afamadas e, certamente, partilhando a origem da farra junina daqui, a comemoração é um convite irrecusável aos viajantes brasileiros. Classificada no ranking dos 50 melhores festivais europeu, as Festas contarão com dezenas de eventos de diferentes expressões artísticas, reunindo o público para uma recepção coletiva e multicultural, onde as ruas da cidade cosmopolita enchem-se de luzes coloridas, correntes de papel e guirlandas luxuosas, ao som de músicas típicas e ao cheiro inconfundível de caldos verdes, pimentões e sardinhas assadas preparados em fogareiros ali mesmo ao ar livre que, geralmente acompanhados de um bom vinho, abrem o apetite até de paladares mais exigentes.

Além da comida, os Arraiais são marcados pelas músicas populares e pelas ruas enfeitadas com elementos alusivos ao festejo, lotadas por uma multidão dançando e animando, em particular, os bairros históricos de Lisboa.

Outra tradição antiga, as Marchas Populares despertam a cultura pura de coletividade bairrista. Assim, todos os anos, na noite de 12 de junho, grupos de Alfama, Bica, Bairro Alto, Castelo e Mouraria desfilam na emblemática Avenida da Liberdade, competindo entre si pelo título de melhor marcha segundo a escolha do júri. Na ocasião, há ainda uma grande festa com arraiais e bailes estendendo-se até a madrugada, permitindo a troca entre as diferentes culturas e hábitos, bem como a reciprocidade entre o tradicional e o alternativo, a renovação e a inovação.

Festa para todos

Igualmente concorrido é o “Arraial Lisboa Pride”, o maior acontecimento LGBTI de Portugal, onde a diversidade e a igualdade são mais que valorizadas. Não menos aguardado, é o “Noivas de Santo António”, uma cerimônia para a realização de inúmeros casamentos na Catedral Sé, passando pela Igreja de Santo António.

Com uma programação intensa, as festividades contam, ainda, com os famosos “Tronos de Santo Antônio”, obras de arte efêmeras realizadas pelos moradores e por entidades sediadas nos bairros tradicionais, passando pelos “Fados no Castelo”, com vista única sobre a cidade e o Rio Tejo, além de inesperados encontros artísticos, literários, teatrais, cinematográficos, esportivos e científicos, promovendo a interação entre gêneros distintos, sem esquecer as tradições — características autênticas da capital anfitriã.

