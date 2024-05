2ª edição do Let’s Play Atlantica – Beach Tennis promoveu conexão do trade do turismo - (crédito: joao paulo santos machado)

2ª edição do Let’s Play Atlantica – Beach Tennis promoveu conexão do trade do turismo (2a edição do Let's Play Atlantica - Beach Tennis (Foto: Divulgação))

Na última quinta-feira (09/05), Belo Horizonte recebeu a 2ª edição do Let’s Play Atlantica – Beach Tennis, promovido pela Atlantica Hospitality International no Casa Dipraia Layback. Reunindo 60 participantes players do mercado como gestores de agências de viagem, operadoras e companhias aéreas, o evento promoveu momentos de descontração com clínicas e campeonatos de beach tennis nas categorias iniciante, nível intermediário e avançado.

O evento foi criado pensado em inovar a confraternização normalmente promovida pela empresa, que costumava ser repleta de formalidade. Assim, surgiu a ideia do torneio de Beach Tennis, um esporte que está em alta e que promove um contato “pé no chão” entre os participantes, que podem interagir e fazer networking em um ambiente mais despojado e descontraído. Além disso, aumenta o relacionamento dos clientes com o time de vendas, gerando uma conexão positiva para a rede de hotéis.

“A gente quer ser sempre lembrado como uma rede de hotéis referência, então tanto as agências que estão aqui presentes, os agentes de viagem, os gestores de viagem de empresas são estratégicos pra gente, colocando a Atlântica como referência. Um evento como esse ele proporciona exatamente isso, gera esse relacionamento”, aponta Tatiane Barbosa, Gerente Regional de Mercado ES, MG e RJ.

A ação será dividida em edições realizadas em locais diferentes, Belo Horizonte (MG) foi a segunda cidade a receber o evento, sendo a primeira São Paulo (SP). Os próximos eventos ocorrerão nas seguintes praças: Recife (PE) ainda neste mês de maio, Rio de Janeiro em julho, Brasília (DF) em setembro, e Campinas, no interior paulista, em outubro.

Minas Gerais é o terceiro estado que mais gera receita para a Atlantica Hospitality International – AHI, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo responsável por 11% da receita da companhia. Ao todo são 14 hotéis em território mineiro, com projetos de extensão para o futuro. “Por isso a decisão de promover um evento aqui, que é um mercado muito importante e que a gente precisa cada vez mais buscar novas oportunidades com os nossos clientes”, conta a executiva.

“Participei do evento do ano passado, conhecendo pouquíssimas pessoas e o evento foi excelente para criar conexão tanto com a Rede Atlantica como com outros profissionais. Voltar aqui menos de um ano depois do primeiro evento foi gratificante, pois hoje conheço mais gente, é bom estar em um ambiente de networking. Hoje estou em uma empresa diferente e estou trazendo a equipe para conhecer esse tipo de parceria e entender que a hospedagem é muito mais que só fazer a reserva”, afirma Raquel Azevedo, ganhadora da 1ª edição do Let’s Play Atlantica – Beach Tennis, que ocorreu em agosto de 2023.

