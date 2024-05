Mostra Rural de Socorro: shows, gastronomia típica e entretenimento (Fotos: Divulgação/ VGCOM - Shane Glen - @soulpicsphotograp)hy)

De 6 a 9 de junho, a Praça do Amanhã, no Centro da Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística referência em atividades de aventura e ecoturismo localizada no Circuito das Águas Paulista –, se transformará no palco para a Mostra Rural 2024. O evento gratuito reunirá o melhor da música, gastronomia típica e entretenimento tradicional, com brincadeiras que prometem animar visitantes de todas as idades.

A programação musical é um dos destaques. Começa no dia 6 com Diogo, Robson e Pelego, seguido por Mariane Reis e banda no dia 7. O Forró do Conservatório, acompanhado por uma banda e um casal dançante, se apresentarão no dia 8 e Isa e Thomas encerrarão a Mostra com muita animação, no dia 9. Além disso, haverá alegria e descontração com apresentação da quadrilha formada pelos hóspedes dos hotéis e pousadas.

Para alegria dos presentes, estarão à venda as delícias artesanais da região, “aquelas” com gostinho de casa de vó, como cachaças, geleias, doces, farinha de milho, paçoca, compotas e antepastos, cuidadosamente preparados pelo Alambique Pioneira, Empório São Luís, Espaço Cunhatã, Rancho Pompéia e Sitio Serravita.

Experiências rurais

Além das festividades, a Mostra Rural é uma oportunidade para experimentar e valorizar o turismo rural. Socorro, em meio à Serra da Mantiqueira, oferece um clima ameno e vastas áreas rurais que são o coração da cidade. Com 194 anos de história, a cultura da roça e da agropecuária, legados da era do café, ainda é fortemente preservada. O roteiro “Caminhos da Roça” propõe dias de turismo de experiência e permite aos turistas um mergulho nas tradições.

LEIA TAMBÉM: Cidade Junina afirma BH como destino turístico nas festas de São João

Esta vivência contempla um pouco das fazendas e propriedades locais que abrem suas porteiras para atividades que incluem visitas guiadas, degustações de produtos locais, cafés caipiras e almoços em ambientes rurais autênticos. Os turistas também podem explorar laticínios, pesqueiros, fazer passeios de trator e visitar o Empório do Cristo, onde encontram-se itens dos produtores rurais locais.

Mônica Sartori, secretária de turismo da Estância Hidromineral de Socorro, destaca a importância do evento: “A Mostra Rural é uma vitrine para o produtor mostrar a riqueza e a diversidade da cidade. É um espaço onde celebramos não só a cultura e as tradições da nossa terra, mas também fortalecemos a economia local. Através deste evento, proporcionamos aos visitantes uma experiência repleta de autenticidade e hospitalidade rural. E é uma honra manter viva a herança cultural de nossa região, promovendo o contato direto dos visitantes com o modo de vida do campo.”

A Mostra Rural 2024 não é apenas uma festa, é uma celebração da vida rural que oferece a todos uma chance de apreciar e respeitar as tradições que moldam e enriquecem Socorro.

Informações sobre os hotéis, gastronomia, aventura e compras, no site oficial do turismo de Socorro, acesse aqui.

Descubra Socorro

Em meio às belezas naturais da Serra da Mantiqueira, Socorro se destaca como o portal de entrada para o Circuito das Águas Paulista. Reconhecida nacionalmente pelo turismo de aventura e acessível, a cidade se empenha em ser um destino sustentável e acolhedor para os pets. Com iniciativas que envolvem toda a comunidade, Socorro oferece uma variedade gastronômica e atividades culturais que encantam todos os visitantes. Com mais de 30 atividades de aventura e ecoturismo e tendo recebido o selo Safe Travels da WTTC, além de premiações em Aventura, Ecoturismo e como Top Destino Social, é o destino perfeito para quem busca experiências autênticas. Ela faz parte da comunidade Cittaslow que a certifica como um lugar “onde viver é bom”.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo