3ª edição da Festa da Cerveja acontece em Juiz de Fora (MG)

De 24 a 26 de maio, Juiz de Fora (MG) recebe a terceira edição da sua Festa da Cerveja, que atinge este ano um novo patamar. O estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Heleno receberá shows de Leoni, Gabriel Elias e Rapadura, entre outros, com entrada gratuita. Durante o evento, organizado pela Unicerva, serão dezenas de cervejas de diferentes estilos, produzidas por 23 cervejarias juizforanas, inclusive itens premiados no Concurso Brasileiro de Cerveja.

Celebração da cerveja de Juiz de Fora

A cerveja de Juiz de Fora é um dos maiores patrimônios da cidade. São mais de 150 anos de cultura cervejeira, a qual passa por uma forte retomada nos últimos anos. Hoje, a produção local é pungente e marcada por grande inovação e variedade de estilos e sabores.

Entre as diversas atrações, teremos a Cerveja da Festa, produzida especialmente para o evento com mandioca colhida por famílias da Coofeliz, cooperativa de agricultura familiar de Espera Feliz (MG). Um sabor inovador, criado e fabricado do início ao fim em Minas.

Para o público interessado na história e no processo da cerveja artesanal, a Festa da Cerveja vai contar com um tour guiado por uma fábrica que existe desde o século XIX na Igreja da Glória. Haverá ainda, no estacionamento do estádio, uma demonstração do processo de brassagem de cerveja, mostrando aos presentes como é feita a bebida que eles vão consumir.

Oito restaurantes de Juiz de Fora estarão presentes no estacionamento do estádio, trazendo grande variedade de lanches e refeições, para todos os gostos e que combinam com todos os tipos de cerveja. E todo mundo tem vez na nossa festa: mães e pais podem contar com nosso espaço kids, com programação especial da escola de circo La na Lona. A família toda se diverte!

