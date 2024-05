Fuja do calor no feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão (SP) - (crédito: Uai Turismo)

Está difícil refrescar em 2024, fim de maio e o clima quente e seco predomina em quase todo o país. Mas para quem está ansioso para curtir um friozinho e tudo o que ele traz de bom, a cidade de Campos de Jordão, que fica no Vale do Paraíba, em São Paulo – e é conhecida como a Suíça brasileira – é uma ótima pedida para o feriado prolongado de Corpus Christi.

Em meio à cadeia montanhosa da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão está situada a 1.630 metros de altitude, por isso tem o título de cidade mais alta do Brasil e a temperatura é sempre mais fria em relação às grandes cidades.

Enquanto São Paulo registra temperaturas por volta dos 30 graus, em Campos do Jordão, as máximas não passam dos 24, com mínimas de 11, 12 à noite, perfeitas para os casais apaixonados que gostam de curtir o friozinho da montanha juntos e ainda contemplar as paisagens que são de tirar o fôlego.

Essa é a proposta da Pousada Alto da Boa Vista, uma excelente opção de hospedagem para quem planeja curtir momentos a dois no feriado prolongado em meio ao clima fresco da montanha na Serra da Mantiqueira.

Além das diversas atrações que a cidade oferece – como a Ducha de Prata, o Morro do Elefante, o Parque Tarundu, o Parque Amantikir, o teleférico e o trenzinho – quem quiser verdadeiramente aproveitar, encontra na pousada academia de pilates e aparelhos de musculação, sauna seca e piscina aquecida com borda infinita. Piano bar e sala de leitura são outras boas opções.

Pousada Alto da Boa Vista (Foto: Divulgação)

Os pacotes incluem café da manhã caseiro feito pela mesma equipe do Restaurante Pontremoli – eleito em 2023, o 6º Melhor do Mundo para Jantares Românticos – chá da tarde e outras comodidades exclusivas. O período mínimo é 2 diárias e os valores são a partir de 6.010,00 para o casal, já com as 2 diárias incluídas.

“Quem está querendo um refresco desse outono atípico que estamos vivendo, pode e deve correr para Campos do Jordão, nós temos coisas para fazer o ano inteiro e agora está perfeito porque a cidade ainda não está tão cheia, como fica na alta temporada”, diz Bernard Contipelli, proprietário da pousada.

Para outras informações e reservas acesse o site.

