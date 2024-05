Supera Turismo retoma atividades para auxiliar o Rio Grande do Sul (Frame do 1º vídeo lançado pelo Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação))

Após realizar um trabalho fundamental no combate aos impactos gerados pela pandemia do Covid-19, o Movimento Supera Turismo Brasil volta a atuar a favor da indústria, desta vez com foco no Estado do Rio Grande do Sul. O Estado vive sua pior crise da história, com 446 municípios afetados de forma severa pelos temporais das últimas semanas e necessita de toda a ajuda possível.

O grupo, por meio do Comitê Executivo, informa que está “dedicado e comprometido em apoiar as necessidades de recuperação do Estado e de suas cidades, utilizando o Turismo como uma ferramenta-chave para restabelecer as condições econômicas e garantir a empregabilidade de milhares de colaboradores que dependem desse setor”. O manifesto completo está disponível no site.

Fazem parte do movimento – que agora assume o nome de “Supera Turismo Rio Grande do Sul” – conta diversas empresas e três das principais associações da indústria: Braztoa, Unedestinos e Skål Internacional Brasil.

O porta-voz do Supera Turismo, Carlos Prado, revela que a retomada dos trabalhos foi motivada pela essência do movimento. “A ajuda ao próximo é o que nos move. Durante a pandemia, o Supera Turismo Brasil foi essencial para que pudéssemos viver o momento atual, com muitas empresas registrando crescimento e profissionais de todo o Brasil experimentando alta demanda por mão de obra. Esta, porém, não é a realidade do Rio Grande do Sul. O Estado passa por uma situação muito complicada e temos o dever de direcionar toda nossa atenção à população gaúcha. Vamos trabalhar com garra e dedicação para auxiliá-los nessa grande recuperação. Já estamos com boas articulações e trabalhando diariamente em prol do Estado.”

A presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo, ressalta a robustez do Movimento Supera Turismo e a resiliência de seus membros na busca por soluções a quem mais precisa. “A situação é urgente e entendemos que podemos ajudar com ações similares às que promovemos durante a pandemia. A bagagem adquirida na retomada da indústria pós-Covid será de grande valia para minimizar os efeitos dos temporais no Rio Grande do Sul. Estamos focados na reconstrução do Estado e na recuperação dos empregos”.

O presidente da Unedestinos, Toni Sando, acredita no poder da coletividade, e que “a grande dificuldade que o Rio Grande do Sul está passando nos move em direção ao auxílio irrestrito no reestabelecimento da região como sociedade. Em um segundo momento, vamos empenhar esforços no impulsionamento do Estado como destino turístico.”

Já a presidente do Skål Internacional Brasil, a gaúcha Vera Lucia de Camilis, pede pela ajuda de todos os brasileiros. “As doações para o Rio Grande do Sul são a prioridade do momento e precisam continuar. A situação é muito delicada, mas acredito que a união de todos é o caminho para superarmos esta tragédia.”

Acompanhe o Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul pelo Instagram.

