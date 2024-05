Guia completo para visitar o Alentejo em 2024 (Castelo de Monsaraz (Foto: Divulgação/ Turismo de Alentejo))

Portugal é um país fascinante e que, em 2023, recebeu 1,1 milhão de turistas brasileiros. Um dos destinos que têm atraído cada vez mais visitantes é o Alentejo, a maior e mais autêntica região de Portugal, também conhecida por ter um clima de interior. O Alentejo é repleto de lindas cidades históricas, vilas charmosas, paisagens naturais marcantes, belas praias e vinhos deliciosos.

Se você pretende conhecer o Alentejo ainda este ano, confira abaixo um guia completo com as principais informações do destino.

Onde fica e como chegar

O Alentejo é uma região localizada ao sul de Portugal. São 58 municípios, incluindo Évora, Beja, Portalegre, Elvas, Estremoz e Monsaraz. Évora é a principal cidade do destino, com 50 mil habitantes e reduto de belíssimos pontos turísticos.

O jeito mais rápido e fácil de chegar até o Alentejo é de carro, já que o destino fica a apenas 1h30 de distância de Lisboa. Também há a possibilidade de pegar um trem a partir de Lisboa com destino a Évora e com duração média de 1h30.

Clima e quando ir

O destino tem clima temperado, ou seja, o verão (21 de junho a 23 de setembro) é quente e seco, enquanto o inverno (21 de dezembro a 20 de março) é frio e úmido. Já a primavera (20 de março a 21 de junho) e o outono (23 de setembro a 21 de dezembro) registram temperaturas amenas e pouca amplitude térmica.

Mesmo com a variação de clima ao longo do ano, cada estação reserva lindas paisagens e experiências únicas, fazendo com que o destino possa ser visitado durante todo o ano.

Quanto tempo ficar e onde se hospedar

O Alentejo conta com muitos atrativos e atividades para todos os perfis de viajantes. O ideal é reservar de 5 a 7 dias para uma viagem completa pela região.

Cave de vinhos do Alentejo (Foto: Divulgação/ Turismo do Alentejo)

A região conta com diversas opções de hospedagem, com excelente estrutura para os hóspedes. De hotéis históricos a vínicos, o destino tem uma vasta oferta hoteleira para todos os gostos. No Alentejo é possível se hospedar em uma sky suíte, em que o teto retrátil permite observar as estrelas. Além disso, dá para viver uma experiência única de hospedagem em um dos hotéis que também são vinícolas. Esses hotéis oferecem aos visitantes a incrível oportunidade de conhecer de perto todo o processo de produção do vinho. Algumas das hospedagens, inclusive, oferecem visitas às vinícolas, jantares harmonizados, e até mesmo a possibilidade de participar da colheita das uvas.

O que fazer

O destino conta com atividades para todas as idades. Além disso, o Alentejo é uma excelente opção de viagem para casais, família e amigos que apreciam cultura, história, boa gastronomia e vinhos de alta qualidade. Em Évora, vale muito a pena visitar o Templo Romano e a famosa Capela dos Ossos, um dos pontos turísticos mais visitados do destino. Também vale fazer um passeio pelo encantador centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Castelo de Monsaraz (Foto: Divulgação/ Turismo do Alentejo)

Ao planejar o roteiro, é válido dedicar dias para conhecer Monsaraz, uma pequena vila medieval do Alentejo. A principal atração turística de lá é o Castelo de Monsaraz, patrimônio muito bem preservado do século 14, de onde é possível ter uma vista panorâmica dos campos e do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. De lá também se pode presenciar um dos mais belos momentos do Alentejo: o pôr do sol. Ainda em Monsaraz, não dá para deixar de fora um passeio de balão de ar quente e o Observatório do Lago Alqueva, onde os turistas podem descobrir e explorar o universo de forma única, por meio de observação das estrelas, acompanhados de um bom vinho alentejano.

Outra cidade do Alentejo que vale a pena visitar é Elvas, conhecida como a “Rainha da Fronteira”, por estar colada à Espanha. Elvas é a maior cidade fortificada da Europa e possui um centro histórico repleto de igrejas e conventos.

A menos de 20 minutos de Elvas está Estremoz. A cidade tem ótimos restaurantes e é internacionalmente conhecida por suas jazidas de mármore branco.

O que comer

A gastronomia no Alentejo é de dar água na boca. Os pratos alentejanos são conhecidos pela simplicidade e variedade de ingredientes que são produzidos na própria região. Além de se comer muito bem, ainda é possível provar diferentes iguarias em cada destino visitado, preparadas com ingredientes locais e a partir do conhecimento e tradição passados de geração em geração. Destaque para as migas (pão caseiro que combina super bem com carne, bacalhau etc), açorda de bacalhau (espécie de sopa com muitos temperos e condimentos), porco preto (carne cozida lentamente e muito suculenta); cozido de grão (prato preparado com vários tipos de carne e um toque de hortelã) e a sericaia (doce típico do Alentejo feito com ovos, açúcar e canela). Todos os pratos podem ser harmonizados com um delicioso vinho alentejano.

Sobre o Alentejo

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. A promoção turística internacional do Alentejo é cofinanciada pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Para mais informações, acesse aqui.

