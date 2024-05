São Paulo: turismo LGBT em alta no mês de junho (Foto: Divulgação/ Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

Com o objetivo de promover o turismo LGBT no mês de junho na cidade de São Paulo, a Câmara LGBT e o Visite São Paulo lançaram nesta quarta-feira (15/05), no evento Expo Fórum Capital o Circuito SP de Cores. A proposta do projeto, que é inspirado no Circuito Rio de Cores criado pela Câmara LGBT e Visit Rio em 2021, é fomentar o turismo LGBT na capital no mês de junho.

O Circuito busca o engajamento dos associados do trade turístico das duas entidades para fomentar o Turismo LGBT no mês em que mundialmente se celebra o orgulho LGBTI+.

O Circuito São Paulo de Cores tem como objetivo planejar um mês inteiro de celebração do orgulho, tolerância, respeito e inclusão, destacando a diversidade e trazendo ainda mais cores para São Paulo. Para participar, os associados das entidades devem oferecer algum diferencial durante o mês do orgulho, como descontos, brindes, produtos ou serviços exclusivos, ou benefícios especiais para a comunidade LGBTI+ que adquirir produtos ou serviços dos participantes do circuito.

Para Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, celebrar o mês do Orgulho é como celebrar o mês de aniversário da Comunidade. “Que São Paulo é diversa e é uma das principais capitais do País quando falamos de atração de turistas da comunidade LGBTI+, todos sabemos. Sabemos também que temos a maior Parada do Orgulho LGBT do mundo, no entanto o Circuito SP de Cores visa atrair mais turistas para São Paulo no mês do Orgulho. Queremos a cidade colorida o mês todo e o trade turístico da Capital oferecendo descontos, condições especiais, mimos além da criação de produtos e serviços exclusivos para o Circuito. Se o mês do orgulho pode ser considerado como o mês de aniversário da nossa comunidade, vamos festejar o mês inteiro e vamos convidar os LGBTs do Brasil e do mundo para participar desta festa paulistana.”, declarou o executivo.

Turismo LGBT em São Paulo, destino inclusivo

A cidade de São Paulo foi considerada pela pesquisa Booking 2023 como o destino nacional mais inclusivo de acordo com as experiências dos turistas entrevistados pela pesquisa. O Circuito quer impulsionar ainda mais a cidade de São Paulo como destino inclusivo e como a capital da diversidade do País.

Para potencializar a divulgação dos Circuitos SP e Rio de Cores, ambos vão trabalhar em sinergia: São Paulo vai divulgar também os participantes do Rio de Janeiro e os participantes do Rio de Janeiro também vão divulgar também as empresas participantes de São Paulo.

“Estamos orgulhosos de fazer parte do lançamento do Circuito SP de Cores, um projeto que não só celebra a diversidade e a inclusão, mas também fortalece o posicionamento de São Paulo como um destino acolhedor e vibrante para todos. Este circuito é uma oportunidade para o trade turístico se unir e oferecer experiências para a comunidade LGBTI+, mostrando que São Paulo é uma cidade de cores e respeito. Essa ação faz parte da estratégia do Visite São Paulo de ter ações integradas de hospitalidade”, aponta Toni Sando, presidente executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau – Visite São Paulo.

O Azulejo

Para identificar os estabelecimentos que participam do circuito, o artista visual Mena criou um azulejo que estará em local visível para que as pessoas identifiquem quem faz parte da ação. Junto ao azulejo vai estar um display com QRCode que direciona para as empresas participantes dos circuitos e quais são os diferenciais oferecidos para a comunidade LGBT no mês de junho.

“Minha missão através da arte é semear mensagem de união e da liberdade de sermos quem somos. Quando recebi o convite para criar a arte do azulejo 2024, logo abracei com muito carinho. O arco-íris anuncia a chegada do Sol, da boa nova. É um símbolo de renovação e inclusão de todos os seres. Me sinto honrado em expressar as 7 cores, que são a fragmentação da Luz, e na Luz não há diferença, apenas amor. o Circuito SP de Cores celebra a diversidade e a união através da arte e da cor, representando não apenas a beleza vibrante de São Paulo, mas também o espírito inclusivo da comunidade LGBTI+. Nessa jornada colorida de amor e aceitação, apresentamos a Flor da Vida, um símbolo sagrado de antigas tradições, que emerge como um portal para compreender a interconexão universal e a harmonia da existência. Sua simetria e complexidade inspiram contemplação e reflexão, ecoando a importância de despertarmos para a UNIDADE, reconhecendo que somos todos parte de um todo, e que a separabilidade é uma ilusão, não uma realidade. Somos todos UM, intrinsecamente ligados em um tecido cósmico de amor. Para mim foi uma honra ser o convidado para criar o azulejo da primeira edição deste projeto tão importante e necessário para São Paulo,” declara Mena.

Sobre Mena

MENA é um artista visual paulistano reconhecido por seu trabalho vibrante que captura a essência das paisagens urbanas através de uma paleta de cores extraordinariamente rica. Nascido e criado em São Paulo, sua arte é profundamente influenciada pela dinâmica da cidade, refletindo a complexidade, diversidade e energia que definem o cotidiano paulistano.

Na Faculdade de Arquitetura MENA encontrou a capacidade transformadora da arte para espaços e para narrativas. Autodidata, ele começou sua jornada nas ruas e com o tempo, sua técnica evoluiu para incluir uma variedade de mídias, incluindo pintura em tela, instalações e arte digital.

O trabalho de MENA é um diálogo constante entre a essência do indivíduo e a massa urbana, explorando temas como União, memória e inclusão. Suas obras são conhecidas por não apenas embelezar os espaços em que habitam, mas também por provocar transformação e reflexão sobre a vida.

Exibido em várias galerias e espaços públicos ao redor do mundo, MENA conquistou reconhecimento internacional pela sua habilidade de traduzir emoções e histórias urbanas em arte visualmente impactante. Sua abordagem única e estética inconfundível fazem dele uma voz importante na arte contemporânea brasileira.

