Aproveite o Dia do Drink desfrutando drinks famosos ao redor do mundo

Amanhã, dia 18 de maio, é considerado o Dia do Drink ou Dia do Coquetel. A data nasceu através de uma iniciativa da Associação de Empresas Bebidas Espirituosas (ANEBE) e da Associação de Barmen de Portugal, mas acabou sendo adotada pelo Brasil também. O nome Cocktail (Coquetel) era utilizado para descrever um cavalo com uma cauda como a de um galo, presa e para cima, ao invés de pendente. Significando que o cavalo não era puro-sangue. É possível que seja esse o conceito por trás do uso de “cocktail”: uma bebida misturada.

Nada melhor para aproveitar esse dia do que tomando um bom drink! Melhor ainda se for para fazer uma lista de drinks famosos pelo mundo para poder degustar nas suas próximas viagens. Confira:

Brasil: Caipirinha ????????

A caipirinha é a marca registrada do Brasil. Um verdadeiro clássico. Hoje em dia ela assume várias formas, cores, sabores e até nomes, mas a caipirinha original é feita com cachaça, limão Taiti, açúcar e gelo. Mais simples impossível.

A criação do famoso drink é repleta de versões, principalmente por se tratar de algo centenário. Mas a de maior consenso é de que a caipirinha tenha origem no interior de São Paulo, por volta de 1918. Começou como um “remédio” para doentes da gripe espanhola, levando um pouco de cachaça para fins terapêuticos, até que decidiram mudar a composição do xarope e nasceu então a caipirinha como conhecemos hoje.

Caipirinha (Foto: Anthony Paz/Getty Images)

México: Margarita ????????

A famosa bebida mexicana não tem uma história oficial de origem, mas em todas as possibilidades a Margarita nasce como um drink especial criado sob demanda. Feito originalmente com tequila, sal, suco de limão e licor de laranja, a bebida conquistou rapidamente o paladar dos apreciadores e é atualmente um dos drinks mais pedidos nas festas ao redor do mundo.

Margarita (Foto: Fudio/Getty Images Pro)

Espanha: Sangria ????????

A sangria é uma bebida que remete às festas típicas espanholas, refrescante e bela como colocar o verão em um copo. O drink combina o sabor das frutas frescas com vinho tinto e uma pitada de licor. O nome tem origem da palavra “sangre”, devido à sua cor vermelho vibrante. De acordo com a legislação europeia, só é sangria se for feita na Espanha ou em Portugal, se fabricada em qualquer outro local deve ser rotulada como tal.

Sangria (Foto: bhofack2/Getty Images Pro)

Inglaterra: Gin Tônica ????????????????????????????

Muito similar a caipirinha, a gin tônica também teve uma origem medicinal, utilizado como remédio contra o escorbuto. A praticidade do drink, que leva gin, açúcar, limão e água tônica, somada com sua refrescância, fez com que ele se popularizasse entre os amantes de drinks pelo mundo.

Gin Tônica (Foto: puhhha/Getty Images Pro)

Peru: Pisco Sour ????????

O pisco, aguardente obtido da destilação da uva, é uma bebida que tem sua origem questionada até hoje, pois Peru e Chile disputam sua “paternidade”. Mas independente da origem, o pisco sour tornou-se um símbolo da identidade peruana, tendo até um feriado próprio em sua homenagem: o Dia do Pisco Sour acontece no primeiro sábado de fevereiro. O drink leva em sua composição pisco, suco de limão, xarope, clara de ovo, gelo e angostura.

Pisco Sour (Foto: estefaniavizcaino)

Porto Rico: Pinã Colada ????????

A pinã colada é um dos mais tradicionais drinks da coquetelaria mundial, seu sabor doce é extremamente convidativo até aos que não são tão chegados a bebidas alcoólicas. A sua autoria é reivindicada por três bartenders, mas é quase consenso que foi criada por Rámon Marrero, quando trabalhava de barman no hotel Caribe Hilton. O drink com rum, creme de coco e suco de abacaxi se tornou a bebida oficial de Porto Rico.

Piña Colada (Foto: gorchittza2012/Getty Images)

Estados Unidos: Manhattan ????????

O manhattan é considerado um dos coquetéis mais bem nascidos da história. Foi criado por volta de 1870, no bar Manhattan Club, em um jantar especial para o então candidato à presidência Samuel J. Tilden, levando em seu nome a homenagem ao bairro e ao bar em que nasceu. O drink é composto por whisky, vermute, angostura, cereja e gelo, dando um ar sofisticado, mas bastante forte.

Manhattan (Foto: 5PH)

Cuba: Mojito ????????

Como a maioria dos coquetéis, a história da criação do mojito é misteriosa, mas essa, em particular, é bem peculiar. Dizem que foi criada pelo navegador inglês Francis Drake, que utilizava uma mistura para fins medicinais, que foi adaptada e adotada pelos cubanos. O drink leva em sua composição rum, açúcar, xarope, água gaseificada, limão e hortelã, ingredientes originários da região do Caribe. Seu nome deriva da palavra “Mojo”, do folclore afro-americano, que pode significar feitiço, levando a entender que o drink é como um pequeno feitiço.

Mojito (Jag_cz/Getty Images)

Bônus – Minas Gerais + Curaçao: Caipiblue ????????

A caipiblue não é a bebida tradicional de nenhum país, mas uma deliciosa mistura do melhor de dois mundos: a cachaça mineira e o licor Curaçao Blue. O drink, com as cores do mar do Caribe e com o gostinho da cachaça mineira, foi criado pensando em criar expectativas para os turistas se movimentarem tanto de Minas para Curaçao quanto o contrário.

Caipiblue (Foto: Lara Calazans)

Mesmo que não seja possível tomar amanhã cada drink em seu país de origem, não deixe de aproveitar essa data tão saborosa. Saúde!

