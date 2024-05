Corpus Christi, feriadão para aproveitar em São Sebastião (Baleia Jubarte entre cardume de raias (Foto: Rafael Mesquita Ferreira))

Com poucos feriados neste ano, a regra é não desperdiçar oportunidade para viajar. A boa notícia é que o feriado de Corpus Christi, em 30 de maio, será de folga estendida. A data “cairá” numa quinta-feira, possibilitando uma pausa para viagens. E São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, é uma opção para aproveitar este feriadão. É um destino para curtir a praia, já que o frio ainda não chegou, fazer trilhas na Mata Atlântica, explorar o centro histórico, saborear a gastronomia caiçara e passear de barco, com a possibilidade de avistar baleias jubarte.

4 dias para aproveitar ao máximo

Com quatro dias à disposição, há tempo suficiente para explorar as diversas atrações. Comece pelas praias: São Sebastião conta com mais de 50 delas, como Maresias, Camburi, Juquehy e Barra do Una. Aproveite para relaxar na areia, jogar beach tennis, praticar esportes aquáticos como surfe e stand-up paddle, ou simplesmente nadar nas águas cristalinas. Para os mais aventureiros, trilhas ecológicas como a da Praia de Paúba e do Ribeirão do Itu oferecem vistas panorâmicas da costa e a oportunidade de se conectar com a natureza exuberante da região, além de banhos de cachoeira.

Outra atividade perfeita para esta época do ano, em dias com céu azul e sol, é passear de barco para explorar as ilhas e enseadas de São Sebastião. E já são frequentes os avistamentos de baleias jubartes no Canal de São Sebastião em busca de águas mais quentes para procriação. Na semana passada, inclusive, o fotógrafo Rafael Mesquita Ferreira fez um belíssimo e raro registro: uma baleia jubarte nadando no meio de um cardume de raias. O encontro aconteceu no mar na altura das praias da Barra do Sahy e de Juquehy. A imagem, feita com um drone, revela um delicado balé entre uma quantidade gigante de raias e a baleia.

Também há saídas para o Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, conhecido pela biodiversidade marinha, onde é possível mergulhar em seu entorno ou permanecer no barco para contemplar as aves de mergulho que fazem das ilhas um ninhal. Outra dica é reservar um tempo para explorar o charmoso Centro Histórico de São Sebastião, com suas ruas de paralelepípedo e igrejas centenárias. Visite a Igreja Matriz, a Capela de São Gonçalo e a Casa de Câmara e Cadeia para uma imersão na história e cultura local. Não se esqueça de saborear a deliciosa gastronomia caiçara em um dos muitos restaurantes à beira-mar, onde os frutos do mar frescos são a especialidade, especialmente nesta época da pesca do camarão.

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até o Canto do Mar. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar.

A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais.

Confira a programação e mais informações sobre o turismo de São Sebastião acesse aqui.

