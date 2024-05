Curitiba organiza movimento para se tornar a capital nacional do inverno no Brasil (Cidade mais fria do país quer se tornar um dos maiores destinos de inverno. (Foto: Juliano Couto/Pexels))

De 30 de maio a 22 de setembro, Curitiba, considerada por diversos institutos de pesquisa e controladores de previsão do tempo como a capital mais fria do Brasil, está se organizando para ser, definitivamente, um dos principais destinos do inverno no país. Para isso, nessa quarta-feira (22), acontece o lançamento oficial do Inverno de Curitiba, com diversos setores e entidades.

O evento, que acontece no Memorial de Curitiba, a partir das 18h30, irá apresentar todas as iniciativas catalogadas para promover a cidade: já a partir do dia 30 de maio, já teremos diversos eventos ligados ao tema, mostrando que o calor humano do curitibano vai aquecer esse inverno. Pelo site será possível acompanhar todas as atividades que estarão acontecendo na cidade, em todos os setores: gastronomia, hotelaria, turismo, eventos, esportes, ações culturais, feirinhas, e muito mais. Cada entidade participante desse movimento está em campanha para que mais curitibanos possam aderir ao projeto, para que, todos juntos, façam de Curitiba, realmente, a capital nacional do inverno no Brasil.

De acordo com o diretor-executivo da Abrasel/Paraná Luciano Bartolomeu, o Inverno de Curitiba é um sonho para a cidade, por isso, mobilizou tantas entidades para a realização. “É fundamental a união das principais entidades de turismo e comércio com a Prefeitura e o Governo do Estado para promover todo o potencial do destino turístico de inverno de Curitiba. Essa colaboração beneficiará a economia e destacará os atrativos da capital mais fria do país, que está aquecida, preparada para acolher todos os visitantes”, afirma. Para Darci Piana, Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e governador em exercício do Paraná, o movimento do inverno em Curitiba fortalecerá diversos setores, e não só na capital.

“Nós trabalhamos muito o turismo de verão e agora, por que não, fazer do nosso frio, um meio de trazer os turistas para cá? Então teremos visitantes o ano inteiro. O Paraná foi o estado do sul do país que mais cresceu no turismo em 2023 com 10% de expansão, e esse primeiro trimestre crescemos seis vezes a média nacional, Curitiba é nossa referência para Turismo Inteligente, e também de inverno, indutora da região. Essa união do Governo do Estado e Municipal juntamente com a iniciativa privada e o nosso Sistema, com aqueles que vivem o turismo, tem resultado nessa grande oportunidade que envolve muita gente, muitas empresas, muito dinheiro, dinheiro que fica onde o turista vai”, declara Piana.

A Associação Comercial do Paraná também está envolvida com o movimento. Para o Presidente da ACP, Antonio Gilberto Deggerone, a expectativa do movimento é que mobilize a cidade daqui para frente. “A Associação Comercial do Paraná está sempre em busca das melhores parcerias que visem desenvolver a economia na nossa sociedade. Por isso, ter a possibilidade de contribuir apoiando a ação ‘Inverno Curitiba’ é uma honra para nós. Esperamos que essa importante ação traga bons frutos neste e nos próximos anos para o nosso setor de turismo”, destaca Deggerone.

Um dos pilares, não só para a ação, como também para a sociedade como um todo, a profissionalização e capacitação é fundamental. Para isso, o Sebrae/PR está envolvido no projeto. Diretor-superintendente da entidade, Vitor Roberto Tioqueta, ressalta a importância da qualificação para cada setor. “Somos parceiros no desenvolvimento do turismo em destinos e produtos como o Inverno Curitiba. Vamos atuar com capacitações para os setores de gastronomia, meios de hospedagem e agências de viagens, bem como apoiaremos as micro e pequenas empresas do trade turístico, por meio de consultorias em gestão”, pontua Vitor.

A iniciativa, além de ressaltar o poder da cidade como roteiro, também mostra o acolhimento do povo e entidades na hora de ajudar o próximo. Eliseu Tisato, diretor da Agência Vulgata – Comunicação e Marketing, ressalta a importância dessas conexões na hora de se reunir e superar tragédias, como vem sendo no Rio Grande do Sul. “Fazemos um inverno, sim, caloroso quando a questão é o acolhimento. Vamos também canalizar a força do Inverno Curitiba para, também, ajudar em doações ao Rio Grande do Sul. Estamos acompanhando, com o coração apertado, mas não de mãos atadas. Durante o Inverno Curitiba vamos promover ações para arrecadação. É importante e comovente acompanhar todas as entidades juntas, unidas em prol de ajudar nossos irmãos gaúchos”.

Para Paulo Nauiack, Superintente do Instituto Municipal de Turismo e Vice-Presidente da Fecomércio Paraná, a iniciativa irá mostrar para o país que aqui, em Curitiba, existe, sim, calor humano, desmistificando nossa fama de “fechados”. “A gente costuma dizer que o inverno de Curitiba é o inverno mais quente do Brasil. Nós temos o frio, na intensidade correta, mas nós temos o calor humano, uma transversalidade, uma qualidade de acolhimento que nenhum outro lugar desse Brasil tem. Essa ação, não só da Abrasel, mas todo o trade turístico trabalhando em conjunto para fazer e tornar Curitiba o inverno mais quente desse nosso Brasil. Estamos focados realmente em fazer não só a programação gastronômica, mas também a cultural, de forma que a gente possa ativar todos os setores e segmentos”, reforça Nauiack.

Ainda reforçando a importância do Inverno de Curitiba para a cidade, a Presidente do Instituto Municipal de Turismo Tatiana Turra aponta os diversos benefícios que a ação trará para a cidade. “Nós ficamos muito contentes com esse movimento da iniciativa privada, de várias instituições para consolidarmos Curitiba como destino turístico no período do inverno. A cidade já recebe muitos turistas em julho, e com essa união de esforços a ideia é que a gente possa ampliar esse período. Então a gente vai aproveitar do final de maio até o início de setembro aproveitando toda a programação que a cidade oferece. Seja ela cultural, esportiva, de lazer e gastronômico, movimentando e potencializando toda a economia”, finaliza Turra.

