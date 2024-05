Comédia Minha Vida em Marte, com Monica Martelli, chega a Belo Horizonte (Monica Martelli apresenta Minha Vida em Marte em Belo Horizonte. (Foto: Camila Cara))

Em turnê pelo país, a atriz e autora Mônica Martelli volta a Belo Horizonte com um dos maiores sucessos do teatro nacional, o espetáculo Minha vida em Marte, monólogo bem-humorado e emocionante que apresenta os dilemas da vida a dois. A montagem retorna para três apresentações, dias 28, 29 e 30 de junho, sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h, no Cine Theatro Brasil Vellourec

Mônica Martelli é reconhecida como uma das autoras brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno. Em Minha Vida em Marte, comédia inspirada em suas próprias experiências, a atriz coloca de forma divertida os desafios vividos por muitas mulheres na tentativa de garantir a sobrevivência conjugal.

Na peça, a personagem Fernanda casada há oito anos e em crise no casamento tenta encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. “A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista, onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica a atriz.

O monólogo, que aproxima através do riso, provoca uma reflexão sobre até que ponto é saudável manter um relacionamento. Estou sendo protagonista da minha própria vida? Será que é possível voltar a se apaixonar pelo marido? Ou a solução é se separar? “Enquanto a gente entregar na mão do outro a chave da nossa vida, do nosso bem-estar, a gente vai cair em ciladas. Não podemos colocar na mão do outro a responsabilidade da nossa felicidade”, comenta Martelli.

O espetáculo toca ainda em temas como traição, machismo, trabalho duplo da mulher e educação dos filhos. “Minha Vida em Marte é um texto libertador que foi escrito sob a premissa de que ser feliz é fundamental”, afirma a autora.

O monólogo tem direção de Susana Garcia, irmã de Mônica. A parceria profissional começou, em 2014, quando Susana codirigiu o filme Os Homens São de Marte… E é pra lá que eu Vou, estrelado por Mônica e o amigo Paulo Gustavo.

O enredo de Minha Vida em Marte

A comédia conta a história de Fernanda, casada há oito anos que enfrenta uma crise no casamento. A personagem luta contra as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido e o acúmulo de mágoas de um relacionamento. Difícil separar, mas será que a gente tem que suportar tudo em nome da família? Ou por medo de ficar sozinha?

Esse é o pano de fundo para Fernanda se questionar na terapia de grupo. São nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento. Ali, ela expõe assuntos íntimos como a intolerância no casamento, a falta de tesão, as tentativas de “trabalhar a relação” e percebe que nas relações estagnadas adia-se o afeto e acumulam-se as mágoas. “É muito comum no casamento a gente deixar para amanhã a ternura, o sexo: a gente adia o afeto” revela Mônica sobre Fernanda.

Desde que estreou, em 2017, Minha Vida em Marte passou por dezenas de cidades brasileiras, sempre com sessões esgotadas, sendo vista por mais de 350 mil espectadores, recebendo cinco indicações a prêmios. Além disso, a peça inspirou o filme homônimo que levou mais de cinco milhões de pessoas aos cinemas e marca a sua última atuação com o amigo Paulo Gustavo (1978-2021). Assim como no teatro e na televisão, Mônica Martelli foi dirigida por sua irmã, Susana Garcia, celebrando mais uma vez o sucesso da parceria.

Minha Vida em Marte (Foto: Camila Cara)

Um novo projeto já está sendo planejado para a personagem Fernanda, segundo Martelli. “Teremos Minha Vida em Marte 2, a continuação do filme”, comenta.

Mônica Martelli

A atriz carioca é a criadora, autora e intérprete de Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou! dirigido por Victor Garcia Peralta, montagem que durante 12 anos, vista por mais de 2,5 milhões de espectadores. Passou por 40 cidades em 20 estados brasileiros, além de Portugal, e tornou-se um dos mais longevos sucessos de público do gênero no país. O monólogo foi um verdadeiro fenômeno teatral e deu origem ao filme que levou aos cinemas dois milhões de espectadores em 2014. Em seguida veio a série de quatro temporadas, no GNT, dirigida por Susana Garcia, um dos maiores sucessos do canal.

Em 2017, estreou a peça Minha Vida em Marte, de sua autoria, e em 2018, a versão cinematográfica como roteirista e protagonista junto com Paulo Gustavo, resultando em outro grande sucesso: mais de cinco milhões de espectadores e uma das maiores bilheterias do cinema nacional dos últimos anos.

Por nove anos, Mônica Martelli atuou como uma das apresentadoras do programa Saia Justa, no GNT – participou ainda de novelas globais como Beleza Pura e TITITI, integrou o elenco do seriado Mandrake, da HBO, e de filmes como Trair e Coçar e Só Começar, entre outros.

Susana Garcia, a diretora

Susana Garcia é a diretora do espetáculo e do filme Minha Vida em Marte. Essa parceria profissional entre as irmãs começou quando Susana codirigiu o filme Os Homens São de Marte…, e continuou com as quatro temporadas da série do GNT, com o mesmo título e com Susana à frente da direção. Agora, essa parceria completa um ciclo artístico no teatro e no cinema. Diretora da maior bilheteria do cinema nacional, Minha Mãe É Uma Peça, com Paulo Gustavo, Susana também dirigiu 220 Voltz, especial de fim de ano na Globo, estrelado por Paulo Gustavo. Hoje, Susana Garcia é contratada da Amazon Prime.

