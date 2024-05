Conheça Los Angeles através da parceria das aéreas Delta e LATAM (A visita aos estúdios da Warner Bros. encantam visitantes de qualquer idade que visitam Los Angeles (Foto: Uai Turismo))

Los Angeles é o ponto de partida do famoso “sonho americano”. Afinal é por lá que fica a indústria dos sonhos, onde estão concentrados os principais estúdios de cinema e TV. Por isso, bairros glamourosos como Beverly Hills, com a conhecida Rodeo Drive de “Uma Linda Mulher” e o Boulevard Hollywood que abriga a Calçada da Fama e Teatro Dolby que anualmente recebe a cerimônia do Oscar, são locais obrigatórios de visita para quem está por Los Angeles pela primeira vez. Os brasileiros estão entre as nacionalidades que mais visitam os Estados Unidos, e de olho nessa demanda a Delta Air Lines e a LATAM construíram uma parceria que agrega muito ao passageiro, a chamada Joint Venture.

Rota São Paulo – Los Angeles através das aéreas Delta e LATAM

São Paulo-Los Angeles é o primeiro voo direto da LATAM entre o Brasil e a Costa Oeste dos EUA, com uma taxa de ocupação média de 90% dos assentos. E não pense que o voo atende apenas quem está em São Paulo, pois a companhia conecta com agilidade os passageiros vindos de voos de outros 49 aeroportos localizados em todos os estados brasileiros!

O voo decola atualmente três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a bordo do Boeing 787. Esta aeronave acomoda até 410 passageiros, sendo 38 em cabine Premium Business, 50 em Economy+ e 322 em Economy.

Aliás viajar na cabine Premium Business da LATAM vai fazer Los Angeles parecer logo ali. Os assentos reclinam até 180º! Na cabine mais privacidade com acesso direto de todos os assentos ao corredor da aeronave sem precisar pedir licença ao se levantar. Além disso, manta e travesseiro, amenity kit, entretenimento completo a bordo e gastronomia premium completam a experiência. Sem contar que o cliente que viaja na cabine Premium Business também tem à sua disposição no aeroporto um atendimento único desde o check-in até o desembarque e acesso garantido a todas as salas VIP LATAM.

Na Premium Business da LATAM o menu oferece diversas opções e ainda possui o programa Sabor à Brasileira, que apresenta um novo prato assinado por uma chef de uma região brasileira a cada três meses. (Foto: Uai Turismo)

Com a Delta, é possível sair de Los Angeles com conexão em Atlanta, que é um dos hubs da empresa norte-americana, voando em um Airbus A330-300. E vale ressaltar que o aeroporto de Los Angeles conecta 30% dos passageiros do voo São Paulo-Los Angeles para outras localidades, principalmente Las Vegas e São Francisco, sem contar outras quase 120 opções de destinos nos Estados Unidos. Então é possível conhecer a terra do cinema e se conectar com tantas outras que permeiam nossos sonhos!

Espaço e conforto são algumas das comodidades do passageiro da Classe Executiva da Delta Air Lines. (Foto: Uai Turismo)

E além do conforto e espaço da poltrona, o menu e o serviço de bordo são impecáveis. (Foto: Uai Turismo)

O passageiro Delta da classe executiva desfruta de todo o conforto de ser um DELTA One! Isso significa ser premium desde o check-in até o seu desembarque. Já no check in em área exclusiva da empresa no aeroporto de Los Angeles, o passageiro é recebido pelo nome e com comidinhas e bebidinhas de boas vindas. E se você pensa que terá que enfrentar uma fila enorme e interminável para verificação do passaporte e raio x está enganado! A área exclusiva (e ágil) para o TSA (que é a Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos) te conecta rapidamente ao DELTA Sky Club, a sala vip da empresa. Por lá, disponível comidas e bebidas, chuveiros, cabines individuais para aquela reunião que não pode ser adiada, mobiliário confortável e assistência exclusiva dos agentes Elite Service da DELTA. Tudo isso com uma vista privilegiada para a pista.

A Sala VIP em Los Angeles, conhecida como DELTA Sky Club, ainda oferece essa vista exclusiva para a pista, que faz qualquer apaixonado por aviação (ou não) fazer dali uma tela em movimento. (Foto: Uai Turismo)

Entenda a parceria Delta e LATAM

O formato dessa parceria entre as duas aéreas é chamado Joint Venture, em muito locais você pode ver apenas as iniciais JV. Numa JV, os voos são compartilhados, ou seja, o passageiro pode comprar uma passagem da Delta e voar de LATAM e vice-versa. No caso da rota direta São Paulo-Los Angeles – primeira rota desenvolvida e lançada conjuntamente por Delta e LATAM e único serviço sem escala entre o Brasil e a Costa Oeste dos Estados Unidos –, o voo é tanto da Delta como da LATAM, mas a operação é da LATAM.

Saindo do Brasil, também é possível chegar a Los Angeles via Atlanta ou Nova York-JFK em voos oferecidos pela Delta. Existem ainda outras opções de voos da LATAM para os EUA, que incluem Miami, Orlando, Boston e ainda Nova York, destino que também é oferecido pela companhia brasileira.

Confira o que fazer em Los Angeles antes de voar para outros destinos dos EUA

Chegando descansado em Los Angeles é hora de conhecer a cidade dos anjos, a mais populosa da Califórnia, que atualmente concentra problemas sociais, mas que não perde seu brilho. Confira o que você não pode perder:

Warner Bros. Studio Tour Hollywood: Conhecer onde foram gravados inúmeros filmes e seriados icônicos é programa obrigatório em Los Angeles. São 3 tipos de tours, que vão de 70 a 300 dólares. Os passeios incluem tour guiado pelos estúdios e cidades cenográficas. É possível também escolher o Deluxe Tour, para os maiores apaixonados pelo cinema e TV. Neste tour inclui todos os elementos e ainda visita com lanche ao Central Perk, e visita aos estúdios de Friends e The Big Bang Theory. Ainda existe o museu com visita ao universo DC Comics, incluindo coleção de Batmóveis e Harry Potter com a experiência do Chapéu Seletor.

Além de passear pelos estúdios, conhecer de perto o universo DC Comics é outra grande atração da visita à Warner Bros. (Foto: Uai Turismo)

Universal Studios: entretenimento para qualquer idade, além das atrações temáticas do parque é possível realizar o studio tour, onde é possível visitar os cenários de diversos filmes. Na nova área do Super Nintendo World o visitante vai se sentir dentro do jogo do Super Mário! O cenário, os personagens e o brinquedo que te coloca em movimento jogando Mário em realidade e realidade virtual é o ponto alto do parque temático.

Tanto o cenário quando a experiência completa na área do Super Mário no parque da Universal impressionam pelo realismo com o jogo original. (Foto: Uai Turismo)

Getty Center: um complexo cultural localizado no bairro Brentwood que oferece um acervo bem impressionante. Com entrada gratuita o museu exibe arte americana e europeia, arquitetura e jardins incríveis.

Um complexo que une arte desde a Idade Média até os dias atuais, em meio a arquitetura e jardins modernos. Essa é a experiência no Getty Center. (Foto: Uai Turismo)

Griffith Observatório Park: o observatório tem uma linda vista para Los Angeles, além de exposição e telescópios. A entrada é gratuita e para quem utiliza o transporte público, existe um ônibus que vai da estação de metrô até o observatório gratuitamente, é o Dash. Ah, e para quem não quer caminhar até o letreiro de Hollywood é possível tirar excelentes fotos a partir do Griffith.

Além de ser um dos observatórios mais famosos do mundo, a vista de lá é deslumbrante e filmes como “O Exterminador do Futuro”, “De Volta para o Futuro” e “La La Land” tiveram cenas gravadas lá. (Foto: Uai Turismo)

Hollywood Boulevard: com muitas pessoas alvoraçadas caminhado e tirando fotos dos próprios pés na Calçada da Fama e um ar de decadência meio caótico, porém interessante, a rua mais famosa da cidade concentra além da famosa calçada, cinemas como o Chinese Theatre, Egyptian e El Capitain. É por lá também que acontece a maior cerimônia mundial do cinema, o Oscar, no Dolby Theatre.

Caminhar pelas calçadas do Hollywood Boulevard é programa obrigatório para quem vai Los Angeles pela primeira vez. (Foto: Uai Turismo)

Píer Santa Mônica: Para quem quer se sentir uma garota ou um garoto da Califórnia esse é o lugar. Ambiente de praia, pôr do sol de tirar o fôlego e área de parque, lojinhas e restaurantes dão um ar super cool ao local, que também é o ponto final da Rota 66.

Além do clima californiano de praia, o final da Rota 66 é exatamente no Píer Santa Mônica. (Foto: Uai Turismo)

Mais rotas da Joint Venture DELTA e LATAM

Depois de São Paulo-Los Angeles, a LATAM e a DELTA também abriram aos passageiros outros 4 voos regulares: Rio de Janeiro-Atlanta, Lima-Atlanta, Bogotá-Orlando e Medellín-Miami. E ainda 3 voos sazonais: Rio de Janeiro-Nova York, Santiago-Orlando e Santiago-Atlanta.

