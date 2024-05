Taiwan: encanto escondido do Oriente (Vista noturna de Taipei (Foto: Chen Su Jen))

Localizada no sudeste asiático, a cerca de 160 km da costa da China, Taiwan é uma ilha com uma população de aproximadamente 23,5 milhões de pessoas, densamente povoada, especialmente nas áreas urbanas. Sua população é majoritariamente de etnia Han, com minorias indígenas que representam cerca de 2% da população. Taipei, a capital, é a cidade mais populosa, seguida por Kaohsiung e Taichung.

A ilha é montanhosa, com uma cordilheira central que divide a ilha de norte a sul. Sua costa leste é acidentada e menos habitada, enquanto sua costa oeste é onde se encontram as principais cidades e áreas industriais.

LEIA TAMBÉM: Sugestões para conhecer Istambul além do óbvio

Quem está planejando sua primeira visita a esta ilha encantadora, deve se preparar para uma experiência inesquecível. Conheça algumas das principais atrações turísticas, atividades ao ar livre, sustentabilidade, shows e teatros que farão você querer reservar sua passagem agora mesmo!

Principais atrações turísticas

Taipei 101

Um dos edifícios mais altos do mundo, o Taipei 101 oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego da cidade. Não perca a oportunidade de subir ao observatório e explorar as lojas de luxo no shopping do prédio.

Chiang Kai-Shek Memorial Hall

Este impressionante monumento é dedicado ao líder militar e político Chiang Kai-Shek. Os jardins e a arquitetura são espetaculares, tornando-se um local perfeito para fotos e momentos de reflexão.

Taroko Gorge

Uma das maravilhas naturais de Taiwan, Taroko Gorge é um desfiladeiro de mármore que oferece trilhas de caminhada deslumbrantes e vistas impressionantes. Ideal para os amantes da natureza e da aventura.

Sustentabilidade em Taiwan

Taiwan tem se destacado por suas iniciativas sustentáveis, que promovem um turismo responsável e ecológico. A ilha investe em energia renovável, especialmente a solar e a eólica, e promove a conservação de seus ricos ecossistemas.

LEIA TAMBÉM: Belize, pequeno paraíso na América Central, é o que você procura para sua próxima viagem

Parques Nacionais

Taiwan possui nove parques nacionais que protegem sua biodiversidade. O Parque Nacional de Kenting, por exemplo, é conhecido por suas praias e recifes de coral, enquanto o Parque Nacional de Yushan abriga a montanha mais alta do leste da Ásia.

Transporte Verde

A rede de transporte público de Taiwan é eficiente e ecológica. Taipei, em particular, possui um sistema de metrô moderno e extenso, além de um programa de compartilhamento de bicicletas, o YouBike, que incentiva uma mobilidade urbana sustentável.

Atividades ao Ar Livre

Taiwan oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre para todos os gostos. Desde trilhas em montanhas até esportes aquáticos, há sempre algo emocionante para fazer.

Trilhas e Caminhadas

As montanhas de Taiwan são perfeitas para os amantes de trilhas. A trilha de Zhuilu Old Road, no Taroko Gorge, oferece vistas espetaculares, enquanto o Monte Hehuan é um ótimo lugar para ver o nascer do sol.

Desfiladeiro em Taroko Gorge (Foto: Chiu Chang Han)

Esportes Aquáticos

As praias de Kenting são ideais para surfe, mergulho e snorkeling. A Ilha Verde (Green Island) é famosa por suas águas cristalinas e rica vida marinha, sendo um destino popular para mergulhadores.

LEIA TAMBÉM: ‘Passagem para’: Nachbin, Bourdain e a inquietude das viagens gastronômicas pelo mundo

Passeios de Bicicleta

Taiwan é um paraíso para ciclistas, com rotas cênicas que percorrem a ilha. A Ciclovia da Costa Leste oferece vistas deslumbrantes do oceano e das montanhas, enquanto a Ciclovia da Ilha de Formosa é perfeita para uma aventura de vários dias.

Culinária Taiwanesa

A culinária de Taiwan é uma fusão de sabores que reflete sua rica herança cultural. Desde mercados noturnos vibrantes até restaurantes sofisticados e estrelados, a gastronomia taiwanesa é uma experiência sensorial inesquecível.

Shilin Night Market

Se você quer experimentar a comida de rua local, o Shilin Night Market é o lugar certo. Prove o famoso stinky tofu, que tem uma textura crocante por fora e macia por dentro, e explore uma infinidade de barracas que vendem desde frutos do mar frescos até doces tradicionais.

Taiwan é um destino que oferece algo para todos os gostos. Desde suas maravilhas naturais e marcos históricos até suas vibrantes cenas gastronômica e cultural: cada momento passado nesta ilha é uma descoberta. Com um compromisso crescente com a sustentabilidade e uma infinidade de atividades ao ar livre, Taiwan é um exemplo de como tradição e modernidade podem coexistir harmoniosamente.

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo