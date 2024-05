Temporada de observação de baleias inicia no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Primeiro um borrifo ao longe. Depois, a avistagem da cauda no mergulho. Por fim o majestoso salto do primeiro indivíduo avistado na costa do Rio de Janeiro confirmam que as baleias-jubarte já estão por aqui, encantando os cariocas com mais uma temporada de reprodução em nossas águas, que vai de junho a agosto na região.

Com vistas a ampliar a consciência dos moradores e visitantes do Rio sobre a presença das baleias, o Projeto Baleia Jubarte inaugura no AquaRio no dia 05 de junho, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente e abrindo oficialmente a Temporada de Baleias 2024 no Estado, a exposição fotográfica “Baleias Cariocas”. A exposição traz imagens inéditas e belíssimas das jubartes e outros cetáceos, registradas pelos fotógrafos Bia Hetzel, Custodio Coimbra, Enrico Marcovaldi, Marco Terranova e o droner Eduardo Melo, no Rio de Janeiro. Além disso, traz também uma réplica da cauda de uma das primeiras jubartes avistadas na região, carinhosamente batizada de “Almirante Ibsen” em homenagem ao Vice-Almirante Ibsen de Gusmão Câmara, carioca e pioneiro da defesa das baleias no Brasil.

Turismo de Observação das Jubartes está em crescente

Com a recuperação populacional da espécie, sua presença no Sudeste brasileiro vem sendo cada vez mais regular. Assim, o Turismo de Observação das jubartes já começa a se tornar realidade nas águas da região, com grande potencial para a geração de emprego, renda e conscientização ambiental. Para estimular ainda mais a atividade, o Projeto Baleia Jubarte que é patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal, estará firmando ainda nesta temporada novas parcerias com empresas do setor turístico para a operação dos passeios de avistagem a partir da cidade do Rio.

A exposição fotográfica migrará para as dependências do famoso monumento natural administrado por outro parceiro do Projeto, o Parque Bondinho Pão de Açúcar, no dia 03 de julho, onde ficará até o final da temporada. Ambas as empresas estão apoiando a expansão das atividades de pesquisa e conservação do Projeto no Estado do Rio, que incluem, além da exposição, a realização de mais uma expedição embarcada e a implantação de um observatório de baleias no Mirante Copacabana do Pão de Açúcar. Dessa forma, os visitantes poderão aprender mais sobre as jubartes em painéis interpretativos e observar as que passarem no mar em volta, com a monitoria de integrantes do Projeto.

Para mais informações sobre a Exposição, entrar em contato com Enrico Marcovaldi por aqui ou pelo telefone (71) 9 8127-8983, ou ainda, com Guilherme Maricato por aqui ou pelo telefone (21) 9 6424-2047.

Sobre o Projeto Baleia Jubarte

Atuando há mais de 35 anos na pesquisa e conservação das baleias-jubarte e do ambiente marinho no Brasil, o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal, integra a Rede BIOMAR juntamente com outros projetos patrocinados pela empresa (Projeto Albatroz, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil), que atuam de forma integrada na conservação da biodiversidade marinha do Brasil. O Projeto Baleia Jubarte é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir de suas sedes na Praia do Forte e em Caravelas, Bahia, em Vitória, no Espírito Santo, e em Ilhabela, São Paulo. Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de jubartes do atlântico sul ocidental.

