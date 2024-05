Explore a beleza natural e os tesouros submarinos da Barreira de Recifes de Andros, nas Bahamas (Foto: Divulgação/ Bahamas Ministry of Tourism, Investments and Aviation (BMOTIA))

Entre as profundezas da Língua do Oceano e as margens da ilha de Andros, impera a terceira maior barreira de recifes e lagoa do mundo. Com aproximadamente 200 km de extensão, a Barreira de Recifes de Andros é um colosso geológico que contém a diversidade e a beleza de um ecossistema subaquático excepcional. Para preservar este tesouro natural, foram criados os Parques Marinhos Norte e Sul, protegendo mais de 8.500 hectares desta maravilha da natureza.

Os recifes de coral, reconhecidos como as florestas tropicais do mar, são essenciais para a vida marinha e para a saúde dos nossos oceanos. A Barreira de Recifes de Andros, sendo a terceira maior do mundo e o terceiro maior organismo vivo do planeta, abriga uma impressionante biodiversidade, com mais de 164 espécies de peixes e corais. Esse paraíso subaquático é o cenário dos sonhos para mergulhadores que ficam cativados pela vida marinha.

Diversidade na Barreira de Recifes de Andros

Designados em 2002 pelo Governo das Bahamas, os Parques Marinhos do Norte e do Sul (NSPM) protegem diferentes partes da Barreira de Recifes de Andros, exibindo uma gama de habitats desde a costa até às profundezas do oceano: fundos arenosos, exuberantes leitos de ervas marinhas, áreas de solo rochoso, recifes pitorescos e, claro, a admirável barreira de recifes. Esta intrincada rede de ecossistemas, em todas as fases das suas vidas, faz parte de um ambiente marinho mais amplo que suporta uma diversidade de espécies marinhas de vital importância econômica e cultural.

Esses ecossistemas fornecem refúgio essencial para garoupas de Nassau, pargos, lagostas, conchas-rainhas e muitas outras espécies importantes. Diante da pressão pesqueira que enfrentam em áreas próximas, como New Providence e outras ilhas das Bahamas, esses parques nacionais desempenham um papel fundamental na conservação da pesca marinha na região.

Além disso, os diferentes habitats protegidos abrigam outros tantos organismos marinhos. Os recifes são constituídos por uma diversidade de corais duros, gorgônias, esponjas e diversas espécies de algas, que contribuem para a riqueza e biodiversidade do ecossistema subaquático.

Estes dois parques tornaram-se elementos cruciais para a ilha de Andros, apoiando significativamente a economia local como componentes essenciais do turismo e da indústria alimentar. Facilmente acessíveis por barco, os assentamentos adjacentes ao longo da costa leste de Andros ficam a menos de 5 minutos desses parques. Ali é praticada a pesca recreativa e de subsistência. A pesca comercial é praticada em outras partes do recife.

Acessível para todos

Os recifes de coral são acessíveis a todos, seja mergulhando ou com snorkel, você pode ver as maravilhas do oceano de pertinho. Com locais de mergulho populares como a emocionante parede de coral, onde se pode descer verticalmente, ou o “plano”, onde se podem ver enormes estruturas de coral emergindo da água na maré baixa, estes locais oferecem experiências inesquecíveis aos amantes da vida marinha. Para uma experiência ainda mais enriquecedora, a sugestão é se hospedar nas proximidades. Há uma variedade de opções de acomodação, como Small Hope Bay Lodge ou o Forfar Field Station. Nestes locais, você terá a oportunidade de receber orientações de especialistas, o que sem dúvida tornará ainda melhor sua experiência exploratória.

O Dia Mundial dos Recifes e dos Oceanos é comemorado em 1 e 8 de junho, respectivamente. E são cruciais para nos lembrar a importância de preservar estes delicados ecossistemas. Ao cuidar dos recifes de coral, não só garantimos a sobrevivência de uma infinidade de espécies, mas também fortalecemos nossa ligação ao oceano e promovemos um futuro sustentável.

